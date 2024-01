Gajserjev tekmec izpolnil sanje, a veliko tvega

Motokrosisti, ki nastopajo v svetovnem prvenstvu, se pozimi zgolj izjemoma preizkusijo v superkrosu v ZDA. To je zdaj storil aktualni prvak Jorge Prado. In na prvi dirki v Anaheimu odpeljal zelo dobro. Nastopil bo še ena dveh, nato se bo vrnil na svoj motor za motokros, saj je sezona prvenstva MXGP 2024 vse bližje.

Tim Gajser se sredi januarja seli na testiranja na Sardinijo. Foto: www.alesfevzer.com Svetovno prvenstvo v motokrosu se začenja drugi konec tedna v marcu, Tim Gajser (Honda) in tekmeci končujejo prvi del priprav, ki je primarno namenjen kondiciji, in se kmalu selijo na Sardinijo, v Španijo in podobne nekoliko toplejše destinacije na več kot mesec dni dolga testiranja (vmes bodo v februarja odpeljali tudi nekaj pripravljalnih dirk). Za drugačno zimo pa se je odločil aktualni svetovni prvak v MXGP Jorge Prado (GasGas). Španec je uresničil svoje sanje o superkrosu.

Gre za različico motokrosa, ki poteka na stadionih ali v dvoranah, na bolj zaprti, ozki progi, s številnimi skoki in valovi. O tem je pred leti sanjal tudi Gajser, a se je odločil, da ostane zvest Hondi in svetovnemu prvenstvu. Odločitev za ameriško prvenstvo v superkrosu in motokrosu pomeni selitev v ZDA za dve tretjini leta, nastop le na nekaj dirkah pozimi pa v prvi vrsti pomeni veliko nevarnost za poškodbo in posledično lahko tudi izpuščeno sezono v MXGP. In zato se temu dirkači iz MXGP izogibajo, Prado pa se je vendarle odločil za to tveganje.

Aktualni svetovni prvak v MXGP Jorge Prado. Foto: GasGas Decembra je Španec opravil dvotedenski trening superkrosa v Kaliforniji in se nato odločil, da nastopi tudi na uvodnih treh dirkah ameriškega superkros prvenstva (Anaheim, San Francisco in San Diego). "Od prvega dne na motorju so bile moje sanje, da se nekega dne preizkusim v Ameriki, na superkrosu. Gledam ga že od malega. Mora biti res nekaj posebnega, ko dirkaš pod žarometi, pred toliko navijači," je 23-letnik dejal pred svojo prvo dirko v superkrosu. "Ker sem osvojil prvenstvo MXGP in sem popolnoma zdrav, sem si zaželel nov izziv. Mislim, da je pravi trenutek v moji karieri, da se preizkusim v superkrosu."

GasGasova tovarniška ekipa v MXGP, ki jo vodita Claudio in Davide de Carli, mu je dala zeleno luč in pretekli konec tedna je z ameriško GasGasovo tovarniško ekipo odpeljal dirko superkrosa na stadionu Angel v Anaheimu. In to bolje, kot si je marsikdo mislil. V razredu 450 se je brez težav uvrstil v finalno vožnjo in jo nato končal na 13. mestu. Zmagal je Avstralec Jett Lawrence (Honda), branilec naslova Američan Chase Sexton (KTM) je bil tretji. "Kakšna izkušnja! To je nekaj povsem drugega, kot sem vajen iz motokrosa. Od prvega treninga sem se počutil dobro, na večerni dirki je bilo sicer mnogo težje, saj se je proga precej spremenila." Odpeljal bo torej še dve dirki, nato pa se vrnil na svoj motor za motokros, saj njegov glavni cilj za leto 2014 ostaja ubranitev naslova v MXGP.

Poglejte vrhunce finalne vožnje prve dirke prvenstva superkros v Anaheimu: