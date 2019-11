Boj proti množicam turistov: obisk slovite plaže bo treba plačati #video

Plaže na Sardiniji se s kombinacijo drobnega belega peska in turkiznega morja uvrščajo med najlepše na svetu, njihov sloves pa je v zadnjih letih s seboj prinesel tudi neželeno posledico - neizmerno gnečo. Stanje je še posebej nevzdržno na plaži La Pelosa na polotoku Stintino na severozahodu otoka, ki velja za najlepšo na Sardiniji.

Foto: Getty Images

V preteklih letih so tamkajšnje oblasti tam uvedle že več prepovedi in omejitev, da bi omilili škodo, ki jo na plaži povzroča čezmerni turizem. Med drugim so prepovedali odnašanje peska s plaže, omejili so gibanje obiskovalcev po peščenih sipinah in prepovedali kajenje na plaži.

A s tem niso rešili osnovne težave - prevelikega števila obiskovalcev. Na vrhuncu sezone se namreč na La Pelosi gnete tudi po šest tisoč ljudi na dan, zato so tamkajšnje oblasti sprejele nove ukrepe: z začetkom sezone prihodnje leto bo na plaži lahko največ 1.500 ljudi hkrati (v to število niso všteti otroci), ob tem pa nameravajo zaračunavati tudi vstopnino.

"To je najbolj priljubljena plaža na Sardiniji, vsi jo hočejo obiskati," je za CNN izjavil tamkajšnji župan Antonio Diana, "breme je preprosto preveliko, plažo moramo obvarovati, da bo obstajala tudi v prihodnje."

Obiskovalci mislijo, da bodo doživeli to ... Foto: Getty Images

... dobijo pa to. Foto: Getty Images

Vstopnina na plažo bo znašala okoli štiri evre na dan, je še pojasnil Diana. "Naš slogan je 'La Pelosa je za vse, toda enkrat', s čimer želimo ljudem sporočiti, da jo med svojim oddihom seveda lahko obiščejo, ni jim pa tega treba storiti prav vsak dan."

