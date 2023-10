Selektor Sašo Kragelj in vozniki Tim Gajser, Miha Bubnič in Jan Pancar

Slovenska reprezentanca v motokrosu na pokalu narodov v Franciji je po prvem dejanju tega tekmovanja lahko zelo zadovoljna. V petek so izvedli žreb za štartna mesta na sobotnih kvalifikacijah in Tim Gajser, Jan Pancar in Miha Bubnič bodo svojo štartno rampo izbirali kot četrti med 37 sodelujočimi reprezentancami.

Tim Gajser Foto: www.alesfevzer.com Tim Gajser, Jan Pancar in Miha Bubnič bodo v barvah kombinezonov slovenske reprezentance in s svojimi ekipami oziroma s svojimi motorji ta konec tedna dirkalniki na tako imenovani olimpijadi motokrosa. Lani se Slovenija pokala narodov ni udeležila, saj so bili stroški potovanja v ZDA previsoki. Predlani je bila v postavi Luka Kutnar, Jan Pancar in Peter Irt 24. Najboljši dosežek slovenske reprezentance je star že 25 let: leta 1998 je v britanskem Foxhillsu osvojila deveto mesto, takratni član ekipe Sašo Kragelj je letos selektor slovenske izbrane vrste. Gajser na pokalu narodov tekmuje prvič po štirih letih, z njim je bila Slovenija do zdaj najvišje na 12. mestu (2017). Uvrstitev v deseterico je želja letošnjega tekmovanja in glede na trenutno Timovo in Janovo formo ter konkurenco je rep deseterice tudi dosegljiv.

Časovnica pokala narodov (MXON):



Sobota, 7. oktober:

14.20 kvalifikacije MXGP

15.20 kvalifikacije MX2

16.20 kvalifikacije MXpen



Nedelja, 8. oktober:

13.10 finale A: MXGP in MX2

14.40 finale A: MX2 in MXopen

16.08 finale A: MXopen in MXGP

Jan Pancar Foto: www.alesfevzer.com Prva naloga slovensko trojico čaka v soboto popoldne: Gajser bo kvalifikacijsko dirko voznikov MXGP (450-kubični motorji) vozil ob 14.20, Pancar kvalifikacije MX2 (250-kubični motorji) ob 15.20, Bubnič pa v odprtem razredu ob 16.20. Petkov žreb jim je prinesel zelo dobro štartno izhodišče. Štartno rampo bodo namreč izbirali kot četrti. Pred njimi jo bodo izbirali Maročani, Brazilci in Irci, ki pravih možnosti za visoko uvrstitev nimajo. Branilka naslova ZDA, ki pa ne nastopa v najmočnejši postavi, bo na kvalifikacijah rampo izbirala kot šesta, gostiteljica in prva favoritka Francija šele kot 26. (Nemčija 10., Belgija, 12., Avstralija 13., Španija 17., Švica 23., Nizozemska 24., Italija 25., Velika Britanija 36.). Skupni točkovni seštevek vseh treh voženj bo 19 najboljših reprezentanc uvrstil v nedeljski finale A. Ostale bodo v nedeljo dopoldne v finalu B dirkale še za zadnjo mesto v finalu A. Kako to poteka, pa preberite tukaj.

🚨 BALLOT RESULTS FOR THE 76TH MONSTER ENERGY FIM MXoN ⭐



Home team, Team France 26th 🇫🇷 - Defending Champion, Team USA 6th 🇺🇸



For the FULL Ballot Check Here👇 https://t.co/qA2VQh37jK#MXGP #MXoN #Motocross #Motorsport #Ballot pic.twitter.com/R4RjgKxH1N — MXGP (@mxgp) October 6, 2023

Štirje vozniki na tovarniški Hondi

Čeprav vozniki nastopajo za svoje države in krovne organizacije (torej slovenska trojka za AMZS), pa vsak voznik dirka s svojo ekipo. Tako ima najbolj zvezdniško zasedbo v Erneeju ekipe Giacoma Gariboldija, torej tovarniška ekipe HRC Honda. Ob Timu Gajserju ta konec tedna skrbi še za tri motorje oziroma tri voznike. To so Ruben Fernandez (Španija), Hunter Lawrence (Avstralija) in Jett Lawrence (Avstralija). Avstralca namreč v ZDA dirkata za Hondo HRC USA. Hunter je aktualni ameriški prvak v motokrosu in superkrosu na 250-kubičnih motorjih, Jett pa aktualni ameriški prvak na 450-kubičnih motorjih. Brata, ki v svetovnem prvenstvu nista nastopala, sta torej letos ponovila močno ameriško konkurenco in zato Avstralija ob Franciji velja za glavnega favorita.