V Erneeju v Franciji, kjer se je ta konec tedna zbralo 102 tisoč navijačev, je potekal 76. pokal narodov v motokrosu (MXON). In razpletel se je po željah domače publike. Francija je v postavi Romain Febvre, Tom Vialle in Maxime Renaux slavila z veliko prednostjo pred Avstralijo z odličnima bratoma Lawrence in presenečenjem na tretjem mestu, mlado ekipo Italije. Čeprav Tim Gajser in Jan Pancar s svojima vožnjama nista bila povsem zadovoljna, je Slovenija (tretji voznik Miha Bubnič) vseeno izenačila najboljši dosežek v zgodovini, deveto mesto.

Na pokalu narodov (MXON) najboljši motokrosisti sveta dirkajo za svoje države in ne za svoje ekipe kot običajno. Prek sobotnih kvalifikacij, kjer je bila Slovenija osma, se je v nedeljski finale A uvrstilo 20 reprezentanc. Za končni rezultat šteje točkovni seštevek petih najboljših uvrstitev (od šestih). Vsak voznik odpelje dve vožnji, skupaj pa so na programu tri, v katerih združijo po dva od treh razredov. Zmaga reprezentanca, ki zbere najmanj točk: prvi namreč dobi eno točko, zadnji, 40., pa 40 točk.

Pokal narodov v motokrosu (MXON), končni vrstni red:



1. Francija (Maxime Renaux, Romain Febvre, Tom Vialle) 14 točk

2. Avstralija (Jett Lawrence, Hunter Lawrence, Dean Ferris) 34

3. Italija (Andrea Adamo, Andrea Bonacorsi, Alberto Forato) 43

4. Nemčija 47

5. Belgija 55

6. Švica 55

7. Španija 59

8. ZDA 65

9. Slovenija (Tim Gajser, Jan Pancar, Miha Bubnič) 85

10. Velika Britanija 89

11. Estonija 91

12. Latvija 109

Jett v prvi vožnji Tima premagal za nekaj centimetrov

Tim Gajser Foto: Jure Gregorčič/AMZS V prvi vožnji so se na štartno rampo postavili vozniki razredov MXGP (450 kubični motorji) in MX2 (250 kubični motorji). Jan Pancar (KTM/Slovenija) je rampo izbiral kot osmi, Tim Gajser (Honda/Slovenija) kot 28. In Gajser zato na štartu ni bil najboljši, po uvodnih zavojih šele 19. A se je dobro prebijal mimo tekmecev, prišel je vse do šestega mesta. V zadnjih krogih pa ga je ujel 20-letni Jett Lawrence (Honda/Avstralija), letos številka ena v ameriškem prvenstvu 450 (po štartu je padel in se moral prebijati povsem iz začelja). Borba je bila neizprosna do ciljne črte. Tim je Jetta v zadnjem zavoju prehitel, a je imel Avstralec boljši izhod iz zavoja in je Slovenca v fotofinišu premagal za nekaj centimetrov. Pancar je vožnjo končal na 25. mestu, kar pomeni, da je imela Slovenija po prvi vožnji 32 točk, kar je zadostovalo za deseto mesto.

Ken Roczen Foto: Guliverimage Spredaj sta bila razred zase letos najboljša voznika v letošnjem svetovnem prvenstvu MXGP: Romain Febvre (Kawasaki/Francija) je po ogorčeni bitki z veliko prehitevanji premagal Jorgeja Prada (GasGas/Španija). Kar 26 sekund je na tretjem mestu zaostal Ken Roczen (Suzuki/Nemčija), četrti je bil Jeremy Seewer (Yamaha/Švica), peti pa Aaron Plessinger (KTM/ZDA). Najboljši od voznikov s šibkejšimi motorji je bil Tom Vialle (KTM/Francija) na osmem mestu in tako so bili favorizirani Francozi po prvi vožnji že vodilni v točkovnem seštevku (devet točk).

Dvojna francoska zmaga v drugi vožnji

Jan Pancar Foto: Jure Gregorčič/AMZS V drugi vožnji so dirkali vozniki MX2 (250-kubični motor) in MXOpen (450 ali šibkejši motor). In še enkrat smo spremljali ogorčen dvoboj med Francijo in Španijo, tokrat med Maximom Renaultom (Yamaha) in Rubenom Fernandezom (Honda), a le v prvi polovici vožnje, nato je Fernandez padel. In za tovarniškim Yamahinim voznikom razreda MXGP se je na drugem mestu znašel Vialle na šibkejšem motorju. Z dvojno zmago v drugi vožnji so bili Francozi še bliže končni zmagi.

Pancar je slabše štartal, a vožnjo vseeno končal na zelo solidnem 14. mestu. Miha Bubnič (KTM), ki v članski konkurenci sploh prvič dirka v tujini, torej na tako zahtevni progi in v tako težki konkurenci, pa je bil 35. Eden od njegovih dveh rezultatov se bo tako brisal.

Miha Bubnič je sploh prvič dirkal na takšni progi in v takšni konkurenci. Foto: Jure Gregorčič/AMZS

Lawrence zasenčil zvezde prvenstva MXGP, Gajser peti

Komaj 20-letni motokrosistični biser Jett Lawrence je po ameriški zdaj zasenčil še konkurenco iz svetovnega prvenstva. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo V tretji vožnji (MXGP + MXOpen) so vozniki iz svetovnega prvenstva ostali v senci dveh zvezdnikov iz ameriškega. Po odličnem štartu sta se za zmago borila Roczen in Jett Lawrence, Avstralec je sredi vožnje prehitel Nemca in dokazal, zakaj je bil letos v Ameriki nepremagan. Na MXON je dirkal s podporo iste ekipe kot Gajser (Hondine tovarniške). Tim je štartal bolje kot v prvo in v boju za peto mesto prehitel Fernandeza. Slednji je pozneje še drugič padel in Španiji zapravil končno tretje mesto. Pred Timom sta to vožnjo končala še Renaux in Prado. Febvre je prepustil boljši štartni položaj Renauxju in bil zato šele sedmi, a tretje in sedmo mesto Francozov v tretji vožnji je bilo povsem dovolj, da sta potrdila veliko zmago Francije. Bubnič je bil s tremi krogi zaostanka 34. Seštevek petih najboljših dosežkov slovenske trojice je bil dovolj dober, da so dobili troboj z Britanci in Estonci za končno deveto mesto in tako izenačili najboljši rezultat Slovenije iz leta 1998.

Vozniki MXGP:



1. Ken Roczen (Suzuki/Nemčija) 5 točk

2. Jorge Prado (GasGas/Španija) 6

3. Jett Lawrence (Honda/Avstralija) 7

...

6. Tim Gajser (Honda/Slovenija)



Vozniki MX2:



1. Tom Vialle (KTM/Francija) 10 točk

2. Hunter Lawrence (Honda/Avstralija) 15

3. Kay de Wolf (Husqvarna/Nizozemska) 20

...

11. Jan Pancar (KTM/Slovenija) 39



Vozniki MX2Open:



1. Maxime Renaux (Yamaha/Francija) 4 točke

2. Liam Everts (KTM/Belgija) 13

3. Andrea Benacorsi (Yamaha/Italija) 19

...

15. Miha Bubnič (KTM/Slovenija) 69