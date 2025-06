Posnetek s plaže v Makarski razburil številne: "Četudi bi mi kdo plačal, ne bi šla"

Začele so se poletne počitnice in s tem tudi glavna turistična sezona. Na Hrvaškem tako že beležijo porast turistov, ta pa se več kot očitno kaže tudi na večjih in bolj priljubljenih turističnih točkah. Ena izmed takih je tudi Makarska, kjer je uporabnik TikToka posnel svoj videoposnetek na glavni plaži. Na njem se tre ljudi, ki so si zagotovili svoje mesto na plaži in si skušali zagotoviti svoje mesto ob morju.

Na posnetku je na priljubljeni plaži razvidna velika gneča, plaža pa je polna ljudi, brisač, ležalnikov in vsega, kar turisti prinesejo s seboj na plažo, da jim je udobno. Videoposnetek je, razumljivo, v nekaj dneh po objavi sprožil številne odzive.

Komentatorji razočarani: "To je vse drugo kot pa dopust"

"Nočna mora, to zagotovo ni odmor." "To je zame nočna mora." "Zakaj gredo ljudje na Hrvaško?" To so samo eni izmed številnih komentarjev uporabnikov v različnih jezikih, ki nad videnim v videoposnetku več kot očitno niso bili navdušeni.

"Četudi bi mi kdo plačal, ne bi šla. To je vse drugo kot pa dopust," je zapisala ena izmed uporabnic TikToka. "Vsi se pritožujejo nad Italijo zaradi številnih ležalnikov. Ampak tam je več prostora v vse smeri kot tukaj. Hrvaška je bila odlična do pred petimi ali šestimi leti, zdaj pa lahko pozabite nanjo," je zapisal eden izmed nemških komentatorjev.

Nekateri drugi svoje mirne kotičke poiščejo izven natrpanih turističnih točk

"Zato pa grem na plažo ob 7. uri zjutraj, okoli poldneva grem v trgovino in na kosilo ter spim do 16. ali 17. ure, šele nato pa grem spet na plažo," je zapisal eden od komentatorjev. Nekateri izmed njih pa so žogico umirili in zapisali, da se sami pač izogibajo priljubljenim turističnim točkam in raje poiščejo kraje, ki so malce bolj odmaknjeni od večjih plaž, prepolnih turistov, in tako poiščejo svoj miren kotiček.

Ena izmed komentatork je tudi poudarila, da so bile plaže na Jadranu tako videti že pred dvajsetimi leti in je treba gnečo na mestnih plažah sprejeti kot njihov sestavni del.

