Dela v okviru obnove hitre ceste med razcepom Nanos in Vipavo obsegajo namestitev dodatnih protivetrnih ograj, preplastitev cestišča in nujna konstrukcijska dela na viaduktu Rebrnice. "Ta viadukt leži na geološko zelo intenzivnem območju in so potrebni konstrukcijski popravki, tako da bo ta odsek od 17. avgusta približno sto dni zaprt," je danes v izjavi za medije povedal predsednik uprave Darsa Andrej Ribič.

V času zaprtja bodo izvedli popolno obnovo vozišča hitre ceste na odseku od Razdrtega proti Vipavi in prestavitev ležišč desne strani viadukta Rebrnice v izhodiščno lego. Promet iz smeri Vipave proti Razdrtemu bo ves ta čas potekal nemoteno po drugi polovici hitre ceste.

Tako bodo rešili zaprtje vozišča

Zaprtje vozišča proti Novi Gorici bo zahtevalo spremembe prometne ureditve. Vozila v lokalnem prometu, ki bodo s primorske avtoceste želela nadaljevati pot do Nove Gorice oz. do meje z Italijo, bodo na priključku Razdrto preusmerjali na vzporedno regionalno cesto. Vozila v tranzitu pa bodo na avtocesti pred priključkom Razdrto s tablami preusmerjali na mednarodni mejni prehod Fernetiči.

S tem bodo skušali čim bolj omiliti vpliv popolne zapore na ljudi vzdolž trase, predvsem v naseljih Razdrto in Podnanos, je pojasnil vodja službe za upravljanje prometa in prometne varnosti na Darsu Zvonko Zavasnik.

Med Razdrtim in Vipavo vsak dan pelje približno 2.200 tovornih vozil, od teh jih je 78 odstotkov v tranzitu in jih bodo torej preusmerjali proti Fernetičem. Preostalih približno 500 tovornih vozil pričakujejo vsak dan na vzporedni regionalni cesti. "A gre za povprečje in zagotovo bomo doživeli dan, ko bo teh tovornjakov več," je opozoril Zavasnik.

Nedisciplinirani vozniki tovornih vozil

Da bodo lahko preusmerili promet, so skupaj z občino in direkcijo za infrastrukturo izvedli nekatere ukrepe na vzporedni regionalni cesti. Tako so s ciljem čim hitrejšega zapuščanja avtoceste postavili semafor na priključku Razdrto. Prav tako so semaforje za pešce postavili v naseljih Podnanos in Razdrto, uredili pa so še avtobusno postajo v kraju Lozice in nekaj dodatnih intervencijskih dostopnih poti.

Na Darsu ob tem pričakujejo tudi pomoč policije. "Kajti pričakujemo, da bomo imeli kar nekaj težav z nediscipliniranimi vozniki tovornih vozil," je še dejal Ribič.

Projekt je razdeljen na dva sklopa, dela pa potekajo sočasno

Po ponovni vzpostavitvi dvosmernega prometa na vipavski hitri cesti bodo od druge polovice januarja do konca julija dela potekala izmenično pod popolno zaporo, pri čemer bo promet urejen dvosmerno po enem pasu. Od konca julija do novembra bo nato sledila še popolna zapora cestišča iz smeri Vipave proti Razdrtemu.

Projekt je razdeljen na dva sklopa, dela pa potekajo sočasno. Vrednost prvega sklopa je dobrih 30 milijonov evrov brez davka, drugega pa 32,5 milijona evrov. Izvajalec vseh del je konzorcij podjetij Kolektor CPG iz Nove Gorice in Petrič iz Ajdovščine s podizvajalci.