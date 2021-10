Herlings še ne odšteva, Gajser mu sporoča: "Ne bom se predal"

Tim Gajser si na naslednjih dveh dirkah v Trentinu želi boljše štarte in bolj zorano progo. Jeffrey Herlings pa kljub 27-im točkam prednosti pred slovenskim šampionom ne odšteva do naslova prvaka in do stote zmage v svetovnem prvenstvu.

Tretjič zapored tretji, predtem pa zmaga le tri tedne po poškodbi ključnice. Pod stopničkami pa množica navdušenih slovenskih navijačev. Tak je bil zaključek nedeljske VN Trentina za Tima Gajserja. "Že zadnje tri tekme je bilo veliko navijačev, tukaj pa še veliko slovenskih navijačev in zagotovo jih je bilo lepo slišati ob progi. Res lepo, sploh po lanski sezoni, ko so bile tu tribune prazne. Vesel sem, da je navijaško vzdušje nazaj," nam je pripovedoval 25-letnik. Pa vendarle je bilo na njegovem obrazu videti nekaj razočaranja. "Razočaran sem, ker nisem mogel bolje prehitevati. Če bi bolje štartal, bi bila zgodba mogoče drugačna. Ampak to je če če če."

Obe vožnji za VN Trentina sta bili zelo izenačeni, druga še posebej dramatična. Obe je dobil Jefffrey Herlings, Gajser pa s četrtim in tretjim mestom osvojil skupno tretje. "Lepo je bilo stati na stopničkah, a želel bi si stati na sredini. Hitrost je bila prava, a štarti so bili malo slabi. V obeh vožnjah sem moral napadati iz ozadja," je dogajanje na 14. od 18-ih dirk sezone pojasnjeval Gajser. "Proga ni dopuščala prehitevanj. Če je kdo naredil napako pred tabo, si lahko smuknil mimo. Ali če si šel res na nož, če si tvegal. Sicer zanimiva tekma od štarta do cilja. Hitrost je bila prava, na štartih pa res moramo delati. In potem bom lahko odpeljal dosti boljše."

Timovi želji za sredo: boljši štart, bolj zorana proga

Tim Gajser Foto: Honda Pro Racing/ShotbyBavo S štarti ima Tim že vso sezono težave. Zdi se, da je tu v prednosti KTM-ov motor. Morda tudi na pospeševanjih iz zavojev. Je Honda, kar se tega tiče, v podrejenem položaju, smo ga vprašali. Odgovoril je previdno: "Kaj pa vem. Med samo vožnjo se mi zdi, da smo konkurenčni, da gre motor dobro. Na štartu pa moramo nekaj postoriti." In to bodo poskušali že ta ponedeljek. Gajser s Hondino tovarniško ekipo ves teden ostaja na dirkališču Pietramurata. Tu tudi biva v svojem avtodomu.

Tokrat je bilo slabše štarte težje popraviti tudi tekom dirke. Na progi ni bilo veliko kanalov. "Upam, da bodo zdaj delali na progi, da jo malo globlje zorjejo. Res ni bilo veliko kanalov. Bila je samo ena idealna linija. Upam, da bodo do srede kaj spremenili, pa da bo morda tudi kakšen skok drugačen," si je zaželel aktualni svetovni prvak. "Če je proga bolj zorana, je več linij, več prehitevanj. Tekmovalci potem ne vozimo en za drugim. A proga je na koncu za vse enaka. Mi ne odločamo. Vozimo na tem, kar dobimo."

MXGP, skupni seštevek pred zadnjimi štirimi VN:



1. Jeffrey Herlings (KTM) 555 točk

2. Romain Febvre (Kawasaki) 531

3. Tim Gajser (Honda) 528

4. Jorge Prado (KTTM) 457

5. Antonio Cairoli (KTM) 419

S sedmo zmago v sezoni, tretjo zaporedno oziroma šesto na zadnjih sedmih velikih nagradah je Herlings utrdil vodstvo v skupnem seštevku. Ima 24 točk več od Romaina Febvra in 27 od Gajserja. "Po eni strani je veliko, po drugi strani pa vemo, kako je v motokrosu. Dokler ne pade zadnja zastavica, se ne bom predajal. Poskušal bom dati vse od sebe. Še štirje grand prixi so, še osem voženj. Poskušal se bom maksimalno osredotočiti, Ne smem si dajati preveč pritiska. Zdaj grem lahko na dirke uživat in takrat vozim tako kot znam," je načrt za naslednjih 17 dni, ko se bo odločalo o prvaku MXGP za sezono 2021, predstavil Makolčan.

Herlings proti 5. naslovu in 100. zmagi

Jeffrey Herlings Foto: Guliver Image Pred leti zelo samozavestni, včasih tudi nekoliko arogantni Herlings, je zdaj končno odrasel. Je dve leti starejši od slovenskega šampiona. In tudi on ve, da še niti slučajno ni prvak. To je bila njegova 97. zmaga v svetovnem prvenstvu, a več jih ima v MX2 kot v MXGP. Gajser je pri 33-ih zmagah, a 28 jih je dosegel v MXGP. Oba sta štirikratna svetovna prvaka, a Nizozemec trikrat v šibkejšem MX2, Slovenec pa trikrat v močnejšem MXGP.

"Vso kariero sem veliko štel in tudi zato veliko izgubil. Leta 2015 sem imel pred Timom 150 točk prednosti, pa sem zaradi poškodbe izgubil naslov. Enako tudi v sezoni 2014," se spominja Herlings. Obakrat je zaradi poškodb izpustil več dirk. Nenazadnje tudi lani, ko ni nastopil na več kot polovici dirk. "Zato grem zdaj dan za dnem. Vsak dan je nov dan. Marsikaj se lahko zgodi. Lepo bi bilo priti do stote, 101. zmage, a to ni moj cilj. Moj cilj je, da sem v ospredju na vsaki dirki in da končno spet osvojim prvenstvo." Oba s Timom sta bila letos že poškodovana, pa sta se hitro vrnila v šampionski formi.

Svetovno prvenstvo v motokrosu se torej nadaljuje že v sredo, ko bo na istem prizorišču VN Pietramurate in nato v nedeljo še VN Garde. Sezona se bo sklenila sedmega in desetega novembra dobro uro stran v Mantovi, na VN Lombardije in VN Mantove. Nenavaden zaključek sezone je posledica pandemije. Gre za nadomestne dirke za Portugalsko, Argentino in dve v Indoneziji.