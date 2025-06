Hrvaško obalo okoli Omiša in Makarske so danes zajeli obsežni požari, ki divjajo vse od zgodnjega jutra. V nekaj urah se je ogenj nevarno približal hišam, gasilci so bili nemočni, saj je gašenje oteževal močan veter. Uničenih je najmanj 12 hiš, številne prebivalce in turiste so evakuirali. Poročajo tudi o poškodovanem gasilcu.

Gasilci se z vsemi razpoložljivimi silami borijo proti ognjenim zubljem, v pomoč so prileteli tudi kanaderji. Med gasilci so zabeležene tudi poškodbe, v plamenih pa je bila uničena tudi lokalna oljarna.

Poteka obsežna kriminalistična preiskava

Medtem ko se prostovoljci in gasilske enote borijo z ognjem, poteka tudi intenzivna kriminalistična preiskava. Policija je potrdila, da so bili požari podtaknjeni, za storilcem oziroma storilci pa intenzivno zbirajo informacije. Ni še znano, ali gre za eno osebo ali več, a škoda, ki jo je povzročil ogenj, je po prvih ocenah ogromna.

Hrvaški Večernji list je objavil fotografijo, ki se širi prek družbenih omrežij in aplikacije WhatsApp, domnevno pa prikazuje način, s katerim je bil požar podtaknjen. Na fotografiji so v snop zavezane vžigalice, ki so jih potaknili v naravno okolje. Gre za očitno namerno dejanje, ki je sprožilo katastrofalne posledice.

Policija poziva vse prebivalce in obiskovalce območja, da posredujejo morebitne informacije, ki bi lahko pripeljale do osumljenca ali osumljencev. Vsaka podrobnost je lahko ključna pri razrešitvi tega nevarnega in škodljivega dejanja.