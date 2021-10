Pred letom dni v komi, danes znova ob boku Gajserju #video

Športniki so železni. In pišejo neverjetne zgodbe. Tim Gajser (Honda) je nedavno le osem dni po zlomu ključnice že vozil na dirki MXGP, tri tedne pozneje pa zmagal. Čez še težjo preizkušnjo je šel v zadnjem letu njegov tekmec iz Litve Arminas Jasikonis (Husqvarna). Le nekaj tednov zatem, ko je bil prvič najhitrejši v eni od voženj svetovnega prvenstva, je 27. septembra 2020 v Mantovi doživel grozljivo nesrečo. Na skoku je poletel prek krmila in padel na glavo. Obležal je nezavesten. Zaradi zelo resne travmatske poškodbe možganov so ga dali v medicinsko komo. Tri dni pozneje se je iz kome sam prebudil. Prepoznal je domače, premikal roke in noge in lahko govoril. Dober znak, da bo lahko okreval.

In je! Konec letošnjega junija se je že pojavil na štartu dirke MXGP. "To sem novi jaz. Vse sem se moral naučiti znova," začenja pripoved o okrevanju v kratkem filmu, ki ga je objavila tovarniška Husqvarnina ekipa, za katero dirka danes 24-letni Jasikonis.

Pred nesrečnim padcem je veljal za enega največjih talentov motokrosa. Antti Pyrhönen, vodja njegove ekipe, razlaga, da je bil iz dirke v dirko razreda MXGP boljši. "Živel sem svoje sanje," se prve zmage v Latviji spominja Jasikonis. Njegov šef je prepričan: "Kar se tiče hitrosti in fizične moči je bil brez dvoma med tremi najboljšimi na svetu."

A je padec, ki na prvi pogled ni bil najhujši, pot k vrhu končal. "Govoril sem si: Dajmo, zbudi se. Dajmo, AJ, poberi se," se trenutkov po nesreči spominja Pyrhönen. Jasikonis se ne spomni niti tistega dne niti nekaj dni pred nesrečo.

Sam se je zbudil iz umetne kome

"Nihče ni pričakoval, da se bo sam zbudil iz medicinske kome. A se je. Sam se je zbudil. V sebi je imel močno voljo," v filmu razlaga Pyrhönen. In z vztrajnostjo se je začela pot k vrnitvi na motor, na dirke. Največ težav je imel z ravnotežjem in vidom, čemur so pri fizioterapijah posvetili največ časa.

Januarja se je vrnil na motor. "Hvaležen za drugo priložnost v življenju," je zapisal na družabnih omrežjih. Zamenjal je številko, namesto s 27 zdaj dirka s številko 7.

"Spraševal sem se, ali bom še zmogel in ali bom še imel občutek za vožnjo," pripoveduje Jasikonis. Pred prvo vožnjo mu je Pyrhönen, ki govori o čudežu, govoril: "Rekel sem mu, naj vozi počasi. Prej sem mu vedno govoril, naj vozi hitro, naj pritiska. Takrat pa ravno obratno." Takoj je vedel, da še ima občutek za dirkanje. Še naprej pa ni popolnoma jasno videl, sploh ob tresljajih, ki jih v motokrosu seveda ne manjka.

Hvaležen, da sploh lahko dirka

In tedna v tedna se je počutil bolje in je v drugi veliki nagradi letošnje sezone že stal na štartni črti. Takrat je dejal: "Še vedno smo na poti okrevanja. A gre dobro. Hvaležen sem, da sploh lahko dirkam. Lahko bi se končalo veliko slabše. Seveda nisem, kjer bi si želel. Rad bi samo užival. Brez neumnega tveganja. Samo, da spet lahko vozim z ostalimi fanti."

Po enajsti veliki nagradi sezone v skupnem seštevku zaseda 21. mesto. S šestim mestom v drugi vožnji belgijske dirke, na najtežji progi na svetu, je dal vedeti, da se počasi vrača med najboljše. "Moja želja je, da bi spet dosegal solidne rezultate in užival v dirkanju."

Zdi se, da je Pyrhönen njegovo vrnitev doživljal še bolj čustveno: "Vsaka dirka, ki jo konča, je za nas kot zmaga. Naslednji korak je, da si povrne samozavest. A ta pride s časom. Sploh ne dvomim, da se ne bi vrnil tja, kjer je že bil."

Prvenstvo MXGP, kjer vodi Gajser, se to nedeljo nadaljuje z VN Francije.