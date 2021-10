Tri zmage in še trikrat na stopničkah. Tim Gajser v prvenstvu MXGP v Pietramurati v italijanskem Trentinu. Dirka, ki je pred epidemijo zaradi več tisoč njegovih navijačev postala njegova domača dirka prvenstva MXGP. Slovenski navijači se po aprilu 2019 v Trentino to nedeljo končno vračajo! In Tim je zato samo še dodatno motiviran.

Slovenski zavoj Foto: Grega Valančič/Sportida Konec prvenstva MXGP bi bil težko bolj po željah Gajserja in njegovih navijačev. Zadnjih pet velikih nagrad bo v Italiji (zaradi pandemije, ki je krojila koledar). Tri v Pietramurati nad Gardskim jezerom in dve v Mantovi. Torej vse le dobre štiri ure vožnje iz Ljubljane. VN Trentina smo pred epidemijo poimenovali kar za Timovo domačo dirko, saj si jo je v živo vselej ogledalo okoli tri tisoč Slovencev. Tudi lani so bile v Pietramurati tri dirke, a so potekale za zaprtimi vrati.

Letos so navijači na dirkah spet dovoljeni. Izpolnjevati pa morajo pogoj PCT, torej na vhodu pokazati evropsko covid potrdilo. Vstopnice so za vse tri dirke (nedelja, 24., sreda, 27., in nedelja 31. oktober) še na voljo. So cenejše kot pred epidemijo, po 50 evrov za posamezno dirko. Kupite jih lahko tukaj. "Upam, da pride v Italijo čim več navijačev in da bom slišal njihovo navijanje," je svoje navijače na pot povabil Gajser.

Lani v Trentinu dve Timovi zmagi

Tim je na progi, ki leži 10 minut vožnje od severne obale Gardskega jezera, zelo uspešen. V MXGP je v petih letih tu odpeljal sedem velikih nagrad in trikrat zmagal, bil dvakrat drugi in enkrat tretji. Imel je nekaj najbolj nepozabnih dvobojev s Tonyjem Cairolijem. Vselej, ko zapelje mimo "slovenskega zavoja", zahrumijo motorke, zaščitni znak njegovih navijačev. Z zmagama na zadnjih dveh dirkah lanske sezone si je tu priboril tretji naslov prvaka v MXGP. Leta 2015 pa je bil v Pietramurati najboljši v razredu MX2.

Uvrstitve Tima Gajserja v Pietramurati:



2020: zmaga

2020: zmaga

2020: drugi

2019: zmaga

2018: sedmi

2017: drugi

2016: tretji

2015: zmaga (MX2)

Dirk v Trentinu se Gajser veseli, a se obenem zaveda, da ga po zadnji poškodbi (septembra si je zlomil ključnico) čaka težka naloga: šest voženj v razmiku osmih dni. "Naporen teden bo. Med dirkami ne bo veliko odmora. A mi je uspelo lani in verjamem, da mi bo tudi tokrat," je po četrtkovem treningu na domači progi Tiga243Land povedal svetovni prvak. "Prvenstvo je še vedno zelo izenačeno. Moj cilj je, da bi dirkal čim bolj sproščeno. In da ne bo napak, ki sem jih delal na zadnjih dirkah. Če mi to uspe, bodo rezultati dobri in bom v dobrem položaju pred zadnjima dirkama v Mantovi." V boju za rdečo številko je Tim trenutno tretji, 15 točk za vodilnim v prvenstvu, Nizozemcem Jeffreyjem Herlingsom.

Prvenstvo MXGP pred zadnjimi petimi dirkami:



1. Jeffrey Herlings (KTM) 505 točk

2. Romain Febrve (Kawasaki) 493

3. Tim Gajser (Honda) 490

4. Jorge Prado (KTM) 440

5. Antonio Cairoli (KTM) 419

Tim Gajser je preteklo nedeljo v Španiji osvojil tretje mesto. Foto: Honda Pro Racing/ShotbyBavo

Še dva Slovenca v Pietramurati

Slovenske barve bosta v Trentinu zastopala še dva nadarjena motokrosista. V razredu MX2 bo vozil Jan Pancar. Z 99 osvojenimi točkami trenutno zaseda 19. mesto. Progo dobro pozna. Lani je bil v eni od voženj 13. Uvrstitev, ki jo v primeru boljših štartov, lahko letos izboljša. Pietramurato pozna tudi 14-letni Jaka Peklaj, ki nastopa v evropskem prvenstvu 125. Debitantu se na zadnjih dveh dirkah v Nemčiji in Franciji ni uspelo prebiti na dirko (med 40). V soboto ne bo naloga nič lažja, saj je prijavljenih več kot 70 voznikov.