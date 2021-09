Kraja peska na Sardiniji vas lahko stane kar 3.000 evrov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Bele plaže Sardinije so ene najlepših.

Bele plaže Sardinije so ene najlepših. Foto: Getty Images

Čeprav se zdi kot mamljiv spominek z dih jemajoče plaže, italijanske oblasti jemanje peska vidijo kot krajo, za kar vas lahko doleti kazen do tri tisoč evrov.

Plaže na Sardiniji se s kombinacijo drobnega belega peska in turkiznega morja uvrščajo med najlepše na svetu, zato ni redkost, da hočejo turisti del tega raja odnesti domov. Pred dvema letoma je neki francoski par hotel v domovino odpotovati s kar 40 kilogrami tega peska, a so ga pri tem zalotili in mu zagrozili s strogo kaznijo, celo zaporom.

Znameniti beli pesek na Sardiniji namreč spada v javno dobro in ga je prepovedano odvažati s tega italijanskega otoka.

Žal pa se kraja peska v zadnjih letih ni umirila, zato so italijanske oblasti znova opozorile na visoke kazni v primeru tovrstne tatvine.

Turisti že leta radi košček raja vzamejo domov. Foto: Getty Images

Za stekleničko peska tisoč evrov kazni

Konec avgusta so tako ujeli 40-letnega Italijana, ki je s plaže Gallura prinesel stekleničko belega peska, in ga oglobili s tisoč evrov kazni.

Pristojni so na plaže že začeli pošiljati patrulje, ki nadzorujejo turiste. Ti se ne zavedajo, kakšne kazni lahko prinesejo naravni spominki, ki jih hočejo odnesti s plaže, čeprav je na več mestih z znaki jasno označeno, da je jemanje peska prepovedano.

Številni turisti pesek nabirajo na plažah po vsem svetu, ga shranijo v stekleničke in označijo z imenom kraja. To se italijanskim oblastem sicer zdi neškodljivo ravnanje, a pri tem opozarjajo, da je to že načelo okolje otoka. Zato tudi prepovedi.

Prepovedano ni samo jemanje peska, temveč tudi kamenja in morskih organizmov.

Na tovrstno ropanje otoka so začeli opozarjati tudi prebivalci Sardinije, ki pravijo, da turisti, namesto da bi kupovali spominke, z otoka odnašajo tisto, kar je narava ustvarjala na milijone let.

Poleg peska je prepovedano tudi jemanje kamnov in morskih organizmov. Foto: Getty Images

Leta 2016 je po številnih novicah v medijih neka ženska nazaj na Sardinijo skesano poslala stekleničko peska, ki jo je "ukradla" pred 29 leti. Zraven je priložila opravičilo: "Berem v časopisih in poslušam na televiziji o tem pesku in kako poseben je. Zdaj razumem, kako edinstvena je Sardinija, in počutim se krivo."

