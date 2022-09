S svojimi rajskimi plažami Sardinija sodi med najbolj priljubljene poletne destinacije, a otok sredi Sredozemlja ponuja še mnogo več. Zanimiva je tudi za popotnike po duši in jeseni je, ko je manj gneče in so temperature ter cene nižje, prava izbira.

Neskončne peščene plaže na severu otoka, skriti zalivčki na vzhodni obali. Razlog, da se večina poleti odpravi na počitnice na Sardinijo. Da, plaže so res rajske, znata biti pa gneča in vročina precejšnji. Zato je obisk Sardinije boljši spomladi ali jeseni, ko so temperature nekoliko nižje in je manj turistov željnih izključno plaž. Že sredi maja je morje dovolj toplo za kopanje, gotovo tudi še oktobra. Tudi odkrivanje zanimivih mest na otoku in pohodi do razglednih točk, ki jemljejo dah, je prijetnejše, ko ni več tako soparno. Zato vam v nadaljevanju predstavim nekaj bolj ali manj znanih krajev na Sardiniji, ki bodo navdušili tudi popotnike. In večina je na zahodni obali, ki je pogosto spregledana.

Bosa, najbolj slikovito mestece na Sardiniji. Pročelja stavb v sto in eni barvi. Foto: Matej Podgoršek

Sardinija je iz Slovenije lahko dostopna, saj s sosednjih letališč nizocenovniki letijo v Cagliari, Alghero ali Olbio. Številni pa se nanjo opravijo s svojim avtomobilom in trajektom. Najhitreje in najceneje smo na otoku iz letališča Trst, od koder nizkocenovnik dvakrat tedensko leti v Cagliari. Ker javni prevoz na Sardiniji ni najboljši, je najem avtomobila najboljša izbira. Je pa res, da bo ob letošnjem dvigu cen najemov in goriva to vaš največji strošek. Cene prenočišč in hrane niso visoke kot na severu Italije, parkiranje je večinoma brezplačno.

Cagliari

Cagliari Foto: Matej Podgoršek Največje mesto na otoku, z nekaj več kot 150 tisoč prebivalci. Tudi zanj si je vredno vzeti nekaj ur za ogled, čeprav ne spada med najzanimivejša mesta v Sredozemlju. Sprehod po starem delu na vzpetini (Castello) se konča z razgledom na mesto in marino pri trdnjavi Saint Remy. Pod njo pogosto igrajo ulični glasbeniki. Tu se začne najbolj slikovit del mesta – Villanova. Ozke uličice z barvitimi hišami, kjer le sem in tja pripelje kakšen fičko. Dvajset kilometrov iz Cagliarija je manjše mesto San Sperate, zanimivo, ker so številne stene in hiše poslikane z murali.

Is Arutas

Mesto Cabras, ki morda nekoliko spominja na kolonialna mesta s Kube, je izhodišče za obisk najlepših plaž na zahodni obali otoka. To so Maimoni, Is Arutas in Mari Ermi (pa še nekaj sosednjih). Droban bel povsem zaobljen pesek, ki se od daleč zdi kot kristali soli. Morje pa turkizno modro in vsaj ob mojem obisku tako mirno, kakršnega nisem videl še nikjer. Do plaže Is Arutas pelje asfaltirana cesta, do preostalih se je nekaj kilometrov treba zapeljati po makadamski. Zunaj glavne turistične sezone boste na teh plažah zlahka našli kotiček samo zase.

Plaža Maimoni. Foto: Matej Podgoršek

San Giovanni di Sinis

San Giovanni di Sinis Foto: Matej Podgoršek Nekaj kilometrov južneje od omenjenih plaž – do sem se prav tako lahko pripeljete iz Cabrasa – je polotok San Giovanni di Sinis. Naseljen je bil že v rimskem času, zato je tu tudi manjše arheološko najdišče (Tharros). Sprehod do starega stolpa (Torre di San Marco) in do rta San Marco ponuja čudovite razglede. Tudi tu sta dve plaži. V lagunah med Cabrasom in San Giovannijem pa bi lahko v jesenskem času opazili tudi rožnate plamence oziroma flaminge.

