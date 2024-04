Gajser priznal premoč le mojstru štartov Pradu

Jorge Prado in Tim Gajser sta bila tudi na mivki, na VN Sardinije, tretji letošnji dirki svetovnega prvenstva MXGP, razred zase. Še tretjič letos je zmagal Španec na motorju GasGas, ker je enostavno premočan na štartu. Slovenski as na Hondi je obe vožnji končal na drugem mestu, v skupnem seštevku sezone je tako izgubil šest točk. Tretje mesto je osvojil Jeffrey Herlings (KTM). Jan Pancar (TEM JP253 KTM) je bil 24.

Petkratni svetovni prvak Tim Gajser (Honda) ima v svetovnem prvenstvu 45 zmag, pet v razredu MX2 in 40 v MXGP. Sezono 2024 je začel s tretjim in drugim mestom, zdaj bi torej lahko sledilo prvo! Naloga pa je bila vse prej kot lahka, saj je sardinijska mivka ena najzahtevnejših. Predlani je bil sedmi, takrat precej bolan, a to je njegova najboljša uvrstitev na tem prizorišču v MXGP. Obenem je v izvrstni formi Jorge Prado (GasGas), ki je dobil že kvalifikacijsko vožnjo. Seveda pa je tu še mojster mivke Jeffrey Herlings (KTM), ki je v soboto za Pradom in Gajserjem na tretjem mestu zaostal več kot 20 sekund.

Tim Gajser je bil v obeh vožnjah drugi. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Gajser na Sardiniji, prav na tej progi pri vasici Riola Sardo, pozimi veliko trenira. Letos februarja je tukaj dobil tudi pripravljalno dirko odprtega italijanskega prvenstva. Konkurenca je bila kar močna, ni pa bilo na štartu Prada in Herlingsa. Slovenski as je pred dirko dejal, da se počuti dobro. "Na kvalifikacijski dirki sem skušal ujeti Prada, a ni šlo in sem se nato zadovoljil z drugim mestom. A to mi daje samozavest za nedeljsko dirko. Grem na zmago," je poudaril. Njegov načrt za dirko je bil: "Dva dobra štarta, potem pa najti dobre linije, ki ne bodo preveč 'rukale'."

Po boljšem štartu prva vožnja pripadla Pradu

Jorge Prado je dosegel 41. zmago v svetovnem prvenstvu, deseto v elitnem razredu MXGP. Foto: Matej Podgoršek V prvi vožnji Gajser sicer ni najbolje štartal, a odlično odpeljal prvi in drugi zavoj in že je bil tik za znova vodilnim Pradom. Herlings je bil po prvem krogu šele šesti. Ko je prehiteval, se je njegov zaostanek do prvih dveh povečal na deset sekund. Jorge in Tim sta nato vso dirko nizala hitre kroge in vozila na razliki od dveh do petih sekund. V zadnjih minutah je Tim prvič letos začel dirkati na limitu. Špancu se je spet približal na dve sekundi. A Prado ni popustil, Gajser pa je moral, saj bi tvegal padec. Je pa prvo vožnjo končal kar 34 sekund pred Herlingsom. Jorge je po vožnji priznal, da je zelo utrujen. Vroče je, v soboto pa si je že zvil gleženj.

MXGP, VN Sardinije:



1. Jorge Prado (GasGas) 50 točk

2. Tim Gajser (Honda) 44

3. Jeffrey Herlings (KTM) 40

4. Pauls Jonass (Honda) 34

5. Romain Febvre (Kawasaki) 31

6. Glenn Coldenhoff (Fantic) 30

7. Calvin Vlaanderen (Yamaha) 29

8. Jeremy Seewer (Kawasaki) 24

...

24. Jan Pancar (TEM Jp253 KTM) 0

Štart odločil tudi drugo vožnjo, padec Herlingsa

Na štartu druge vožnje je Gajser v gneči izgubil nekaj mest in se v prvem zavoju komaj rešil padca. Ob koncu prvega kroga je bil že četrti, a pet sekund z vodilnim Pradom. Ja, Špancu je spet uspel vrhunski štart. Na drugem mestu je dirkal Herlings, najbolje to sezono. Tim je bil v drugem krogu že tretji in začel se je lov na vodilna dva. So pa v naslednjih krogih vsi trije dosegali podobne čase in razlike med njimi se niso spremenile. Nato pa 12 minut pred koncem padec Herlingsa (zdrs prednjega kolesa). Tako je bil Gajser s petimi sekundami zaostanka spet prvi Pradov zasledovalec. A razlike nikakor ni mogel zmanjšati in je raje popustil, da bi varno pripeljal mimo kariraste zastave. V zadnjem krogu se je sicer tudi njemu zgodil zdrs kolesa, a je zadržal mesto. Jorge, Tim, Jeffrey je bila tako znova prva trojica in enak vrsti red torej tudi v seštevku obeh voženj.

MXGP, skupni seštevek (3/20):



1. Jorge Prado (GasGas) 174 točk

2. Tim Gajser (Honda) 157

3. Jeffrey Herlings (KTM) 125

4. Romain Febvre (Kawasaki) 123

5. Pauls Jonass (Honda) 113

6. Jeremy Seewer (Kawasaki) 99

7. Calvin Vlaanderen (Yamaha) 90

8. Glenn Coldenhoff (Fantic) 83

...

19. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 21

Prihodnji konec tedna "slovenska" VN Trentina

Tim Gajser vas vabi v Trentino. Naslednji konec tedna. Foto: Honda Pro Racing/ShotbyBavo

Timova zmaga v Rioli bi bila lepa popotnica pred naslednjo dirko, ki bo že prihodnji konec tedna. To je "slovenska" VN Trentina. Kombiji in avtobusi s slovenskimi navijači se že polnijo. Pred leti je bilo na progi v Pietramurati nedaleč od Gardskega jezera tudi več tisoč Slovencev. Tudi letos bodo hrumele predelane motorne žage!

V MX2 pa še tretja zmaga De Wolfa

V razredu MX2 je prvo vožnjo dobil Belgijec Lucas Coenen (Husqvarna), potem ko je sredi vožnje prehitel ekipnega kolega in vodilnega v prvenstvu Nizozemca Kaya de Wolfa in se mu odpeljal za kar 30 sekund. V drugi vožnji pa ravno obratno: prvi De Wolf, po padcu pa drugi Coenen. In tako je kljub enakemu točkovnemu seštevku (47 točk) "grand prix" dobil De Wolf, še tretjič letos. Tretji je bil Južnoafričan Camden McLellan (Triumph).