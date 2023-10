Gajser v barvah Slovenije v borbo za čim manj točk #video

Konec tedna sledi zadnje dejanje sezone v motokrosu – pokal narodov. Ko se dirka za državno reprezentanco. Kjer dirkajo tako vozniki iz svetovnega prvenstva kot tudi iz ameriškega in tisti, ki nimajo izkušenj z najvišje ravni motokrosa. In zato temu tekmovanju pravijo tudi olimpijada motokrosa. "Ena dirka s tremi vožnjami. Vse se mora poklopiti. Tista ekipa, ki naredi najmanj napak, na koncu stoji na najvišji stopnički," pove Tim Gajser, ki bo z Janom Pancarjem in Miho Bubničem Sloveniji skušal pridirkati najboljšo uvrstitev doslej. Kako poteka MXON, kakšne so možnosti Slovenije in kakšna konkurenca, preberite v naslednjih vrsticah.

Tim Gajser Foto: AMZS/Goran Krošelj Petkratnega svetovnega prvaka v motokrosu Tima Gajserja bomo ta konec tedna spremljali v kombinezonu v barvah slovenske reprezentance. Po štirih letih bo nastopil na pokalu narodov, ki ga imenujejo tudi olimpijada motokrosa. "Čast je, da zastopaš Slovenijo, zastopaš barve svoje države na tako velikem tekmovanju. Vzdušje je na teh tekmah vedno nepopisno. Zelo sem vesel, da bom znova nastopal po letu 2019. Res se veselim, komaj čakam," je pred odhodom v Francijo v Ernee povedal Gajser. "To je olimpijada motokrosa, vsi najboljši se združimo na eni tekmi. Je pa mogoče malo bolj sproščeno, ker je svetovno prvenstvo končano, prvaki so znani. To je tekma, na kateri lahko samo uživaš. Leta 2015 je v Erneeju že bil pokal narodov, takrat je bilo tam res ogromno navijačev, neverjetno vzdušje."

Najboljše uvrstitve Slovenije na pokalu narodov:



1998 - 9. mesto (Sašo Kragelj, Roman Jelen, Boštjan Kampuš)

2002 - 11. mesto (Sašo Kragelj, Roman Jelen, Jaka)

2017 - 12. mesto (Tim Gajser, Jan Pancar, Peter Irt)

Selektor Sašo Kragelj in njegovi trije izbranci za MXON Foto: AMZS/Goran Krošelj Skupaj z Janom Pancarjem in Miho Bubničem bodo skušali izboljšati najboljšo uvrstitev Slovenije do zdaj, ki je stara že četrt stoletja. Gajser in Pancar dirkata v svetovnem prvenstvu (letos sta bila oba 11., prvi v MXGP, drugi v razredu MX2), Bubnič pa je državni prvak v najmočnejšem razredu (MXOpen). Tako močne ekipe Slovenija ni imela od leta 2019, ko je bila 13. Najboljši uvrstitvi sta deveto in 11. mesto s preloma stoletja, ko je za Slovenijo dirkal zdajšnji selektor Sašo Kragelj. "Ni treba olepševati letnic. Take so, kot so. Res sem star, ampak tisti rezultati so ostali zapisani v zgodovino. Vesel sem, da sem bil del tiste zgodbe," pove Sašo.

"Danes so drugi časi, konkurenca je drugačna. S to ekipo, s Timom in Janom, je realno možno izboljšati rezultate, ki so zapisani v zgodovino. A za to je treba zložiti mozaik, imeti nekaj športne sreče, na katero se ne da vedno računati. Znanje in forma sta na prvem mestu, to pa ta trenutek imamo. Vsak posameznik mora odpeljati čim bolje in lahko pričakujemo, da bi se lahko vrteli okrog teh mest." Z Gajserjem je bila Slovenija najboljša leta pred šestimi leti (2017), ko je bila 13.

