Ko se Gajser pomeri z Marquezom in Verstappnom #video

Gajser in Fernandez. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Slovenski motokrosistični as Tim Gajser je sezono 2023 sklenil z udeležbo na tradicionalnih Hondinih zahvalnih dneh. V Motegiju na Japonskem namreč koncern Honda vsako leto gosti vse svoje športnike, od motokrosistov do motociklistov in voznikov enosedežnikov. Dogodka, ki je prvenstveno namenjen zaposlenim v Hondinih tovarnah na Japonskem, so se tako udeležili Gajser, Ruben Fernandez (člana Hondine tovarniške ekipe prvenstva MXGP), brata Jett in Hunter Lawrance, ki nastopata v ameriškem motokros in superkros prvenstvu, dirkači formule 1 Max Verstappen, Sergio Perez, Daniel Ricciardo in Juki Cunoda, motociklista Joan Mir in Marc Marquez, ki se je poslovil od Hondine dirkaške družine, ter še bi lahko naštevali.

Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Motokrosisti so se pomerili na krajši dirki. Zmagal je Gajser, a vsi so v prvi vrsti želeli prikazati čim več zanimivih skokov. Nato so se motokrosisti z dirkači, ki so bolj vajeni štirih koles, pomerili v kartingu. Gajser je odpeljal najhitrejši krog in si priboril prvi startni položaj. Nato na dirki prvega mesta ni zadržal, saj se je eden od tekmecev zaletel vanj od zadaj. Petkratni svetovni prvak v motokrosu je sedel tudi na Mirov motocikel prvenstva motoGP, a se z njim ni zapeljal po stezi. Na koncu dneva so vsi s svojimi motorji oziroma dirkalniki zapeljali krog po dirkališču v Motegiju in na startno-ciljni ravnini "kurili" gume.

Foto: Honda Racing/ShotbyBavo "Letos sem se na dogodku res zabaval. Prejšnja leta sem bil edini motokrosist, letos so bili zraven še Ruben, Jett in Hunter, zato je bilo bolj zabavno. Dobro smo se ujeli. Tudi dirkaške aktivnosti so bile zelo zabavne. Lepo je, ko srečaš tudi druge voznike. Čeprav se ukvarjamo z različnimi športi, imamo vsi radi dirkanje in motorje oziroma dirkalnike. Vsi tudi dobro vemo, koliko odrekanja je potrebnega, da pridemo, kjer smo danes," je po dogodku v Motegiju povedal Gajser. "Hvala vsem, ki so prišli, in hvala Hondinim navijačem z vsega sveta."

Hondina dirkaška družina 2023. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo