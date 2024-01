Devetega in 10. marca se z VN Patagonije v Argentini začenja letošnje svetovno prvenstvo v motokrosu MXGP in MX2. Tim Gajser, ki je zaradi zloma noge izpustil dve tretjini lanske sezone, je odločen, da gre v borbo za svoj šesti naslov svetovnega prvaka. Da je spet dobri stari Tiga, je dokazal že z dvema zmagama v zaključku lanske sezone. Po treh tednih dobrega treninga na mivki na Sardiniji ga prvi test čaka že ta konec tedna. V Rioli Sardo bo nastopil na prvi dirki odprtega italijanskega zimskega prvenstva. Prvič bo v konkurenci MXGP dirkal tudi Jan Pancar.

Tim Gajser na sardinijski mivki trenira že tri tedne. Foto: Honda Pro Racing/ShotbyBavo In to bo očitno res pravi test, saj tako močne zasedbe voznikov, kot bo to nedeljo, na teh zimskih dirkah v Italiji v prejšnjih letih ni bilo. Ob Timu Gajserju (Honda) bo dirkal tudi drugi Hondin tovarniški voznik Ruben Fernandez. Zraven bosta Yamahina glavna aduta, Maxime Renaux in novinec v elitnem razredu Jago Geerts, pa zmagovalec sedmih dirk lani Romain Febvre (Kawasaki). Prvič se bo predstavila tudi nova tovarniška ekipa znamke Fantic, s katero bosta dirkala izkušeni Glenn Coldenhoff in novinec Roan Van de Moosdijk. Dva voznika bo imela tudi Beta (Ivo Monticelli in Ben Watson). Od tovarniških voznikov bodo torej manjkali samo aktualni prvak Jorge Prado (GasGas), Jeffrey Herlings (KTM), novi član Kawasakija, Jeremy Seewer, in Calvin Vlaanderen (Yamaha).

Jan Pancar je pozimi 250-kubični motor zamenjal za 450-kubičnega. Foto: www.alesfevzer.com Svojo prvo dirko na 450-kubičnem motorju bo odpeljal tudi Jan Pancar (KTM), ki bo tudi letos nastopal z zasebno ekipo. Pancar je na Sardinijo pripotoval pred dnevi, prej je treniral bližje domu. So pa skupaj z Gajserjem že od sredine januarja trenirali mladi slovenski upi: povratnik po septembrski poškodbi Jaka Peklaj in člana ekipe Tiga243 v slovenskem prvenstvu, Tilen Demšič in Alen Gajser.

Bosta pa KTM in GasGas v Rioli v nedeljo svoja orožja za sezono 2024 pokazala v razredu MX2, saj bodo na štartu tako aktualni prvak Andrea Adamo (KTM) kot tudi Simon Langenfelder in novinec na dirkah svetovnega prvenstva Marc-Antoine Rossi (oba GasGas). Zadnji je dobil zadnjo lansko dirko v evropskem prvenstvu EMX250. Na tisti dirki v Metterley Basinu je bil drugi Ferruccio Zanchi, ki je prvenstvo EMX250 končal na četrtem mestu. Tudi ta je prijavljen za dirko razreda MX2, ni pa še uradno, za koga bo dirkal letos. Očitno pa se poslavlja od znamke KTM in bo postal član Hondine tovarniške ekipe.

Naslednjo nedeljo, 11. februarja, sledi dirka odprtega italijanskega prvenstva v Mantovi. Gajser je že napovedal, da bo dirkal tudi na tisti dirki.