Navijaj za Gajserja in odkrij skriti biser Italije #foto #video

Tri dirke prvenstva MXGP s Timom Gajserjem v osmih dneh v Pietramurati nedaleč od Gardskega jezera in obenem še med jesenskimi počitnicami so lahko razlog, da odkrijete enega najlepših delov Italije. Gardsko jezero ni samo Gardaland. Daleč od tega! Severna obala jezera skrita med visokimi hribi ponuja vrsto možnosti za aktivne počitnice. Tu je sedem predlogov, kaj lahko počnete v dnevih med dirkami.

Riva del Garda in Sentiero del Ponale

Sentiero del Ponale Foto: Matej Podgoršek Riva je osrednji turistični kraj območja s simpatičnim starim jedrom mesta, številnimi lokali in nekajkilometrsko jezersko promenado. Poleti so plaže polne kopalcev, stalen in zmeren veter nad jezerom pa čez vse leto omogoča deskanje na vodi in jadranje, tudi za otroke in začetnike. Po nekdanji makadamski cesti do Pregasine je danes iz Rive speljana razgledna pot nad jezerom. Do Belvederja je približno pol ure hoje z zmernim vzponom, lahko pa izberete tudi kolo. Med Rivo in Torbolejem se dviga manjši hrib Brione, kjer ste po dobre pol ure vzpona prav tako nagrajeni z razgledom.

Pohod na Punto Larici

Punta Larici Foto: Matej Podgoršek Po Sentiero del Ponale se lahko povzpnete vse do Pregasine ali pa se do vasice visoko nad jezerom zapeljete z avtomobilom. Od cerkvice vodi gozdna pot (uro hoje) do najlepše razgledne točke nad jezerom - Punta Larici. 837 metrov nad Gardskim jezerom se odpira nepozaben pogled na jezero, katerega konca ne boste videli in na bližnja mesteca: Riva, Limone in Malcesine.

Uporabni nasveti

Pietramurata oziroma Arco je 10 minut vožnje od najbolj severne točke Gardskega jezera. Največ možnosti za namestitev najdete v krajih: Riva del Garda, Torbole, Limone sul Garda, Arco. Iz Ljubljane je do Rive dobre štiri ure vožnje (po avtocesti do Verone, nato proti severu do izvoza Rovereto). Za obisk Italije v času pandemije potrebujete evropsko covid potrdilo, izpolniti pa morate še italijanski lokacijski obrazec (app.euplf.eu). Vstopnice za dirke MXGP so še na voljo (24.10., 27.10. in 31.10.). Kupite jih lahko preko spleta. Cena je 50 evrov za posamezno dirko. Za vstop na prizorišče potrebujete PCT. Vremenska napoved za naslednje dni: sončno, temperature čez dan med 15 in 20 stopinj.

Limone sul Garda Foto: Matej Podgoršek

Limone sul Garda in Sentiero del Sole

Foto: Matej Podgoršek V mestecu Limone sul Garda, ki je ime dobil po nasadih limon, je občutek, kot da si na Jadranski obali. Limoncello je le eden od produktov iz limon, ki ga lahko kupite v eni od številnih trgovinic. V bližini tega barvitega mesteca (ima tudi plaže) je pravi hit zadnjih let - Sentiero del Sole. Pod navpičnimi stenami in nad jezerom so zgradili kolesarsko oziroma peš pot, ki je z železnimi stebri vpeta v živo skalo.

Srednjeveški Arco in plezanje

V Arco večina prihaja zaradi številnih ferrat. Vsaka druga trgovinica na srednjeveških mestnih ulicah je trgovinica s plezalno ali pohodniško opremo. Na skalnatem osamelcu nad mestom so ruševine srednjeveškega gradu. Do vrha vodi urejena pot skozi park z velikimi agavami. Še ena priložnost za razgled, tokrat nad dolino reke Sarca, kjer so številni vinogradi in sadovnjaki (čeprav med hribi je tu klima zelo ugodna zaradi toplega zraka, ki iz Padske nižine piha severno preko Gardskega jezera).

S kolesom od Gardskega jezera do Toblina

Kolesarske steze Foto: Matej Podgoršek Ob Gardskem jezeru in po dolini reke Sarca so speljane številne kolesarske poti. V Rivi, Torboleju in Arcu številni izposojajo kolesa (od treking koles do e-koles). Priporočam urejeno kolesarsko stezo iz Rive oziroma Torboleja proti severu ob reki Sarca. Vodi čez nasade agrumov, pa mimo Arca in Droja, tudi mimo motokros proge v Pietramurati. Do jezera Toblino je približno 30 kilometrov. Krajši vzpon je le pred Pietramurato, tako da ta 60-kilometrska kolesarska tura ni prenaporna.

Rifugio Achille Papa. Pogled s predzadnjega predora Sentiero delle Gallerie. Foto: Matej Podgoršek

Cesta herojev in pot 52-ih predorov

Sentiero delle Gallerie Foto: Matej Podgoršek Dobro uro vožnje iz Rive sta na prelazu Pian delle Fugazze (med Trentom in Vicenzo) izhodiščni točki za dve posebni gorski pohodniški poti v pogorju Pasubio. Strada degli Eroi je vojaška cesta iz prve svetovne vojne, ki čez nekaj krajših predorov pripelje 2.000 metrov nad morjem do koče Achille Papa. Sentiero delle Gallerie pa je mulatjera do te iste koče, na kateri je kar 52 predorov. Pot se vzpne 800 višinskih metrov, dolga je šest kilometrov, od tega je dva kilometra predorov. Brez naglavne svetilke ne gre.

Verona

Verona Foto: Matej Podgoršek Še nekaj zgodovine in kulture. Največje mesto v okolici Gardskega jezera, renesančna Verona. Mesto, kamor je pisatelj William Shakespeare postavil dogajanja v romanu Romeo in Julija. Srednjeveške ulice, kjer se je vedno zanimivo izgubiti, se stiskajo v okljuku reke Nadiže. A tu je bila naselbina že stoletja prej, v času Rimljanov, o čemer pričata rimska arena in rimsko gledališče. Na vzpetini nad gledališčem je grad San Pietro, od koder se ponuja najlepši razgled na mesto.

Video iz junijskega raziskovanja Verone, vzpona na Punto Larici in pohoda do koče Achille Papa: