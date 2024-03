Tim Gajser pred novo sezono MXGP. Foto: Anže Malovrh/STA Tim, še nekaj dni je do prve tekme prvenstva MXGP. Na obeh februarskih pripravljalnih dirkah ste zmagali. Odličen obet.

Zelo sem zadovoljen s pripravljalnim obdobjem. Vse je šlo, kot mora. Tudi prvi dve pripravljalni dirki sta bili zelo dobri. Videli smo, čemu se moramo še posvetiti, kje imamo še rezerve. Komaj čakam prvo dirko svetovnega prvenstva v Argentini.

Občutki so torej res povsem drugačni kot pred letom dni.

Lani sem se v tem času poškodoval in celotna sezona se je zame popolnoma spremenila. Večji del sezone sem preležal doma na kavču, šele proti koncu sem odpeljal nekaj dirk. In ni bilo tako slabo, vrnil sem se v kar dobro formo in tudi dobil dve veliki nagradi. Pozimi pa je bila zdaj motivacija za novo sezono zelo velika.

Konec lanskega leta se je že vrnil na najvišjo stopničko. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Vas je lanska sezona, lanska težka poškodba kaj naučila?

Veliko časa sem imel za razmišljanje, sploh ko nisem mogel niti hoditi. Ves čas potem premišljuješ, kaj bi lahko spremenil. Tudi o padcu, kaj bi lahko naredil, da bi se drugače obrnilo. A dojameš, da za nazaj stvari ne moreš spremeniti, lahko jih le za naprej. Vse te poškodbe te nekaj naučijo. Predvsem pa želim padec pustiti za sabo. Zdaj je nova sezona, vsi začenjajo z ničle. Na motorju se počutim dobro in mislim, da bo dobra sezona.

Ob koncu sezone ste zmagali na dveh dirkah, kako težko je bilo zdaj čez zimo ohraniti to formo?

To je kar zahtevno obdobje, ko ni tekem pet mesecev. Ko sem ravno prišel v vrhunsko formo, smo končali sezono. Jaz bi si takrat želel, da bi se začela sezona. Potem pa pride premor in moraš najti ravnotežje med treningi in regeneracijo. Da prehitro ne pregoriš. S kondicijskim trenerjem Boštjanom Renkom sva dobro sestavila treninge in pridno delala čez zimo. Dobro sem pripravljen. Držali smo se vsega, kar sva začrtala. Komaj čakam torej, da se sezona začne.

Pozimi je zadržal odlično formo, ki jo je imel septembra v zaključku lanske sezone. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo

Po februarskih dirkah v Italiji je tekme lahko kar malo strah.

Kaj pa vem (smeh). To bi morali vprašati njih. Ne vem, mogoče.

Koledar dirk MXGP 2024:



10. marec – Villa La Angostura/VN Patagonije (Argentina)

24. marec – Madrid – Arroyomolinos/VN Španije

7. april – Riola Sardo/VN Sardinije (Italija)

14. april – Pietramurata/VN Trentina (Italija)

5. maj – Agueda/VN Portugalske

12. maj – Lugo/VN Galicije

19. maj – Saint Jean d'Angely/VN Francije

2. junij – Teutschenthal/VN Nemčije

9. junij – Kegums/VN Latvije

16. junij – Maggiora/VN Italije

30. junij – Sumbawa/VN Sumbawe (Indonezija)

7. julij – Lombok/VN Lomboka (Indonezija)

21. julij – Loket/VN Češke

28. julij – Lommel/VN Flandrije (Belgija)

11. avgust – Uddevalla/VN Švedske

18. avgust – Arnhem/VN Nizozemske

25. avgust – Frauenfeld/VN Švice

8. september – Afyonkarahisar/VN Turčije

15. september – Šanghaj/VN Kitajke

29. september – še brez lokacije



Pokal narodov (MXON):

6. oktober – Matterley Basin (Velika Britanija)

Tim Gajser s svojim novim motorjem. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Ste pa kot pravi športnik zagotovo veseli, da sezono vsi začenjate zdravi, kar se v motokrosu ne zgodi pogosto?

Zelo sem zadovoljen, da smo vsi čez zimo ostali zdravi in upam, da bo tako čez celotno sezono. Da bomo zdravi, da bodo res prave borbe za prvo mesto. Za nas voznike je takrat sicer bolj stresno, navijači pa gotovo uživajo. Upam, da bo res prava sezona, in da na koncu zmaga najboljši.

Je nov Hondin motor še boljši kot lanski?

Ja, zelo sem zadovoljen. Veliko dela in časa so vložili vanj. Z motorjem se počutim kot eno. Na Japonskem ves čas razvijajo motor. To mi je všeč. Da ne počivajo. Naredili so dober motor in bi lahko rekli, to je to. A oni kar naprej delajo izboljšave. Po vsakih testiranjih se vrnejo na Japonsko in poskušajo izboljšali, kar nam ni povsem všeč. Res so pridni. Hvaležen sem, da imam tako ekipo, ki ima enako motivacijo in enak cilj kot jaz. To so zmage.

Da Jorgeju Pradu vzamete številko 1, da petič postanete prvak v elitnem razredu MXGP?

Ja, to ni skrivnost, sploh po težki lanski sezoni si želim borbo za naslov prvaka. Dal bom vse od sebe, se boril. Na koncu bo zmagal tisti, ki bo naredil najmanj napak in bo najbolj konstanten čez celotno sezono. To je 20 velikih nagrad, od marca do oktobra. Kar šest mesecev moraš biti na najvišji ravni, tudi telesno. Smo samo ljudje, ni enostavno ohranjati toliko mesecev telo pri pravi energiji. Zadaj je veliko strategije. Kako to vzdrževati, kdaj mogoče manj trenirati, da se telo napolni. Sploh ob koncu sezone, ko je telo že izčrpano. Letos, ko bomo vsi, bo vsak tak najmanjši delček zelo pomemben.

Tim Gajser si želi pravih borb z vsemi najboljšimi, tudi s Jorgejem Pradom in Jeffreyjem Herlingsom. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo

Med njimi so tudi štarti, ki so bili Hondina pomanjkljivost predvsem predlani. Bo več holeshotov?

Ja, upajmo (smeh). Štartom vsako leto posvečamo veliko časa. Zavedamo se, da so zelo pomembni, sploh ko smo vsi na štartni rampi. Delamo na njih in upam, da bo kakšen holeshot. Da jih bo čim več.

Ste serijski zmagovalec. Kako težko je v motokrosu zbirati zmage, sploh ko bodo vsi na štartu?

Vsaka zmaga je trdo prigarana. Nič ni lahko. Trdo moraš delati, da na koncu vikenda stopiš na najvišjo stopničko. Mora se sestaviti celoten mozaik. Ni enostavno. A tako je v vsakem športu na najvišji ravni. Nas je pa res veliko vrhunskih voznikov in vsi delamo za zmage. Vsako leto vsak doda še kanček več, da bi zmagal. Raven se iz leta v leto dviga. Če sem lani treniral toliko, moram letos trenirati več. Če bom treniral kot lani, ne bo dovolj, ker bodo drugi boljši od mene. Ja, profesionalni šport je kar garanje.

Februarja se je preizkusil tako na sardinijski mivki kot v blatni Mantovi. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Zato pa vsaka zmaga prinaša prvinsko zadovoljstvo, kot bi bila prva.

Ja, zagotovo (smeh). Res sem hvaležen za vsako zmago. Sploh ko pridejo serijske zmage, je najpomembnejše, da ti zmaga ne postane samoumevna. Ker ko kakšno leto zmaga ne pride, potem hrepeniš po njej. Vsako zmago moraš ceniti. Nobene ne smeš jemati kot samoumevno. Za vsako trdo garaš in moraš biti zanjo hvaležen.

Ekipe in vozniki, ki bodo konkurenčni za najvišja mesta:



Team HRC - Tim Gajser (243) in Ruben Fernandze (70)

Red Bull Gas Gas Factory Racing - Jorge Prado (1)

Red Bull KTM Factory Racing - Jeffrey Herlings (84)

Kawasaki Racing Team MXGP - Romain Febvre (3) in Jeremy Seewer (91)

Monster Eneregy Yamaha Fatory MXGP Team - Calvin Vlaanderen (10), Jago Geerts (93) in Maxime Renaux (959)

Fantic Factory Racing MXGP - Roan van de Mossdijk (39) in Glenn Coldenhoff (259)

Nestaan Husqvarna Factory Racing - Mattia Guadagnini (101)

Standing Construct Honda MXGP - Pauls Jonass (41) in Alberto FOrato 8303)

MRT Racing Team Beta - Ivo Monticelli (128) in Ben Watson (919)

TEM JP253 KTM Racing Team - Jan Pancar (253)

Gajser verjame v Pancarja. Foto: Anže Malovrh/STA Prvič po dolgih letih dva Slovenca v MXGP, debi čaka Jana Pancarja.

To je vrhunsko za slovenski motokros, da imamo dva odlična voznika v elitnem razredu. Jan je na pripravljalnih tekmah dokazal, da se zna kosati z nami. Jaz mislim, da se bo kar uvrščal med prvih deset. Sploh za takšno zasebno ekipo, ki šteje samo njega in njegovega očeta, je to res pohvale vredno. Lahko rečem samo kapo dol. Sem zelo vesel, da bomo imeli Slovenci potem tudi konec leta močno postavo v pokalu narodov. Na olimpijskih igrah v našem športu letos res lahko veliko naredimo.

Je res lahko zasebnik tako konkurenčen tovarniškim voznikom?

Ni tako velike razlike kot v MX2, na 250-kubičnih motorjih, kjer lahko tovarniške ekipe naredijo dosti boljši motor. V MXGP, na 450-kubičnem pa je že sam produkcijski motor dosti močen. In v tem športu sam voznik lahko naredi razliko. Motor je pomemben, a ne toliko. Jan je lahko zelo konkurenčen.

Pogovor z Janom Pancarjem pred debijem v MXGP objavimo v petek popoldne.