Hrvaški portal Slobodna Dalmacija poroča, da se je Tatum na Braču zadržal kratek čas. Na svojih družbenih omrežjih, kjer tudi sicer redko objavlja, se ni oglasil, kje točno in koliko časa namerava ostati na Hrvaškem, pa trenutno še ni znano.

Ameriški igralec, producent in nekdanji maneken Channing Tatum je zaslovel leta 2006 z vlogo v plesnem filmu Odpleši svoje sanje (Step Up), svetovno slavo pa je pridobil z vlogo Mika Lana v franšizi Vroči Mike (Magic Mike), ki jo je navdihnilo njegovo resnično življenje. Zaigral je tudi v filmskih uspešnicah, kot so 21 Jump Street, Dragi John (Dear John) in Zaobljuba ljubezni (The Vow).

Oktobra lani se je po treh letih zveze in zaroki razšel z igralko Zoë Kravitz, od aprila pa ga videvajo v družbi avstralske manekenke Inke Williams, s katero naj bi zdaj čas preživljala na hrvaški obali.

Channing Tatum v filmu Blink Twice, ki ga je režirala njegova nekdanja zaročenka Zoë Kravitz. Foto: Guliverimage

Pri naših južnih sosedih se v teh dneh giblje tudi ustanovitelj Amazona Jeff Bezos, z zaročenko Lauren Sanchez so ga opazili na jahti pri Cresu, kjer sta priredila t. i. pena party. V prihodnjih dneh se bosta odpravila v Benetke, kjer se bosta poročila kljub številnim protestnikom, ki grozijo, da bodo blokirali kanale.

