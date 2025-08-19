Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Pe. M.

Torek,
19. 8. 2025,
10.31

Osveženo pred

18 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
poškodba nogomet Špela Kolbl ŽNK Mura Nona

Torek, 19. 8. 2025, 10.31

18 minut

Težje si je poškodovala koleno

Kapetanka Murašic Špela Kolbl najprej na operacijo, nato na večmesečni počitek

Avtor:
Pe. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Mura Nona, Špela Kolbl | Kapetanko Murašic Špelo Kolbl čaka operacija, po njej pa odhaja na večmesečno okrevanje. | Foto Jure Banfi

Kapetanko Murašic Špelo Kolbl čaka operacija, po njej pa odhaja na večmesečno okrevanje.

Foto: Jure Banfi

Iz ŽNK Mura prihaja slaba novica. Kapetanka Špela Kolbl si je na uvodni tekmi nove sezone slovenskega prvenstva ob zmagi nad Olimpijo težje poškodovala koleno. Čakata jo operativni poseg in večmesečno okrevanje.

Nogometašice ŽNK Mura Nona so novo sezono začele na enak način, kot so končale prejšnjo, zmagovalno. V derbiju prvega kroga so v Fazaneriji z 2:0 premagale ŽNK Olimpija Ljubljana. A zmaga ima grenak priokus.

Kapetanka Špela Kolbl je namreč na tekmi z Olimpijo utrpela hujšo poškodbo. Zdravniški pregledi so pokazali popolno pretrgano sprednjo križno vez. 27-letnico zdaj čaka operacija, nato pa večmesečno okrevanje, so zapisali pri branilkah naslova.

"No ... to bo nova izkušnja. Takšno je življenje. Izkazalo se je, da si je moja sprednja križna vezi zaželela nekaj oddiha. Vrnila se bom močnejša," pa je na družbenem omrežju zapisala Kolbl in se zahvalila za vsa sporočila spodbude.

Prihodnji teden v boj za ligo prvakinj

Pred Murašicami je zdaj še en prvenstveni obračun, konec tedna bodo gostovale v Radomljah, nato pa jih čaka evropski oder. Med 27. in 30. avgustom bo v Murski Soboti in Radencih potekal kvalifikacijski turnir za ligo prvakinj. Potem ko so se nogometašice ŽNK Mura Nona v lanski sezoni v naslednji krog prebile prek turnirja na Cipru, bodo letos same v vlogi gostiteljic.

Na turnirju v Murski Soboti bodo poleg gostiteljic igrale še nogometašice WFC Biik – Shymkent (Kazahstan), GKS Katowice (Poljska) in Spartak Myjava (Slovaška). Zadnje so slavile na predhodnem kvalifikacijskem turnirju, ko so v finalu premagale malteške Swieqi United FC in si tako priborile mesto na prihajajočem turnirju, so zapisali pri prekmurskem klubu.

Rasmus Hojlund
Sportal Šeško ga je izrinil iz ekipe, zdaj se je nanj spomnil velikan
Manchester United, Benjamin Šeško
Sportal Debi Šeška z napako, Arsenal odnesel tri točke, Leeds brez Bijola slavil

poškodba nogomet Špela Kolbl ŽNK Mura Nona
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.