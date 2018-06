Sredozemski Karibi: pet plaž na Sardiniji, ki vas bodo navdušile #foto

Mariborčan Gregor Balažic je lani predstavil projekt BeachRex, spletni portal, na katerem je zbral fotografije in opise skoraj vseh morskih plaž v Sloveniji in na Hrvaškem. Letos raziskuje nove terene od Sredozemlja do Severnega morja – aprila je tako z avtodomom obiskal Sardinijo in tam raziskoval predvsem plaže, ki so dostopne s tovrstnim vozilom.

Sardinija ga je navdušila, opisal jo je kot sredozemske Karibe, obiskal pa je okoli sto plaž, ki so po njegovem mnenju primerne za tiste, ki potujejo z avtodomom. Mi smo ga povprašali, katerih pet ga je najbolj očaralo in zakaj.

Rena Bianca, Santa Teresa Gallura

Foto: BeachRex

"Plaža je peščena, dolga je 200 metrov in široka dobrih 30 metrov, voda pa je izrazito turkizna. Je mestna plaža in ima veliko plažne infrastrukture. Tam me je najbolj navdušil razgled s parkirišča nad plažo (na tega z avtodomom sicer ni mogoče dostopati), od koder lahko zviška gledaš na to lepotico, prav tako pa na obzorju vidiš obrise Korzike."

San Silverio, Aglientu

Foto: BeachRex

"Pot do nje vodi po makadamski cesti, ima tudi svoje parkirišče, ki sprejme do sto avtomobilov. Plaža je zunaj dosega turistične industrije in je primerna za ljudi, ki se lahko odpovejo vsem možnim storitvam. Meni se je vtisnila v spomin predvsem zaradi kulise. Plaža je kombinacija peska in skal, voda je turkizna, ves čas pa nad plažo z desne strani bdi starodavni stolp Torre di Vignola."

Capriccioli Est (vzhod), Capriccioli

Foto: BeachRex

"Harmonija vsega, kar plažo naredi lepo, je tu še posebej izražena. V nasprotju s prvima dvema ima ta plaža še nekaj drevesne sence. Prav tako je peščena, njena posebnost pa je v tem, da na tej lokaciji, torej v kraju Capriccioli, ni edina lepotica, saj lahko s parkirišča, ki je oddaljeno le sto metrov, hkrati dostopate na kar štiri res lepe plaže."

Lu Impostu, San Teodoro

Foto: BeachRex

"Še vedno se mi nariše nasmešek na obraz, ko pomislim na to plažo. Všeč mi je bila iz več razlogov, še posebno zato, ker je voda zelo plitka, zaradi česar je še posebno primerna za družine z majhnimi otroki. Najlepše na tej plaži je prav dolg sprehod po plitvi turkizni vodi z belim peščenim dnom, medtem ko otroci veselo čofotajo v varni plitvini."

Isuledda, San Teodoro

Foto: BeachRex

"Plaža ima svoje parkirišče, majhen bar, obilo belega peska in turkizno vodo. Njena posebnost pa je, da se lahko kopate v morju ali v plitvem jezeru v zaledju plaže."