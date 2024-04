Podjetje Mercedes-Benz Grand Prix Ltd., ki je v solastništvu koncerna Mercedes, Tota Wolffa in Ineosa ter ima sedež v angleškem Brackleyju, čeprav ekipa nastopa z nemško licenco, je leta 2023 prijavilo 546,5 milijona britanskih funtov prihodkov. Preračunano v evre je to približno 640 milijonov evrov. Je prva ekipa v zgodovini formule 1, ki je v enem letu ustvarila več kot 500 milijonov funtov oziroma več kot 600 milijonov evrov prihodkov. Prihodke so v primerjavi z letom prej dvignili za 71,9 milijona funtov, torej za 84 milijonov evrov. Pa so v obeh sezonah izgubili boj za oba naslova svetovnega prvaka, dirkaškega in konstruktorskega. Lovoriki je prejšnji dve leti vzel Red Bull Racing s precej manjšimi prihodki. Leta 2022 je Red Bull Technology, kot se uradno imenuje podjetje, ki stoji za ekipo, ustvarilo za 385,6 milijona funtov prihodkov, kar je dobrih 450 milijonov evrov.

Toto Wolff, solastnik in vodja ekipe Foto: Guliverimage To so seveda številke o prihodkih. Da dobimo dobiček, pa je treba odšteti astronomske stroške, da so lahko tako uspešni. Mercedes je imel leta 2023 83,8 milijona funtov dobička. To je, preračunano v evre, približno 98 milijonov. Dobiček je bil za šest milijonov evrov nižji kot leto prej. Manjši dobiček je kljub višjim prihodkom posledica višjih stroškov in višjih davkov. Imajo na primer več zaposlenih. Če so jih imeli leta 2022 1.114, so jih imeli na koncu leta 2023 kar 1.289. Za plače so tako odšteli skoraj 30 milijonov funtov več (111,7 milijona funtov).