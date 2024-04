Nastaja slovenski KTM? Neverjetni odziv tistih, ki so ga preizkusili. #video

Slovenci so razvili prototip električnega motocikla za motokros, torej za disciplino, kjer imamo že svetovnega prvaka Tima Gajserja. Ambicije zagonskega podjetja iz Kopra so velike, leta 2030 bi lahko ob zadostnih investicijah – že za začetek serijske proizvodnje potrebujejo vsaj milijon ali dva sredstev – na letni ravni dosegli promet sto milijonov evrov.

Bistvo motocikla je še bolj kot pri avtomobilih tudi v zvoku motorja, a v določenih primerih je ta hrup lahko tudi moteč. To so predvsem motocikli za vožnjo zunaj urejenih cestišč, na primer motocikli za enduro, brezpotja ali celo motokros. Električni pogoni so šele v povojih, a potencial je prav zaradi voznih lastnosti in veliko manjše hrupne obremenitve za okolico v urbanih središčih lahko zelo velik. Med pionirji električnih motociklov za motokros je tudi slovensko zagonsko podjetje Flux Performance iz Kopra, ki lahko postane nov slovenski KTM.

Kdor ga je preizkusil, je poročal o hitri odzivnosti, skoraj neskončnemu navoru in oprijemu. Foto: Gregor Pavšič

Prototip njihovega motocikla nam je predstavil Marko Ukota, ki je bil nekoč 15 let dejaven tekmovalec z motorji (supermoto, motokros), zdaj pa želi prek svoje strasti zagnati tudi uspešno poslovno idejo.

Osnovno ekipo koprskega zagonskega podjetja Flux Performance sestavljajo trije, ideja pa je bila razvoj električnega motocikla za terensko vožnjo oziroma motokros. Čeprav gre za dokaj nišno usmerjeno idejo, pa je treba vedeti, da avstrijski KTM s podobnimi enduro motorji letno ustvari milijardo in pol evrov prometa.

Na prvi pogled klasičen motocikel, a pri pogonskem motorju je razlika velika. Foto: Gregor Pavšič

Pri sestavnih komponentah prototipa Slovenci niso varčevali. Foto: Gregor Pavšič

Cena takega motocikla v serijski proizvodnji bo 13 tisoč evrov

"Začeti smo želeli v športnem okolju, ki spodbuja inovacije in omogoča težke pogoje za razvoj. To pridobljeno znanje bi želeli pozneje prenesti tudi v cestne motocikle, na primer motocikel tipa 'scrambler' ali pa 'enduro adventure', kot je BMW GS1200. Toda do tja je še dolga pot, saj nas najprej čaka zagon serijske proizvodnje našega prototipa," je povedal Ukota.

Prototip je videti enako kot klasičen motor za motokros. Razlika je kajpak v tipu motorja in dodani bateriji, ki nadomešča posodo za gorivo.

Elektromotor zmore do 85 "konjev", kapaciteta baterije znaša sedem kilovatnih ur. Masa elektromotorja je le 7,7 kilograma, masa baterije pa 34 kilogramov. Celoten baterijski del z nadzorno enoto so Slovenci razvili sami. Pogon stoji na 450-voltnem sistemu – višja voltaža pomeni možnost šibkejšega toka, to pa zmanjšuje toplotne obremenitve na baterijski del pogona. Elektromotor ima kar 95-odstotno učinkovitost, motor in inverter pa sta vodno hlajena in tako zagotavljata optimalno delovanje v vseh pogojih.

Foto: Gregor Pavšič

Koliko denarja bodo potrebovali?

Primorci so potarnali, da v Sloveniji manjka tveganega kapitala. Za začetek proizvodnje bodo potrebovali od enega do dveh milijonov evrov, skupna investicija v celotno proizvodnjo pa bo po oceni Ukote znašala okrog osem milijonov evrov.

Optimizma fantom ne manjka – leta 2030 bi lahko letni promet Fluxa znašal že sto milijonov evrov.

Namesto odprtine za dotakanje bencina se nahaja priključek za polnjenje. Foto: Gregor Pavšič

Vsaj pri električnih motociklih za motokros za zdaj edino podjetje prihaja iz Španije (za svoj motocikel imajo 20 tisoč naročil), ki tudi daje zgled Slovencem in obenem skrbi za nemir pri organizaciji FIM in promotorjih svetovnega prvenstva v motokrosu. Serija MXGP, kjer kraljuje Slovenec Tim Gajser, naj bi čez dve leti dobila vzporedno serijo dirk z električnimi motocikli. Vodilni proizvajalci pa so za zdaj odločno proti temu, da bi bencinski in električni motocikli tekmovali skupaj.

"Seveda, električni bi bili lahko hitrejši. Ravno skupne dirke pa bi bile naš osrednji cilj. Ne zanimajo me kratke dirke z električnimi motocikli, temveč poln obseg dirke za svetovno prvenstvo. Razvojni cilj je zato nadgraditi naš motocikel, da bi z vrhunskim voznikom zmogel celo dirko za svetovno prvenstvo ali pa od sto do dvesto kilometrov terenske netekmovalne vožnje," razlaga Ukota.