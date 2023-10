Premagali dve velesili, Slovenci v finale olimpijade motokrosa

V Erneeju v Franciji se je pred nekaj 10.000 navijači dogajal prvi tekmovalni dan pokala narodov v motokrosu (MXON). Prvi so kvalifikacijsko vožnjo odpeljali dirkači razreda MXGP. Tim Gajser je bil šesti. Nato so bili na progi vozniki v MX2 in Jan Pancar je osvojil sedmo mesto. Miha Bubnič je bil v MXOpen 24. Za končni rezultat kvalifikacij se štejeta najboljša dva rezultata, tako je Slovenija s 13 točkami osvojila osmo mesto in se uvrstila pred Nizozemsko in Italijo. Najboljši so bili Francozi, ki so potrdili, da so prvi favoriti za končno zmago.

Tim Gajser Foto: www.alesfevzer.com Slovenski motokrosisti so štartno rampo na sobotnih kvalifikacijskih dirkah pokala narodov v Franciji izbirali kot četrti. Cilj je bil, da se v konkurenci 37 reprezentanc uvrstijo v nedeljski finale A, kjer bo dirkalo najboljših 20. Najprej so se na progo podali vozniki v razredu MXGP. Tim Gajser (Honda/Slovenija) je s 23 sekundami zaostanka osvojil šesto mesto. Zmagal je svetovni prvak v MXGP Jorge Prado (GasGas/Španija), drugi pa je bil prvak ameriškega prvenstva 450 Jett Lawrence (Honda/Avstralija). Pred Gajserjem so končali še Jeremy Seewer (Yamaha/Švica), Ken Roczen (Suzuki/Nemčija) in Romain Febvre (Kawasaki/Francija).

Jan Pancar Foto: www.alesfevzer.com Zelo dobro je svojo nalogo opravil Jan Pancar (KTM/Slovenija). Sicer je zaostal skoraj minuto, a osvojil sedmo mesto. Za njim je denimo ostal tudi novi svetovni prvak v MX2 Andrea Adamo (KTM/Italija), ki je bil samo 10. Zmagal je lanski svetovni prvak v MX2 Tom Vialle (KTM/Francija), ki zdaj tekmuje v ZDA. Tretji v letošnjem prvenstvu MX2 Simon Längenfelder (GasGas/Nemčija) je bil drugi, prvak ameriškega prvenstva 250 Hunter Lawrence (Honda/Avstralija) pa tretji.

Miha Bubnič Foto: www.alesfevzer.com Tudi Miha Bubnič (KTM/Slovenija) je svojo nalogo opravil zelo dobro, če vemo, da ni vajen tako zahtevnih prog. Kvalifikacije v MXOpen je končal na 24. mestu. Te je dobil Maxime Renaux (Yamaha/Francija), drugi je bil Ruben Fernandez (Honda/Španija), tretji pa Liam Everts (KTM/Belgija).

Za končni točkovni seštevek kvalifikacijskih voženj se štejeta najboljša dva dosežka posamezne države. Slovenija je tako s šestim in sedmim mestom Gajserja in Pancarja zbrala 13 točk. Najmanj jih je Francija, dve točki za dve prvi mesti (Vialle in Renaux). Slovenija je tako uspešno opravila prvo nalogo - neposredno se je uvrstila v nedeljski finale A. V tem bo najboljših 20 reprezentanc odpeljalo tri vožnje (vsak voznik po dve). Najprej bodo na progi vozniki MXGP in MX2 (13.10), nato bodo združili štirideseterico iz MX2 in MXOpen (14.40) in na koncu še voznike MXOpen in MXGP (16.08). Za končni rezultat se bo štelo pet najboljših dosežkov posamezne države.

Pokal narodov (MXON), rezultati kvalifikacij:



1. Francija 2 točki

2. Španija 3

3. Avstralija 5

4. Nemčija 6

5. Švica 9

6. ZDA 10

7. Belgija 10

8. Slovenija 13

9. Nizozemska

10. Italija

Danes 29-letni Nemec Ken Roczen je v ZDA odšel kot svetovni prvak MX2 leta 2011. Je velika zvezda v ZDA. Po dolgem času dirka v Evropi. V svoji karieri je premagal številne težke poškodbe, po enem od zlomov roke je imel 12 operacij. Foto: Guliverimage

Foto: Guliverimage Dopoldne so odpeljali proste treninge: Gajser je v razredu MXGP dosegel četrti čas (prvi je bil Seewer), Pancar v MX2 devetega (najhitrejši je bil Längenfelder), Bubnič pa v MXOpen 30. čas (prvi je bil Ruben Fernandez). "Dobro je. Vzdušje je super. Vreme imamo lepo. Občutek na motorju je v redu. Upam na dobro soboto," je po treningu povedal Gajser. Res neverjetno, koliko navijačev je na prizorišču že v soboto. "Zagotovo jih slišiš tudi pod čelado, ampak naš fokus je na sami vožnji."

Časovnica pokala narodov (MXON):



Nedelja, 8. oktober:

13.10 finale A: MXGP in MX2

14.40 finale A: MX2 in MXopen

16.08 finale A: MXopen in MXGP

Pokal narodov, olimpijada motokrosa, je tudi velika zabava več 10.000 navijačev. Foto: Guliverimage