Policija in inšpektorat zaprla luksuzni resort na Pagu

Hrvaški državni inšpektorat in zadrska policija sta pretekli teden zaprla luksuzni resort Noa Glamping na otoku Pag. Gostje, ki so bivali v resortu, poročajo, da so jih brez predhodnih opozoril izgnali iz nastanitev. Mnogim policija ni dala niti možnosti, da bi pobrali svoje osebne stvari.

Po navedbah večjega števila gostov jih osebje resorta ni predhodno obvestilo o morebitnem zaprtju, čeprav je bila odločitev o zaprtju izdana že 9. junija, poroča Jutarnji list. Resort so zaprli teden dni kasneje, 16. junija, zato je vodstvo po mnenju gostov imelo dovolj časa za ukrepanje. Goste so opozorili šele deset minut pred izselitvijo. Osebja na recepciji med evakuacijo ni bilo, kar je dodatno prispevalo k zmedi. V nekaterih bungalovih so po zaprtju ostali dokumenti, denar in druge osebne stvari.

Posnetki racije preplavili družbena omrežja

Na TikToku in drugih omrežjih so se hitro pojavili posnetki in fotografije racije – policisti na vhodu v resort, gosti s kovčki ... Obiskovalci so delili tudi fotografije uradnih obvestil državnega inšpektorata, nameščenih na vratih objektov.

Resort se izgovarja na nepričakovano odločitev oblasti

Vodstvo resorta se je gostom opravičilo prek elektronske pošte, ki jo je podpisala generalna menedžerka Magdalena Matokanović. V njem navajajo, da je šlo za "nepričakovano in nepojasnjeno odločitev lokalnih oblasti", o kateri niso bili vnaprej obveščeni. Obljubili so vračilo vseh plačanih zneskov.

Lokalna skupnost: Uprava je bila obveščena vnaprej

Iz občine Kolan, kjer je resort, pa so sporočili, da pri Noa Glamping ne morejo trditi, da niso vedeli za prihod inšpektorjev. Po njihovih informacijah so upravo o akciji obvestili več dni prej, zato bi morali goste pravočasno opozoriti.

Vodstvo resorta za hrvaške medije ni želelo dajati izjav, dokler ne bodo prejeli uradnega zapisnika. Policija dogajanja ni želela komentirati, saj gre za postopek, ki ga vodi druga institucija. Izjavo Državnega inšpektorata hrvaški mediji še pričakujejo.