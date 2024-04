Rdeči Ferrari menja barve

Ferrari bo ta konec tedna na VN Miamija, šesti dirki letošnjega prvenstva formule 1, nastopal v "svežih in nepričakovanih" barvah, kot so sami zapisali pred dnevi. Charles Leclerc in Carlos Sainz bosta oblečena v kombinezon azurno modre barve. Ali bo tak tudi dirkalnik, se sprašujejo ljubitelji tradicionalno rdečega Ferrarija.

Nova oblačila za Carlosa Sainza in Charlesa Leclerca za dirko v Miamiju:

Miami fit check​ 😎 pic.twitter.com/x0seokHXRV — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) April 29, 2024

Azurno modra barva Ferrarijevega dvojca na VN Miamija je v počastitev 70-letnice prisotnosti italijanskega podjetja v Severni Ameriki. Ferrari je bil že od svojih dirkaških začetkov v 20. letih 20. stoletja rdeče barve. So pa leta 1964 na zadnjih dveh dirkah prvenstva formule 1 v ZDA (Watkins Glen) in Mehiki (Ciudad de Mexico) dirkali z dirkalnikom, obarvanim v ameriško modro barvo.

Tudi prvi Ferrarijev prvak Alberto Ascari, je v šampionskih sezonah 1952 in 1953 nastopal v kombinezonu v argentinski sinjemodri barvi. V 60. letih so v takih barvah kombinezona nastopali John Surtees, Lorenzo Bandini, Ludovico Scarfiotti in Chris Amon. Tudi Niki Lauda je bil v svoji prvi sezoni pri Ferrariju (1974) v modrem kombinezonu. Nekoliko temnejšo azurno modro barvo pa je kot zadnji dirkač Ferrarija nosil Clay Regazzoni leta 1974.

Moder Ferrari leta 1964 na dirki v Watkins Glenu:

Na tretji izvedbi VN Miamija bomo spremljali šprinterski konec tedna: v petek trening in kvalifikacije za šprintersko dirko (22.30), v soboto torej krajšo dirko (18.00) in nato kvalifikacije za glavno dirko (22.00) in v nedeljo klasično 305 kilometrov dolgo VN Miamija (22.00). Na prvih dveh je slavil Max Verstappen (Red Bull).