Iz ŽNK Mura prihaja slaba novica. Kapetanka Špela Kolbl si je na uvodni tekmi nove sezone slovenskega prvenstva ob zmagi nad Olimpijo težje poškodovala koleno. Čakata jo operativni poseg in večmesečno okrevanje.

Nogometašice ŽNK Mura Nona so novo sezono začele na enak način, kot so končale prejšnjo, zmagovalno. V derbiju prvega kroga so v Fazaneriji z 2:0 premagale ŽNK Olimpija Ljubljana. A zmaga ima grenak priokus.

Kapetanka Špela Kolbl je namreč na tekmi z Olimpijo utrpela hujšo poškodbo. Zdravniški pregledi so pokazali popolno pretrgano sprednjo križno vez. 27-letnico zdaj čaka operacija, nato pa večmesečno okrevanje, so zapisali pri branilkah naslova.

"No ... to bo nova izkušnja. Takšno je življenje. Izkazalo se je, da si je moja sprednja križna vezi zaželela nekaj oddiha. Vrnila se bom močnejša," pa je na družbenem omrežju zapisala Kolbl in se zahvalila za vsa sporočila spodbude.

Prihodnji teden v boj za ligo prvakinj

Pred Murašicami je zdaj še en prvenstveni obračun, konec tedna bodo gostovale v Radomljah, nato pa jih čaka evropski oder. Med 27. in 30. avgustom bo v Murski Soboti in Radencih potekal kvalifikacijski turnir za ligo prvakinj. Potem ko so se nogometašice ŽNK Mura Nona v lanski sezoni v naslednji krog prebile prek turnirja na Cipru, bodo letos same v vlogi gostiteljic.

Na turnirju v Murski Soboti bodo poleg gostiteljic igrale še nogometašice WFC Biik – Shymkent (Kazahstan), GKS Katowice (Poljska) in Spartak Myjava (Slovaška). Zadnje so slavile na predhodnem kvalifikacijskem turnirju, ko so v finalu premagale malteške Swieqi United FC in si tako priborile mesto na prihajajočem turnirju, so zapisali pri prekmurskem klubu.