V soboto 38 reprezentanc v borbo za finale 20 najboljših

Jan Pancar Foto: AMZS/Goran Krošelj V Ernee prihaja 38 reprezentanc (Danska se je zadnji hip umaknila), samo 20 si jih bo izborilo mesto v nedeljskih treh vožnjah. "Meni je super proga: trda, klanci, doline, običajno je zelo globoko sfrezana, močno polita. Proge sem navajen, a je definitivno težka," o prizorišču letošnjega pokala narodov pripoveduje Pancar. Ernee je pred leti MXON že gostil in množica navijačev je bila nepregledna. V soboto dopoldne bodo naprej na sporedu treningi, popoldne pa kvalifikacijske dirke (20 minut plus dva kroga) v razredu MXGP, MX2 in MXOpen. Najboljših 19 reprezentant se uvrsti v finale A, torej v nedeljske popoldanske glavne vožnje. Ostali bodo imeli v nedeljo dopoldne (B-finale) še eno priložnost za 20. mesto v A-finalu.

Tim Gajser Foto: AMZS/Goran Krošelj "To je posebna tekma. Najprej se je treba uvrstiti na tekmo. Že v soboto je treba pokazati veliko, biti konstanten. Ne smemo si privoščiti napak. Prvi cilj je, da pridemo v A-finale, v nedeljske vožnje," je o sistemu tekmovanja in možnostih Slovenije povedal petkratni svetovni prvak Gajser. "Potem pa lahko samo uživamo. Jaz se zavedam, da sem v dobri formi, Jan je tudi v dobri formi. Če midva dobro odpeljeva, potem je tudi na Mihu, da da vse od sebe, da skuša čim bolj uživati, da se res sprosti. Za njega bo to ena prvih tekem na takem velikem tekmovanju. Jaz mislim, da bo dal vse od sebe. Če bo šlo vse po sreči, da bo tudi malo sreče, da se vse sestavi skupaj, mislim, da je uvrstitev okrog 10. mesta povsem realna. Upam pa, če bo dobro šlo, še kakšno mesto višje."

V nedeljo popoldne so torej na sporedu tri glavne vožnje (30 minut plus dva kroga). V prvi združijo po 20 voznikov iz razredov MXGP in MX2 (13.10), v drugi iz MX2 in MXOpen (14.40), v tretji pa iz MXOpen in MXGP (16.08). Vsak voznik torej odpelje dve vožnji. Najslabši rezultat reprezentance se črta iz končnega seštevka. Točkovanje je drugačno, kot pa smo ga vajeni z dirk svetovnega prvenstva. Točkuje se vse voznike od prvega do 20. v posameznem razredu. Prvi dobi eno točko, zadnji pa 20. Zmagovalec je torej reprezentanca, ki zbere najmanj točk.

Ekipni duh da dodatno moč

Miha Bubnič Foto: AMZS/Goran Krošelj "Če oba s Timom odpeljeva tako, kot znava, smo lahko okrog 10. mesta. A se je brez zveze obremenjevati z rezultatom. Bolj pomembno je, da vsak naredi najbolje, kot zna. In bomo na koncu videli, kje smo. Mislim, da z dobrimi vožnjami lahko presenetimo," pa o možnostih Slovenije razmišlja Pancar. Na pokalu narodov lahko preseneti tudi ekipa, ki nima vseh treh voznikov zelo renomiranih. "Običajno se najdejo kakšni, ki dajo 120 odstotkov in presenetijo. Ta ekipni duh jim da dodatno moč. Upam, da bomo tudi mi dobili to moč," z nasmehom pove Pancar. Predvsem Bubnič, ki večinoma dirka samo v Sloveniji in s tako zahtevnimi programi nima veliko izkušenj. Prav zato je bil sprva za tretjega člana Slovenije mišljen 16-letni Jaka Peklaj, ki že nekaj let nastopa na evropskem prvenstvu, pa čeprav bi v razredu MXOpen dirkal z 250-kubičnim motorjem. Bubnič nastopa s 450-kubičnim. "Hvala za priložnost Sašu in zvezi. Zelo sem zadovoljen in počaščen, da bom lahko vozil s Timom in Janom na tako velikem tekmovanju in zastopal slovenske barve. Vesel sem, da sem postal državni prvak. To je zame prvič. S sezono sem zadovoljen."

