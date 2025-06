Pri Cresu: opolzke fotografije s pena partyja Jeffa Bezosa #foto

Novinarka Lauren Sanchez in milijarder Jeff Bezos sta priredila razkošno zabavo s peno, t. i. pena party, v bližini Cresa na jahti, vredni 500 milijonov dolarjev, poroča Daily Mail. Par bo kmalu prispel v Benetke, kjer bo praznoval poroko, ki je predvidena za 27. junij. Kljub protestnikom, ki grozijo, da bodo blokirali kanale in zmotili dogodek, je bil par na zabavi odlično razpoložen.

Sanchez in Bezos sta se zabavala ob obali otoka Cres, ki je tudi njuna zadnja postojanka na Hrvaškem pred prihodom v Italijo, natančneje v Benetke, kjer se bo slavni par poročil. Na jahti je visel napis "Vse najboljše", saj naj bi praznovala tudi 19. rojstni dan Evana, sina Lauren Sanchez. Gostje so uživali v skakanju z jahte in sončenju na ležalnikih na zgornji palubi.

Fotogalerija 1 / 6 / 6

Protestniki napovedali blokado

Poročno slavje traja ves teden in je ocenjeno na od 15 do 20 milijonov dolarjev. Pred njunim prihodom v Benetke so se pojavili napisi, kot sta "Ni mesta za Bezosa" in "Benetke: igrišče za oligarhe", saj si del prebivalstva v svojem mestu ne želi takšnih dogodkov.

Protestniki načrtujejo blokiranje ulic in kanalov, da bi preprečili prihod skoraj dvesto gostov. Federica Toninello, ki sodeluje pri organizaciji protesta, je dejala: "Bezos ne bo nikoli dosegel Misericordie. Ležali bomo na ulicah, kanale bomo blokirali s čolni in splavi." Protestniki so se za protest odločili, ker trdijo, da množični turizem zvišuje cene stanovanj in Benetke posledično, tudi zaradi tovrstnih dogodkov, naredi nedostopne za "navadne ljudi".

Sredstva darovala beneškim dobrodelnim organizacijam

Vendar pa organizator porok Lanza & Baucina Limited trdi, da so od Bezosa in Sanchez že od začetka dobili jasna navodila, naj njuna porka čim manj vpliva na vsakdanji utrip mesta in da naj zaposlijo čim več domačinov. Dodali so, da sta beneškim dobrodelnim organizacijam donirala tudi sredstva.

Beneški župan Luigi Brugnaro je ponosen na izbiro Benetk za lokacijo te razkošne poroke. "Ponosni smo, da so izbrali Benetke. Še enkrat se dokazujejo kot globalno prizorišče," je dejal.

Na poroki številna znana imena

Poročna slovesnost bo le eden od treh uradnih dogodkov na različnih lokacijah. Gala večer je predviden za 26. junij v zasebnem samostanu na Lidu, poroka pa bo v cerkvi 28. junija. Gostje bodo v Italijo prispeli v prihodnjih dneh in naj bi ostali do 29. junija.

Med gosti bodo Kim Kardashian, Kris Jenner, Katy Perry, Orlando Bloom in celo člani družine Trump, na poroki pa bosta nastopila tudi Lady Gaga in Elton John.