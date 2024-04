Gajser: Želel bi dati zmago slovenskim navijačem

"Tu v Arcu je lepo stati na stopničkah, še lepše pa je zmagati," je v smehu po VN Trentina, kjer je osvojil tretje mesto, dejal Tim Gajser. Ni bil namreč povsem zadovoljen. "Ja, tudi stopničke so super, konstantnost. Sploh ko prideš gor in pogledaš navijače spodaj, s trobljami, so vedno zelo glasni. Stopničke tu v Arcu mi veliko pomenijo." Tudi Jorge Prado, Romain Febvre in Jan Pancar so nam povedali nekaj zanimivih stvari.

Tim Gajser je bil v Trentinu drugi v prvi vožnji in četrti v drugi, kar je zadoščalo za skupno tretje mesto. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Tim, kako ste zadovoljni z razpletom dirke v Pietramurati?

Nastop je bil soliden. Lahko bi bilo bolje, če bi bili štarti boljši. A glavni cilj, da smo na stopničkah na vseh dirkah, smo uresničili. Bi si pa želel dati zmago vsem slovenskim navijačem, saj je bilo nepopisno. Vzdušje je bilo neverjetno. V drugi vožnji mi štart ni najbolje uspel, sem bil okoli 10. mesta. Tudi proga ni dopuščala toliko prehitevanj kot v prvi vožnji. Je bila le ena linija, ki smo ji sledili. A drugo in četrto mesto prineseta vseeno dobre točke. Nekaj točk smo nadoknadili. Za prvenstvo je v redu.

V Arcu v MXGP samo enkrat ni bil na stopničkah. Te so tu že njegove 12. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Smo mislili, da boste v drugi vožnji ob koncu napadli Seewerja in Vlaanderna?

Proga je bila zelo zahrbtna. Bi moral iti krepko preko sebe, saj sta Seewer in Vlaanderen vozila zelo dober tempo, Prado pa je bil spredaj malo naprej. Vsi smo vozili v podobenem tempu.

Je bila ena linija tudi zato, ker je bila proga mehkejša kot v prejšnjih letih? To ste omenili že v soboto.

Ja, proga je bila presenetljivo mehka. Običajno je bila trša. Nekaj sprememb je bilo tudi na progi. Mogoče tudi zato skoki niso bili tako utrjeni, kot če bi stali že nekaj let. Ampak na koncu je bilo za vse enako. Vozili smo tudi z 'mikvarco', torej gumo za pesek, kar ni običajno na taki trdi podlagi. A je na štartu in v mehkih zavojih ta pomagala.

Prado: Ne morem biti boljši kot prvi

Jorge Prado je v Trentinu dosegel četrto zmago sezone. Foto: Guliverimage Jorge Prado je imel pred VN Trentina 17 točk prednosti pred Gajserjem, po kvalifikacijski vožnji še osem, samo šest po prvi vožnji, po zaključku četrte dirke sezone jih ima 13. Čeprav je zmagal vse letošnje dirke, ima torej minimalno prednost. "V soboto smo imeli tehnične težave, po prvi vožnji pa je bila razlika res samo še šest točk. Pa sem na vseh dirkah, dvakrat sem celo osvojil vse vožnje. A tako pač je. Razred je zelo težak. Tu smo najboljši na svetu. Tim je super konstanten. On je vedno drugi. Ne morem narediti razlike, ne morem biti boljši kot prvi. Je pa zabavno. Ne smeš delati napak, ostati moraš miren. Ko je treba tvegati, moraš dvakrat razmisliti. Mislim, da to dobro delam. Ko vodim, ostajam zbran. Sam trenutrno ne delam napak. Razlika ni velika, a prvenstvo je dolgo. Treba bo biti zelo konstanten, ampak zelo konstanten med najboljšimi tremi." je imel pred VN Trentina 17 točk prednosti pred Gajserjem, po kvalifikacijski vožnji še osem, samo šest po prvi vožnji, po zaključku četrte dirke sezone jih ima 13. Čeprav je zmagal vse letošnje dirke, ima torej minimalno prednost. "V soboto smo imeli tehnične težave, po prvi vožnji pa je bila razlika res samo še šest točk. Pa sem na vseh dirkah, dvakrat sem celo osvojil vse vožnje. A tako pač je. Razred je zelo težak. Tu smo najboljši na svetu. Tim je super konstanten. On je vedno drugi. Ne morem narediti razlike, ne morem biti boljši kot prvi. Je pa zabavno. Ne smeš delati napak, ostati moraš miren. Ko je treba tvegati, moraš dvakrat razmisliti. Mislim, da to dobro delam. Ko vodim, ostajam zbran. Sam trenutrno ne delam napak. Razlika ni velika, a prvenstvo je dolgo. Treba bo biti zelo konstanten, ampak zelo konstanten med najboljšimi tremi."

Čeprav ste tu zmagali že petkrat, zdaj pa pripeljali na stopničke že dvanajstič, pa pravite, da vam ta proga ni najbolj všeč.

Ni skrivnost, da mi je ta proga všeč z vidika vzdušja, všeč mi je, koliko navijačev pride, kot sama proga pa mi je veliko ljubša tista v Matterley Basinu, tudi Argentina je zelo lepa.

Gajserja so bodrili navijači iz vse Slovenije. Foto: Guliverimage Ste tudi vi dobili občutek, da toliko slovenskih navijačev tu še ni bilo?

Jaz tudi mislim tako. Res sem vesel. Zahvala gre vsem, ki so prišli in podpirali mene in Jana. Hvala vsem.

Naslednja dva konca tedna ni dirke svetovnega prvenstva. Kakšne načrte imate?