Glede na seznam prijavljenih voznikov se zdi Francija favorit številka. Ob Romainu Febvru, ki je aktualni podprvak v MXGP, bosta zanjo dirkala še Maxime Renaux, ki mu je poškodba vzela del sezone v MXP, ter Tom Vialle, lanski prvak v MX2, ki je letos dirkal v ameriškem prvenstvu. Resno gre računati na Avstralijo, ki bo nastopala z bratoma Jettom in Hunterjem Lawrenceom, ki sta letos osvojila ameriški prvenstvi. Preseneti lahko Nemčija, za katero bosta dirkala Ken Roczen, ki že 11 let nastopa v ZDA ter Simon Längenfelder, ki je izvrstno končal sezone v MX2. Mlado in talentirano ekipo ima Belgija: Jago Geerts, aktualni podprvak v svetovnem prvenstvu MX2, bo debitiral na 450-kubičnem motorju.

Deset poimensko najmočnejših ekip na letošnjem pokalu narodov:



Francija: Romain Febvre (MXGP), Tom Vialle (MX2), Maxime Renaux (MXOpen)

Avstralija: Jett Lawrance (MXGP, Hunter Lawrance (MX2), Dean Ferris (MX Open)

ZDA: Aaron Plessinger (MXGP), RJ Hampshire (MX2), Christian Craig (MXOpen)

Belgija: Jago Geerts (MXGP), Lucas Coenen (MX), Liam Everts (MXOpen)

Španija: Ruben Fernandez (MXGP), Oriol Oliver (MX2), Jorge Prado (MXOpen)

Italija: Alberto Forato (MXGP), Andrea Adamo (MX2), Andrea Bonacorsi (MXOpen)

Nizozemska: Calvin Vlaanderen (MXGP), Kay de Wolf (MX2), Glenn Coldenhoff (MXOpen)

Nemčija: Ken Roczen (MXGP), Simon Längenfelder (MX2), Tom Koch (MXOpen)

Švica: Jeremy Seewer (MXGP), Valentin Guillod (MX2), Arnaud Tonus (MXOpen)

Slovenija: Tim Gajser (MXGP), Jan Pancar (MX2), Miha Bubnič (MXOpen)

Gajser prvič proti Roczenu in bratoma Lawrance

Tim Gajser Foto: www.alesfevzer.com "Kar nekaj fantov bo takih, s katerimi še nismo nikoli vozili skupaj. Roczen je eden starejših, a je šel iz Evrope iz svetovnega prvenstva, tik preden sem jaz prišel v svetovno prvenstvo. Tudi brata Lawrance. Veliko je voznikov, ki so zelo dobri, zelo močni, ki ne nastopajo v svetovnem prvenstvu, ki prihajajo iz drugih celin, drugih prvenstev. To dela to tekmo, pokal narodov, nekaj posebnega, saj se združimo res vsi najboljši vozniki. Za tisti en konec tedna skušamo narediti šov, dobre tekme, dobre borbe," o dirkanju proti Roczenu in bratoma Lawrance govori Gajser.

Manjkali bodo le najboljši Američani in poškodovani vozniki, med njimi so Jeffrey Herlings (Nizozemska), Mattia Guadagnini (Italija) in David Braceras (Španija). Prav zato ZDA, Nizozemska in Italija, ki so ob Franciji in Belgiji velesile motokrosa, ne sodijo v najožji krog favoritov. "A Američani imajo veliko izbiro, ogromno je dobrih voznikov, ki se lahko kosajo z najboljšimi," dodaja Gajser. Američani so lani, ko so tudi gostili tekmovanje, osvojili pokal narodov, a so takrat nastopali s tremi zares vrhunskimi vozniki (Eli Tomac, Chase Sexton in Justin Cooper). Francija je bila druga, Avstralija pa tretja.

Jan Pancar Foto: www.alesfevzer.com Slovenija lani na pokalu narodov ni nastopila. Ker je tekmovanje potekalo v ZDA, so bili stroški za nastop za krovno organizacijo slovenskega motošporta (AMZS) enostavno previsoki. AMZS namreč krije stroške nastopa vseh treh slovenskih voznikov, tudi njihove zavarovalnine. Vsak voznik nastopa s svojo ekipo, to v primeru Tima Gajserja pomeni tovarniško ekipo Honde in zato so stroški toliko višji. "Slovenska ekipa bo v paddocku skupaj, a za moj motor bo skrbela Honda, moji mehaniki. Bolj kot ne bo vse enako kot na svetovnem prvenstvu," nam je še razložil Gajser, ki je prejšnji in ta teden na progi Tiga243Land gostil dva skupna treninga slovenske reprezentance.