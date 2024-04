Slovenski navijači bodo tudi letos "zakurili" Trentino. Foto: Matej Podgoršek Svetovno prvenstvo v motokrosu MXGP se nadaljuje z dvema zaporednima dirkama v naši soseščini. Ta konec tedna je na sporedu VN Sardinije na mivkasti progi na sipinah pri mestecu Riola Sardo, naslednji konec tedna pa sledi VN Trentina na trdi podlagi v Arcu, ki jo običajno smatramo kar za slovensko dirko. Po izvrstnem začetku sezone Tima Gajserja (Honda), ki je s tretjim in drugim mestom drugi v skupnem seštevku, se na dirko v bližino Gardskega jezera odpravlja množica slovenskih ljubiteljev motokrosa. Polnijo se tudi avtobusi! Gotovo pa bo nekaj Slovencev že to nedeljo za Gajserja in Jana Pancarja (TEM JP253 KTM) navijalo na Sardiniji, saj letalske karte na ta otok v Sredozemskem morju običajno niso drage.

MXGP, skupni seštevek pred VN Sardinije (2/22):



1. Jorge Prado (GasGas) 114 točk

2. Tim Gajser (Honda) 104

3. Romain Febvre (KawasakI) 92

4. Jeffrey Herlings (KTM) 77

5. Pauls Jonass (Honda) 73

6. Jeremy Seewer (Kawasaki) 68

7. Maxime Renaux (Yamaha) 63

8. Calvin Vlaanderen (Yamaha) 56

...

16. Jan Pancar (KTM) 21

Na Sardiniji Slovencema ne gre tako dobro

Gajser, petkratni svetovni prvak in zmagovalec 45 dirk svetovnega prvenstva, je v Rioli nazadnje dirkal leta 2022. Takrat je bil sedmi, saj ga je mučila bolezen. Tudi leto prej mu na sardinijski mivki ni šlo najbolje, končal je na 12. mestu. Je pa denimo pred štirimi leti z zmago na mivkasti progi na VN Belgije že pokazal, da je lahko vrhunski tudi na tej podlagi, ki mu pred leti ni posebej ustrezala. Ta je še večji izziv za Pancarja. Lani je bil v razredu MX2 na VN Sardinije na desetem mestu. V svoji prvi sezoni na 450-kubičnem motorju po uvodnih dveh dirkah (šestih vožnjah) zaseda 16. mesto.

Honda poiskala zamenjavo za Fernandeza

Ruben Fernandez zaradi poškodbe ne more dirkati, zato je Tim Gajser dobil novega ekipnega kolega za nekaj naslednjih dirk. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Pred začetkom dirkaškega konca tedna v Rioli najpomembnejša novica prihaja prav iz Gajserjeve ekipe. Honda HRC je namreč našla zamenjavo za Rubena Fernandeza, ki si je na VN Patagonije poškodoval kolenske vezi in bo odsoten več mesecev. Nizozemski motokrosist Roan van de Moosdijk, ki je po prvih dveh dirkah sezone prekinil pogodbo z ekipo Fantic (zaradi lažje poškodbe kolena sploh ni dirkal), je podpisal s Hondo in bo Timov ekipni kolega, dokler se Fernandez ne vrne. Ta teden je Van de Moosdijk z motorjem CRF450R opravil en trening, koleno je bilo v redu in bo tako nastopil že v Rioli. Lani je dirkal še v MX2. Čeprav je zaradi poškodbe izpustil nekaj dirk, je prvenstvo končal na osmem mestu. Eno dirko je tudi zmagal.

"Ko sem slišal za to priložnost, sem jo zgrabil z obema rokama. Ne zgodi se vsak dan, da te pokliče Honda HRC. Upam, da bom lahko pokazal, česa sem sposoben. To bo moj debi v razredu MXGP. Zagotovo se ne bo lahko kar takoj privaditi na CRF450R, a ko gledam Tima, kako z njim dirka, kako zelo konkurenčen je motor. Komaj čakam, da se dirkaški vikend začne," je pred prihodom na Sardinijo povedal Van de Moosdijk. Mivkasta proga v Rioli je za vse voznike velik izziv, sploh za debitanta. Je pa res, da prihaja iz Nizozemske, tam pa so motokrosisti najbolj vajeni dirkati prav na mivki. Lani je VN Sardinije osvojil Jeffrey Herlings, v drugi vožnji pa je bil najboljši Glenn Coldenhoff, torej oba Nizozemca.