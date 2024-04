Yamahina tovarniška ekipa v svetovnem prvenstvu v motokrosu je potrdila, da bo v nadaljevanju sezone mladi Italijan Andrea Bonacorsi dirkal v elitnem razredu MXGP, saj sta dva njihova prvokategornika poškodovana (Jago Geerts in Maxime Renaux).

Andrea Bonacorsi Foto: Guliverimage Poškodbe so letos že na začetku sezone dobro zdesetkale konkurenco v svetovnem prvenstvu v motokrosu. Pred dnevi smo pisali, da Tim Gajser ostaja osamljeni jezdec na Hondi, potem ko so odpustili poškodovanega Roana van de Moosdijka, ki je menjal poškodovanega Rubena Fernandeza. Obenem nekaj dirk izpušča še njihov voznik v MX2 Ferruccio Zanchi. Nič boljša situacija ni v Yamahini ekipi, saj jim je od treh v razredu MXGP ostal samo še Calvin Vlaanderen. Jago Geerts in Maxime Renaux bosta odsotna daljši čas.

Pri Yamahi so ukrepali in se odločili, da z 250- na 450-kubični motor prestavijo Italijana Andreo Bonacorsija. Dvajsetletnik je sezono v svetovnem prvenstvu MX2 sicer začel precej skromno. Po štirih dirkah je na skupnem 12. mestu, največ je pokazal v drugi vožnji VN Trentina, ko je bil tretji. Še lani je Bonacorsi dirkal v evropskem prvenstvu in tudi osvojil naslov prvaka EMX250. Italijan sicer že ima nekaj izkušenj z močnejšim motorjem, na njem je bil lani jeseni na pokalu narodov tretji v odprtem razredu. V teh dneh na 450-kubičnem motorju že dirka, debi v prvenstvu MXGP ga čaka naslednji konec tedna, ko se bo sezona nadaljevala z VN Portugalske.