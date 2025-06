Je Jeff Bezos pred poroko prišel v Dalmacijo?

Vrstijo se ugibanja, ali sta si Bezos in njegova zaročenka pred poroko, napovedano za konec junija, privoščila oddih na Hrvaškem, potem ko so njegovo superjahto opazili blizu Splita.

Kar 462 milijonov evrov vredno superjahto Koru so po poročanju hrvaških medijev že pretekli konec tedna opazili ob prihodu v splitsko pristanišče, zdaj pa je že nekaj dni zasidrana v marini Kaštela. Ob 127 metrov dolgem luksuznem plovilu je zasidrana še Bezosova "pomožna" jahta Abeona, poroča spletni portal Index.hr, ob jahti pa so opazili varnostnike, ki mimoidočim preprečujejo, da bi se preveč približali.

Bliža se poroka stoletja v Benetkah

Prav zaradi tega so vse glasnejše govorice, da sta na jahti tudi Jeff Bezos in njegova zaročenka Lauren Sanchez, ki se nameravata 24. junija poročiti v Benetkah. Tam prirejata neizmerno razkošno poročno slavje, ki so ga mediji že razglasili za poroko stoletja, med povabljenci pa je množica zvezdniških imen.

Jeff Bezos in Lauren Sanchez med obiskom Dubrovnika pred dvema letoma Foto: Guliverimage

Po navedbah portala Index.hr je povsem mogoče, da sta si Bezos in Sanchez pred poroko privoščila križarjenje po Jadranu, kjer sta sicer že bila leta 2023, ko sta obiskala Dubrovnik.

Fantovščina v Madridu, dekliščina v Parizu

Letos sta se v javnosti nazadnje pojavila 25. maja v Monaku, kjer sta si ogledala dirko Formule 1, udeležila pa sta se tudi filmskega festivala v Cannesu. Pred tem pa sta si privoščila tudi fantovščino oziroma dekliščino – Bezos se je s svojimi prijatelji zabaval v Madridu, Lauren Sanchez pa je bila z zvezdniškimi prijateljicami Kim Kardashian, Katy Perry in Evo Longoria v Parizu.