Navaja se na močnejši motor, saj bo vozil z najboljšimi na svetu

"Zdaj bom vozil z najboljšimi na svetu. To me veseli. Da vidim, kam bom sodil," po uvodnem mesecu priprav na 450-kubičnem motorju v pogovoru za Sportal pove Jan Pancar, enajstouvrščeni iz minulega svetovnega prvenstva MX2. Triindvajsetletnik bo v sezoni 2024 prvič tekmoval v konkurenci s Timom Gajserjem v MXGP. "Imel sem en teden počitnic, bilo mi je že malo bedno, ker sem samo ležal doma." Zagnano vsak dan dela v fitnesu, na motorju pa ima že več kot deset ur.

Jan Pancar Foto: AMZS/Goran Krošelj Mesec in pol je, odkar se je s pokalom narodov v Franciji sklenila letošnja sezona v motokrosu. Slovenska reprezentanca s Timom Gajserjem, Janom Pancarjem in Miho Bubničem je osvojila deveto mesto in s tem izenačila 25 let star najboljši slovenski dosežek na tako imenovani olimpijadi motokrosa.

"Super dogodek, ogromno navijačev, veliko sodelujočih držav. V slovenski ekipi je bilo super vzdušje. Res smo se imeli super. Moje vožnje so bile solidne, bi se sicer dalo še kaj izboljšati. Naredili smo dober rezultat, prišli med deset, kar je bil naš cilj," se danes dogodka, ki si ga je v treh dneh ogledalo več kot sto tisoč ljudi, spominja Jan Pancar. Zdaj je že sredi priprav na sezono 2024, ki zanj prinaša veliko spremembo. Letos je bil 11. v končnem seštevku svetovnega prvenstva MX2, zdaj pa se pri dopolnjenih 23 letih seli v najmočnejši razred, torej z 250- na 450-kubični motor in v svetovno prvenstvo MXGP, kjer bo naslov branil Jorge Prado, svojega petega pa napadal Tim Gajser.

"Presenečen, kako hitro sem se ga privadil"

Letos je bil v MX2 11. Foto: www.alesfevzer.com Na 450-kubičnem motorju trenira že dober mesec dni (prej ni nikoli), večino treningov je opravil na progah v Šentvidu pri Stični in v Semiču. "Mislim, da sem naredil že čez deset ur na motorju. Poskušal sem izkoristiti ugodno vreme v Sloveniji, saj bo zdaj tega počasi konec. Da se čim bolj navadim na motor. Na motorju se počutim dobro. Všeč mi je ta dodatna moč. Pozitivno sem bil presenečen, kako hitro sem se ga privadil. Zdaj, ko bo bolj mrzlo in tudi nekaj padavin, pa bo treba začeti hoditi v Italijo."

Sredi zime načrtuje tudi priprave na Sardiniji, ki je tradicionalna zimska baza številnih motokrosistov, tudi Tima Gajserja. "Všeč mi je 450-kubični motor, še bolj uživam na njem kot na 250-kubičnem. Se mi zdi, da dobim toliko moči motorja, kot je zares potrebujem."

Jan Pancar na treningu na 450-kubičnem motorju v Šentvidu pri Stični

"Ne moreš ga samo tiščati na polno"

Morda se zdi na prvi pogled 450-kubični motor nekoliko večji in težji od 250-kubičnega, a je težji le za dva, morda tri kilograme. Ima pa toliko več moči, kar pomeni, da je treba spremeniti tudi samo tehniko vožnje.

"Sam motor ima veliko več navora. Laik bi mogoče mislil, da motor ne bo tako močan, ker nima veliko obratov, a je vseeno zelo močan. Skozi celoten razpon obratov je motor močan. Ker pa je pod majhnimi obrati tako močan, se ga drugače vozi kot 250-kubičnega. Vozi se bolj tekoče na nižjih obratih, se pravi v višjih prestavah. Zato je treba spremeniti tehniko vožnje, saj ga ne moreš samo tiščati na polno. Enostavno je premočan, prehiter, da bi lahko tako vozil. Voziti moraš torej bolj tekoče in na tak način pridobiš na hitrosti." Zato sam voznik in voznikovo znanje na tem motorju prideta bolj do izraza. "Ja, zagotovo. Na 250-kubičnem smo poskušali iz motorja dobiti čim več moči, na 450-kubičnem pa je na evropskih bolj zaprtih progah moči več kot dovolj. Od voznika je torej bolj odvisno to, kako hitro se zna peljati, kot pa to, kako močan je motor."

Tudi v MXGP z družinsko ekipo

Jan Pancar v Loketu Foto: Matej Podgoršek In zato tudi kot zasebni voznik, brez tovarniške podpore oziroma tovarniških delov na motorju, ne bi smel biti v tako zelo podrejenem položaju. Tudi v prvi sezoni v MXGP bo namreč tekmoval z družinsko ekipo. Z očetom sta že utečena ekipa, z dobrimi dosežki sta v pomoč prepričala tudi nekaj domačih pokroviteljev. "Mislim, da bo zdaj še malo lažje, ker sem dokončal fakulteto in bom imel sam še več časa za motokros. Malo bom tudi razbremenil očeta. Prej sem pisal še diplomo, zdaj pa poskušam sam tudi več postoriti pri pripravi motorja." Bo pa šele tekom sezone videl, kje bodo pomanjkljivosti motorja, na čem bo treba s tehničnega vidika več delati.

Zdaj mora zagnano delati tudi na fizični in kondicijski pripravi. To je že pred zadnjo sezono dvignil na višjo raven. Po pokalu narodov si ni vzel veliko prostih dni. "Mislim, da sem bil samo dober teden prost. Lahko bi si vzel več prosto, a tudi sam tega nisem želel. Želim se dobro pripraviti na naslednjo sezono. Poskušal bom pridobiti na moči, ker je motor pač močnejši. Pozimi bom obenem delal še na kondiciji. Da bom še za eno stopničko bolj pripravljen kot zadnjo sezono." Po enem tednu se je naveličal ležanja doma in je najprej začel z dvema treningoma v fitnesu na teden, zdaj pa že en mesec trenira vsak dan. Morda si bo med božično-novoletnimi prazniki vendarle vzel še nekaj prostih dni.

Vrača se Peklaj, Gajser iz Brazilije v Indonezijo



Jaka in Jan ter njuna očeta Foto: Matej Podgoršek S Pancarjem v fitnesu trenira tudi mladi Jaka Peklaj, ki si je na zadnji dirki sezone, na svoji drugi v svetovnem prvenstvu MX2, zlomil roko in prst. Minuli konec tedna, dva meseca po poškodbi, je bil prvič na motorju. Nekaj bolečin še čuti, a se počasi vrača. Do začetka sezone 2024 bo bržkone že dobro pripravljen. Nekaj več prostih dni si je po sezoni vzel Tim Gajser, ki je prvi del sezone 2023 izvajal zahtevne vaje po zlomu stegnenice, nato pa se uspešno vrnil na dirke in zmagal na zadnji v Matterley Basinu. Prvo polovico novembra je preživel na toplem v Braziliji, zdaj pa ima obveznosti s Hondino tovarniško ekipo, trenutno so v Indoneziji. View this post on Instagram A post shared by Tim Gajser (@tiga243)

Prva dirka sezone 10. marca v Patagoniji

Svetovno prvenstvo 2024 s predvidoma 20 velikimi nagradami (torej 40 glavnih voženj in 20 kvalifikacijskih) se začne z VN Argentine 9. in 10. marca. Tako kot letos, ko je to storil prvič, bo Pancar odpeljal vse dirke, torej tudi te izven Evrope.