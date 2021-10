Gajserjev tekmec operiran, kdo je kriv za trčenje? #video

Padci in poškodbe so del motokrosa. Tim Gajser (Honda) je to nazadnje izkusil pred tremi tedni. Njegova tekmeca za naslov svetovnega prvaka Jeffrey Herlings in Jorge Prado (oba KTM) pa v nedeljo na dirki MXGP v Nemčiji. Na ciljnem skoku prve vožnje, ki jo je z nekaj centimetri prednosti dobil Prado, je ta v zraku trčil s Herlingsom. In prav Španec je bil tisti, ki jo je resneje skupil. Če se je Nizozemec takoj pobral in odpeljal drugo vožnjo, so Prada odnesli s proge na nosilih in moral je v bolnišnico.

"Vemo, da Prada ni lahko prehiteti, da dobro brani linije. S tem ni nič narobe. Ampak da skoči postrani ... Ne vem, ampak to ni najbolj varno. Skočil je z leve v desno in sva oba zletela po tleh," je krivdo za trčenje, kot ga ne vidimo pogosto, na Prada zvalil Herlings in obenem, zgovorno, posnetek trčenja delil na svojem profilu na Instagramu.

What a dramatic end to the first MXGP race! Watch the replay of the moment Jorge Prado and Jeffrey Herlings collided on the air!😱#MXGPGermany #MXGP #MX2 #Motocross pic.twitter.com/I6DwMk9fnk — MXGP (@mxgp) October 3, 2021

Prada operirali pod pazduho

Prado, ki v skupnem seštevku zaseda četrto mesto in zdaj za vodilnim Gajserjem zaostaja 31 točk, je danes zapustil bolnišnico. Prek družabnih omrežij se je javil svojim navijačem: "Hvala vam za sporočila spodbude in ker vas je skrbelo zame." Pojasnil je, kaj se je zgodilo: "Z Jeffreyjem sva trčila po ciljni črti. Krmilo njegovega motorja se je zarinilo pod mojo pazduho. Zato sem moral še isti večer na operacijo. Ta je bila uspešna, a še ne vem, kako resna je poškodba."

Gre torej za poškodbo ramenskega obroča, morda ramenskih vezi. Ali bo vseeno lahko nastopil že v nedeljo na dirki v Franciji, KTM za zdaj ni sporočil. Ker v naslednjih petih tednih sledi še sedem velikih nagrad, je lahko vsaka izpuščena že usodna v boju za naslov prvaka. Tudi zato je Gajser po zlomu ključnice le teden dni pozneje v bolečinah odpeljal dirko na Sardiniji (osvojil 15 točk), preteklo nedeljo pa se je tri tedne po operaciji herojsko vrnil z zmago v Nemčiji.

Herlings z otečenim kolenom

Herlings je po trčenju odpeljal drugo vožnjo. Bil je tretji, pol minute za Timom. Nekaj posledic je torej padec le pustil, saj je bil na treningu daleč najhitrejši. Skupno je osvojil drugo mesto in izgubil rdečo številko. "Ponavadi sem jaz tisti, ki se poškoduje ob padcih, tokrat sem jo kar dobro odnesel. Imel sem le zatečeno koleno. V nekaj dneh bom v redu." Ker trda podlaga v Nemčiji ni njegova najljubša, je bil s stopničkami zadovoljen. "Komaj čakam Francijo. V sedmih dneh bom okreval in se bom spet lahko bojeval za zmago." Je dve točki za Gajserjem, sledi torej ogorčen razplet prvenstva 2021.