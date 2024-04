Šef Red Bullove ekipe žuga tekmecu iz Mercedesa

Drugo mesto Lewisa Hamiltona na sobotni šprinterski dirki v Šanghaju je bilo bolj splet naključij, prava vrednost dirkalnika W15 se je pokazala na nedeljski dirki, ko so bili šele četrti najhitrejši (za Red Bullom, McLarnom in Ferrarijem). Tudi zato šef Red Bullove ekipe Christian Horner prvemu možu Mercedesove ekipe Toto Wolffu sporoča, naj se raje ukvarja z dirkalnikom kot pa z vabljenjem Maxa Verstappna v ekipo.

Max Verstappen je v nedeljo v Šanghaju zmagal že na 16. različni progi. Lando Norris pa kljub 15 uvrstitvam na zmagovalni balkon še naprej ostaja brez prve zmage. Foto: Guliverimage Po peti dirki letošnjega prvenstva formule 1 je jasno, da je razlika med ekipama, ki sta osvojili največ zmag in naslovov prvaka v zadnjih 15 letih, tolikšna, da njunega dvoboja letos ne bomo videli. Red Bull še naprej prevladuje in ima že 195 točk, Mercedes pa je še slabši kot lani in na četrtem mestu konstruktorskega seštevka zaostaja že 143 točk. A vseeno med šefoma ekip Christianom Hornerjem in Totom Wolffom še naprej letijo iskrice. Po nedeljski zmagi Maxa Verstappna na VN Kitajske, ki je bila njegova 21. na zadnjih 23 dirkah, je Horner Wolffu poslal jasno sporočilo, naj nizozemskega dirkača neha vabiti v srebrno puščico.

Skupni seštevek (5/24):



1. Max Verstappen (Red Bull) 110 točk

2. Sergio Perez (Red Bull) 85

3. Charles Leclerc (Ferrari) 76

4. Carlos Sainz (Ferrari) 69

5. Lando Norris (McLaren) 58

6. Oscar Piastri (McLaren) 38

7. George Russell (Mercedes) 33

8. Fernando Alonso (Aston Martin) 31

9. Lewis Hamilton (Mercedes) 19

10. Lance Stroll (Aston Martin) 9



1. Red Bull Honda 195 točk

2. Ferrari 151

3. McLaren Mercedes 96

4. Mercedes 52

5. Aston Martin Mercedes 40

6. RB Honda 7

"Naj se Wolff ukvarja z ekipo, ne pa z dirkaško tržnico"

Toto Wolff na glas snubi Maxa Verstappna. Foto: Guliverimage "Ste zadnje čase kaj govorili z Maxom? Potem veste, da ni vse odvisno od tega, kaj je na papirju. Vemo, da ima z nami pogodbo do konca leta 2028. A veliko je odvisno od tega, kako se počuti v ekipi, kakšni so odnosi in kakšne rezultate dosega," je poudaril Horner. In res: Verstappen je v zadnjih tednih večkrat dejal, da ni razloga, da bi predčasno zapustil ekipo Red Bull Racing. "Mislim, da Totova težava niso dirkači. Mislim, da bi se moral osredotočiti na druge stvari, kot pa da se ukvarja z dirkači, ki niso na voljo." Pri tem je Horner mislil na za zmage nekonkurenčen dirkalnik W15. Meni celo, da skuša Wolff z govorjenjem o Verstappnu zgolj odvrniti pozornost s pravih težav njegove ekipe. "Mercedes je trenutno celo za eno ekipo, ki uporablja njihove motorje. Torej bi bilo smiselno, da se Wolff več ukvarja z ekipo kot pa z dirkaško tržnico," je še dejal Horner.

Russell: Osredotočiti se moramo na osnove

George Russell ekipi sporoča, da se je treba vrniti k osnovam in svoje delo opraviti v tovarni. Igranje z nastavitvami ni dovolj. Foto: Guliverimage

In to je dal svoji ekipi jasno vedeti tudi George Russell, ki bo prihodnje leto po odhodu Lewisa Hamiltona postal njihov prvi dirkač. Letos ima eno peto mesto, dve šesti in eno sedmo. Z 38 točkami je sedmi v dirkaškem seštevku (vodilni Verstappen ima 110 točk). Po nedeljski dirki je tako dejal: "Poskusili smo dvema različnima nastavitvama dirkalnikov, a je bil rezultat približno enak. Delo je torej treba opraviti v tovarni. Danes je v formuli 1 tako, da več ko imaš podtlaka, hitrejši si. Nastavitve so le češnja na torti. Postati moramo hitrejši. Osredotočiti se moramo na osnove, te pa se išče v vetrovniku. Potrebujemo večji podtlak." Prve posodobitve dirkalnika W15 pripravljajo za naslednjo dirko, ki bo prvi konec tedna maja v Miamiju na Floridi.