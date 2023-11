Ducati prihaja v motokros, in to z legendo Cairolijem

Italijanski Ducati se z zmagami in lovorikami v prvenstvih motoGP, superbike in supersport ne bo več zadovoljil, zdaj vstopa v motokros. Dve leti so razvijali prototip kros motorja in v 2024 ga bodo preizkusili v italijanskem prvenstvu. Na njem bo dirkal Alessandro Lupino, za razvoj motorja pa bo skrbel en in edini devetkratni svetovni prvak Antonio Cairoli, ki se je po 14 letih poslovil od giganta motokrosa avstrijskega KTM. Upajo, da bodo do leta 2025 nared za svetovno prvenstvo MXGP.

Francesco Bagnaia in še več drugih dirkačev z Ducatijem prevladuje v prvenstvu motoGP. Foto: Reuters Kar nekoliko spregledana je bila konec oktobra novica, da v motokros prihaja italijanski motociklistični gigant Ducati. Ta trenutno dominira v svetovnem prvenstvu motoGP in samo vprašanje časa je bilo, kdaj jih bodo zamikali še motorji za motokros. Prototip so razvijali zadnji dve leti. In zdaj je nared za debi na dirkah. Podpisali so pogodbo z uveljavljeno italijansko motokros ekipo Maddii Racing in v letu 2024 bo Ducati debitiral na dirkah italijanskega motokros prvenstva. Zanje bo dirkal osemkratni italijanski prvak Alessando Lupino.

Seveda pa se pri italijanskem prvenstvu ne bodo ustavili. Prej ali slej (želja je že v sezoni 2025) bodo vstopili tudi v svetovno prvenstvo MXGP in se zoperstavili tovarniškim ekipam znamk KTM, GasGas, Honda, Kawasaki, Yamaha in Husqvarna. Da mislijo resno, pa so nenazadnje pokazali tudi s tem, da so v svoje vrste zvabili devetkratnega svetovnega prvaka v motokrosu Antonia Cairolija. Ta je pri 37 letih lani končal aktivno kariero, a ostal pri KTM kot vodja ekipe in trener oziroma mentor mladima Andrei Adamu in Liamu Evertsu, ki sta svetovno prvenstvo MX2 končala na prvem oziroma četrtem mestu.

A Cairoli se je odločil, da po 14 letih zapusti KTM in postane obraz Ducatija. Od KTM in ekipe De Carli se je poslovil že oktobra, zdaj pa je objavil prve fotografije v novih barvah in z novim motorjem. "Nova avantura, povsem italijanska," je zapisal na Instagramu. Tony bo testni voznik in bo v naslednjih mesecih opravljal ključno vlogo pri razvoju motorja. Če bo želel, bo lahko v sezoni 2024 nastopil tudi na nekaj dirkah.

Tony Cairoli je na dirki nazadnje nastopil v Mantovi novembra 2021. Foto: Grega Valančič/Sportida