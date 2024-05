Ferrari pokazal "moder" dirkalnik za dirko v Miamiju

Ferrari tudi za prihajajočo VN Miamija ostaja pretežno rdeč. V počastitev 70-letnice Ferrarijeve prisotnosti na ameriškem tržišču bosta Charles Leclerc in Carlos Sainz res v modrem kombinezonu, na dirkalniku pa so modro obarvali le del prednjega krilca, halo, zadnje krilce, platišča in potegnili moder trak prek pokrova motorja.

Scuderria Ferrari HP, kot je po novem uradno ime Ferrarijeve ekipe formule 1, bo ta konec tedna na veliki nagradi Miamija nastopal z dirkalnikom SF-24 s prav posebno poslikavo. Ferrari je na ameriškem tržišču prisoten 70 let, pred 60 leti pa je na VN ZDA in VN Mehike Ferrari pod okriljem ameriške ekipe N.A.R.T. (North American Racing Team) dirkal v tradicionalnih ameriških modro-belih barvah.

V počastitev teh dveh obletnic so se odločili, da bodo v Miamiju znova modri. A vendarle ne povsem. Kombinezoni obeh dirkačev in mehanikov dejansko bodo modri (sicer argentinsko modri), na dirkalniku pa so modro obarvali le del prednjega krilca, halo, zadnje krilce, platišča, potegnili pa so še moder trak prek pokrova motorja.

Poglejte si SF-24 za VN Miamija:

The covers are off!! 🔵



Time to meet our #MiamiGP challenger 🤩 #FerrariMiami pic.twitter.com/Ylg3xPnZWf — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) May 1, 2024

Je pa na SF-24 še ena sprememba, prvič so na njem nalepke novega glavnega pokrovitelja, podjetja HP. Ta bodo poslej tako na pokrovu motorja kot na prednjem in zadnjem krilcu.

Na tretji VN Miamija bomo spremljali šprinterski konec tedna: v petek trening in kvalifikacije za šprintersko dirko (22.30), v soboto torej krajšo dirko (18.00) in nato kvalifikacije za glavno dirko (22.00) in v nedeljo klasično 305 kilometrov dolgo dirko (22.00). Predlani sta bila Monačan Charles Leclerc in Španec Carlos Sainz na drugem oziroma tretjem mestu, lani pa sta v Miamiju ostala brez stopničk.