Gremo nazaj na delo. Nekaj stvari je, na čemer moramo delati. Sploh na štartih. Febvre je dober štarter, Prado je dober štarter. Potem tudi konstantno vozita spredaj, jaz pa moram prihajati od zadaj. To ni enostavno. Olajšal bi si delo z dobrimi štarti. Na motorju se počutim v redu, a so še rezerve. Vem, da bi ga lahko še lepše nastavili, da bo še bolje delal. V teh 21 dneh do naslednje dirke nas čaka kar nekaj dela. Ko bomo motor res pravilno nastavili in bom jaz še bolj sproščen, bo hitrost prava.

Tim Gajser ima v primerjavi s tekmeci največ rezerve na štartu. A ni vse v dirkaču, temveč tudi v motorju. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo

So štarti stvar dirkača ali motorja?

Mislim, da kar kombinacija. Kawasaki, GasGas in KTM so kar dobro naštudirali štarte. Tudi mi delamo na tem, a so še rezerve.

Bili ste že petkrat prvak, imeli takrat odličen motor. Ampak razvoj se ne ustavlja, kajne?

Če bi vozili vsako leto z istim motorjem ... Druge tovarne delajo, razvijajo, tudi mi moramo razvijati, sicer ne bi bili kos drugim. Ko sem bil nazadnje svetovni prvak, je bil motor vrhunski, ampak če bi s tistim zdaj vozil, se ne bi mogel kosati.

Konstantni ste, zaostanek za Pradom ste zmanjšali za štiri točke.

Ja, konstantnost je v letošnji sezoni zelo pomembna, ampak konstantno je treba biti na stopničkah, saj se vsi trije stalno vozimo v ospredju. Sezona bo še zelo dolga, še na eni četrtini nismo. Biti konstanten bo zelo pomembno. In kateri bo naredil manj napak.

Febvre: Mi štirje smo malo boljši od ostalih

Romain Febvre je dobil kvalifikacije in prvo vožnjo. Foto: Guliverimage Romain Febvre je v Arcu odpeljal najboljšo dirko sezone, dobil je kvalifikacijsko in prvo vožnjo. V skupnem seštevku je prehitel Jeffreyja Herlingsa. "Mislim, da smo mi štirje malo boljši od ostalih. Če dobro štartamo, nas je težko ujeti. Mi trije smo bili skupaj na stopničkah na treh od štirih dirkah, prejšnji vikend je bil Herlings namesto mene. Razlika se naredi samo na štartu. Če se ne bo nihče poškodoval, bo zelo zanimivo. Glavno je, da se izognemo poškodbam," pravi Francoz. je v Arcu odpeljal najboljšo dirko sezone, dobil je kvalifikacijsko in prvo vožnjo. V skupnem seštevku je prehitel. "Mislim, da smo mi štirje malo boljši od ostalih. Če dobro štartamo, nas je težko ujeti. Mi trije smo bili skupaj na stopničkah na treh od štirih dirkah, prejšnji vikend je bil Herlings namesto mene. Razlika se naredi samo na štartu. Če se ne bo nihče poškodoval, bo zelo zanimivo. Glavno je, da se izognemo poškodbam," pravi Francoz.

Prado, Febvre in vi ste bili letos skupaj na stopničkah že trikrat, enkrat pa se je vama s Pradom pridružil Herlings. Vseeno se zdi, da Herlings ni v taki formi kot nekoč. A Febvre pravi, da gre za četveroboj za prvaka. Kakšno je vaše mnenje?

Po prvih štirih tekmah smo mi trije, jaz, Prado in Febvre. Ampak tudi Herlings se bo zbudil, prišel bo nazaj, saj je vrhunski voznik. Če si petkrat svetovni prvak, si dober voznik. Ne pozabiš voziti. Mogoče potrebuje nekaj več časa, da se ogreje. Tako da bo bitka med nami tremi, štirimi. Sezona je dolga. Če je trenutno kdo zadaj 50 točk, še ni konec sveta. Kot pravim, treba je biti konstanten, narediti čim manj napak. Tudi med tednom, ko smo doma, je treba delati. Vsak dan treniramo na polno. Vse treninge je treba pravilno tempirati, držati ravnotežje med treningom in počitkom, da ne pregorimo. Ni tako enostavno.

Zmagovalec rekordnih 103 dirk Jeffrey Herlings za zdaj še ni kos prvi trojici letošnje sezone. Foto: Guliverimage

MXGP, skupni seštevek (4/20):



1. Jorge Prado (GasGas) 219 točk

2. Tim Gajser (Honda) 206

3. Romain Febvre (Kawasaki) 174

4. Jeffrey Herlings (KTM) 164

5. Pauls Jonass (Honda) 142

6. Jeremy Seewer (Kawasaki) 141

...

18. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 37

In vsi pravite: konstantno je treba biti med prvimi tremi. To se zdi zelo zahtevna naloga.

Tako je. Letos smo vsi zelo dobri. Biti konstanten pomeni, da nisi peti, sedmi, ampak moraš biti vsako vožnjo med prvimi tremi. To pa res ni enostavno.

Vse boljši je tudi drugi Slovenec v MXGP, Jan je bil v drugi vožnji 11.

Super, super. Jan se je prejšnja dva vikenda kar boril s poškodbo. Sem vesel, da jo je saniral. Mislim, da bo zdaj lahko samo nadgrajeval in prihajal v vse boljšo formo. Že na začetku leta je pokazal vrhunske vožnje, sploh na italijanskem prvenstvu. Ve, da je hitrost prava. Mogoče potrebuje samo, da se še malo sprosti, da se navozi novega motorja. In potem lahko na progah, ki mu ustrezajo, pokaže veliko.