Bosa

Bosa Foto: Matej Podgoršek Še nekoliko bolj proti severu je najbolj slikovito mesto na Sardiniji. Nad reko Temo se po strmem pobočju Bosa dviga v nizu ulic z barvitimi pročelji stavb. Na spodnji Corso Vittorio Emanuele II so kavarne, restavracije, pekarne in trgovine, nato pa se le povzpnite po stopnicah navzgor. Roza, modre, rumene, rdeče, oranžne ... Hiše tukaj so vseh možnih barv. Z najvišje ulice Via Canonico Gavino Nino ali z gradu Malaspina (če ni zaprt), se vam odpre pogled na strehe Bose, na dolino reke Temo in proti morju. Obisk plaže v Bosa Marini pa lahko mirno izpustite.

Obalna vožnja

S'Archittu Foto: Matej Podgoršek Gorski prelazi in obalne ceste so vrhunec potovanj z avtomobilom. Vožnja iz Cagliarija do Boste ne bo nič posebnega, zanimiv je le postanek pri S'Archittu, kjer je morje erodiralo mehko kamnino, nastal je tudi naravni most. Toliko bolj zanimiva je vožnja od Bose do Alghera. Cesta s številnimi zavoji nad divjo in strmo obalo. Na nekaj mestih se je mogoče ustaviti in opazovati, kako morje biča obalo.

Alghero

Najbolj špansko ali bolje katalonsko mesto na Sardiniji. Otok je bil 400 let del kraljevine Aragonije. In v Algheru se je ohranilo največ katalonske tradicije. Ulične table so v dveh jezikih, italijanskem in katalonskem. Katalonščino še slišimo na ulici, tudi ime mesta izvira iz katalonščine. Alge naplavlja na tukajšnjo obalo, zato sem zaradi plaž ne boste prišli. Temveč zaradi samega čara mesta. Ulični vrvež, številne slaščičarne, restavracije, trgovinice, pa obalna promenada z enim najlepših sončnih zahodov na Sardiniji.

Alghero ob sončnem zahodu. Foto: Matej Podgoršek

Capo Caccia

Capo Caccia Foto: Matej Podgoršek Pol ure vožnje iz Alghera oddaljeni polotok ponuja eno najbolj divjih pokrajin na tem delu Sardinije. Prepadni klifi na zahodni strani, visoki več sto metrov, in kamnita položnejša pobočja na vzhodni, po kateri so speljane pohodne poti. Ena krajših, a z izvrstnim razgledom na klife je z manjšega parkirišča Belvedere Foradada do jame Vai Rotti. Vzpon po kamnitem terenu zahteva primerno pohodno obutev. Sam rt Caccia z observatorijem ni dostopen, saj je vojaško območje. Je pa mogoče obiskati jamo Nettuno, do katere je speljana pot pod strmimi klifi. Pravijo, da je sam spust do jame še bolj zanimiv od jame. Obisk je mogoč samo v manjši skupini z vodnikom.

Cala Luna

Cala Luna Foto: Matej Podgoršek Če smo pripravljeni na debeli dve uri vožnje čez hribovito notranjost otoka, se velja vsaj za en dan oziroma dve noči zapeljati še na vzhodno obalo. Razlog: ena najlepših plaž na Sardiniji – Cala Luna. A obisk ni zanimiv toliko zaradi peščene plaže z jamami, bolj zaradi samega doživetja. Z avtomobilom ni dostopna. Večina se iz Cale Gonone do nje pripelje s čolnom. A zares boste Calo Luno doživeli, če se do nje odpravite peš iz Cale Fuili (parkira se na koncu ceste). Gre za približno dve uri dolg pohod po kamnitem terenu, malo gor malo dol, večinoma po položnem terenu, a je brez pohodne obutve ne gre. Po premagani poti boste skok v morje še toliko bolj cenili. In nato še dve uri hoje nazaj, kjer lahko zaplavate tudi v Cali Fuili.

Je teden dni za obisk Sardinije dovolj? Ni. Otok je nekoliko večji od Slovenije in ima le eno avtocesto, ki ga preči. Razdalje med kraji so tako časovno kar precejšnje. Severni, vzhodni, tudi južni del Sardinije gotovo ponuja še veliko znanih in skritih kotičkov, ki jih je vredno obiskati. Zato pa se bomo tudi tisti, ki smo že bili, še vračali.