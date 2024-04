Prado in Gajser tudi na mivki pred velikim Herlingsom

Španec Jorge Prado (GasGas) nadaljuje z izvrstnimi vožnjami, ko dobi štart. In tega je tudi na kvalifikacijski dirki pred nedeljsko VN Sardinije. V prvi zavoj je zapeljal pred Timom Gajserjem (Honda), Švicarjem Jeremyjem Seewerjem (Kawasaki) in Nizozemcem Jeffreyjem Herlingsom (KTM). Slednji, zmagovalec rekordnih 103 dirk v svetovnem prvenstvu, velja za mojstra vožnje na mivki in v tretjem krogu je prehitel Seewerja. Ni pa niti ogrozil Prada in Gajserja. Španec je vožnjo dobil šest sekund pred Slovencem in kar 25 pred Nizozemcem. Dirkač ekipe GasGas je tako drugič letos dobil kvalifikacije, v nedeljo bo dirkal za tretjo zmago letos. Gajser je bil v Patagoniji tretji, v Španiji pa drugi.

Novinec v MXGP Jan Pancar (TEM JP253 KTM) na mivki ni tako domač in kvalifikacijsko vožnjo je končal na 22. mestu med 29 na štartu. Odstopil je Romain Febvre (Kawasaki).

MXGP, VN Sardinije, kvalifikacijska dirka:



1. Jorge Prado (GasGas)

2. Tim Gajser (Honda)

3. Jeffrey Herlings (KTM)

4. Jeremy Seewer (Kawasaki)

5. Pauls Jonass (Honda)

6. Calvin Vlaanderen (Yamaha)

...

22. Jan Pancar (TEM JP253 KTM)

V soboto so dirkali za 10 točk, v nedeljo gre pa za precej več. Na veliki nagradi Sardinije, tretji dirki letošnjega prvenstva bo znova na voljo 50 točk. Po prvih dveh dirkah je imel vodilni Prado 10 točk prednosti pred Gajserjem.

Tim Gajser z dekletom Špelo na petkovem ogledu proge:

MXGP, skupni seštevek (2/22):



1. Jorge Prado (GasGas) 124 točk

2. Tim Gajser (Honda) 113

3. Romain Febvre (KawasakI) 92

4. Jeffrey Herlings (KTM) 85

5. Pauls Jonass (Honda) 79

6. Jeremy Seewer (Kawasaki) 75

7. Maxime Renaux (Yamaha) 63

8. Calvin Vlaanderen (Yamaha) 61

...

16. Jan Pancar (KTM) 21

Kvalifikacijski vožnjo v razredu MX2 (250-kubični motorji) je dobil Nizozemec Kay de Wolf (Husqvarna), ki je tudi vodilni v prvenstvu. V MX2 bodo v nedeljo dirkali ob 13.15 in 16.10.