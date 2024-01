Pradu se je uresničila želja, ki se Gajserju ni

Jorge Prado Foto: GasGas Kot smo že vajeni, se koledar svetovnega prvenstva v motokrosu po prvi objavi še nekajkrat spremeni. In tudi letos je tako. Če ste že kupili letalsko vozovnico za ogled dirke v Madridu, ste storili napako. Dirko v predmestju španske prestolnice so namreč z majskega termina prestavili na marčevski termin, ki do zdaj še ni imel izbranega prizorišča. Dirka v Arroyomolinosu bo tako 24. marca in ne 12. maja.

Tim Gajser je trenutno na zimskih testiranjih na Sardiniji. Odpeljal bo tudi dve pripravljalni dirki italijanskega prvenstva - četrtega februarja v Rioli, 11. februarja pa v Mantovi. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Bodo pa Tim Gajser (Honda) in tekmeci vseeno tisti konec tedna, torej 11. in 12. maja, dirkali v Španiji. Infront Moto Racing, promotor in organizator svetovnega prvenstva MXGP in MX2, je za novo prizorišče izbral dirkališče Motopark Lugo Circuito Jorge Prado v Galiciji. Domača proga aktualnega svetovnega prvaka Prada bo tako gostila šesto dirko prihajajoče sezone. Špancu so se tako uresničile še ene sanje. Medtem Tim Gajser že nekaj let le posluša obljube, da bo nekega dne na koledarju svetovnega prvenstva tudi VN Slovenije.

Koledar dirk MXGP 2024:



10. marec – Villa La Angostura/VN Patagonije (Argentina)

24. marec – Madrid – Arroyomolinos/VN Španije

7. april – Riola Sardo/VN Sardinije (Italija)

14. april – Pietramurata/VN Trentina (Italija)

5. maj – Agueda/VN Portugalske

12. maj – Lugo/VN Galicije

19. maj – Saint Jean d'Angely/VN Francije

2. junij – Teutschenthal/VN Nemčije

9. junij – Kegums/VN Latvije

16. junij – Maggiora/VN Italije

30. junij – Sumbawa/VN Sumbawe (Indonezija)

7. julij – Lombok/VN Lomboka (Indonezija)

21. julij – Loket/VN Češke

28. julij – Lommel/VN Flandrije (Belgija)

11. avgust – Uddevalla/VN Švedske

18. avgust – Arnhem/VN Nizozemske

25. avgust – Frauenfeld/VN Švice

8. september – Afyonkarahisar/VN Turčije

15. september – Šanghaj/VN Kitajke

29. september – še brez lokacije



Pokal narodov (MXON):



6. oktober – Matterley Basin (Velika Britanija)

Tima Gajserja navijači spremljajo predvsem v Arcu in Loketu. Foto: Honda Pro Racing/ShotbyBavo Pa vendar, priložnosti za ogled dirk Tima Gajserja in tudi novega člana prvenstva MXGP Jana Pancarja bo več kot dovolj. Omejena dirka v Madridu je dostopna z nizkocenovnim letalskim prevozom, podobno VN Portugalske v bližini Porta in ne nazadnje VN Sardinije v Rioli. Seveda je vsako leto največ slovenskih navijačev, včasih tudi več tisoč, na VN Trentina v Arcu (14. april) in na VN Češke v Loketu (21. julij), ki ostajata v svojem običajnem terminu. Na koledarju je tudi VN Italije v Maggiori (16. junij), ki prav tako ni daleč. Velika verjetnost je, da bo v Italiji tudi finalna dirka sezone 29. septembra, ki za zdaj lokacije še nima.