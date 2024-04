Alonso sprejel odločitev o svoji prihodnosti

Fernando Alonso, ki na svojo 33. zmago v formuli 1 čaka že 11 let, bo letos dopolnil 43 let. Nedavno je izrazil pomislek o nadaljevanju svoje športne poti, a zdaj sprejel odločitev, da nadaljuje. Aston Martin je objavil, da je Španec podpisal novo večletno pogodbo. "Fernando je pokazal, da verjame v nas. Mi pa verjamemo vanj," pravi Mike Krack.

Dvakrat je bil prvak z Renaultom. Foto: Guliverimage Fernando Alonso je v formuli 1 debitiral leta 2001, v sezonah 2005 in 2006 pa z z Renaultom z dvema naslovoma svetovnega prvaka končal večletno premoč Michaela Schumacherja in ekipe Ferrari. Pozneje se je pri izbiri ekipe vselej odločil napačno. Dirkal je še za McLaren, Ferrari, pa znova McLaren, za tri leta zapustil formulo 1 in se nato z ekipo Alpine (nekdanji Renault) vrnil vanjo v sezoni 2021. Zadnji dve leti dirka za Aston Martin. Lani je bil osemkrat na zmagovalnem balkonu in prvenstvo končal na četrtem mestu. Letos je bil začetek zanj nekaj slabši, trenutno je osmi v seštevku. Nedavno je izrazil pomislek o nadaljevanju kariere, a dejal, da se bo odločil kmalu, ko vidi, kakšne so njegove možnosti za uspešno nadaljevanje kariere v formuli 1. Nekateri so ga videli tudi v Mercedesovem dirkalniku za sezono 2025. Zdaj pa je padla odločitev: ostaja v Aston Martinu.

Lani osemkrat na zmagovalnem balkonu. Foto: AP / Guliverimage Španski dirkač je podpisal novo dveletno pogodbo z britansko ekipo v lasti kanadskega milijarderja Lawrenca Strolla. "Za Aston Martin je fantastična novica, da Fernando ostaja z nami. V zadnjih 18 mesecih smo z njim zgradili močno delovno zvezo. Odločni smo, da skupaj zgradimo uspešno zgodbo," je ob oznanitvi novice o Alonsovem podaljšanju pogodbe povedal vodja ekipe Mike Krack. "Pogovarjali smo se zadnja dva meseca in Fernando je ostal zvest svoji besedi. Ko se je odločil, da bo nadaljeval kariero, je najprej govoril z nami. Fernando je pokazal, da verjame v nas. Mi pa verjamemo vanj. Fernando je lačen uspeha. Dirka tako dobro kot še nikoli, je fizično odlično pripravljen in povsem odločen, da Aston Martin postane konkurenčna ekipa." Ekipa bo letos in naslednje leto še dirkala z Mercedesovimi motorji, leta 2026 pa vstopajo v partnerstvo s Hondo, ki zdaj zmaguje z Red Bullom.

Če je vseh 20 dirkačev z zadnje dirke lanske sezone obdržalo sedež tudi za letošnjo, pa bo po tej sezoni toliko več sprememb. Konec leta namreč trenutne pogodbe potečejo kar 14 dirkačem. Pri je novo podpisal Lewis Hamilton, ki se bo preselil k Ferrariju, zdaj torej Alonso. Zdi se, da je kar nekaj ekip čakalo Špančevo odločitev. Zdaj sta na potezi predvsem Red Bull in Mercedes. Prost dirkač z največ kapitala pa je Carlos Sainz, ki je letos eno dirko že dobil.

Dirkaška zasedba za sezono 2025:



Red Bull: Max Verstappen in ?

Ferrari: Charles Leclerc in Lewis Hamilton

Mercedes: George Russell in ?

McLaren: Lando Norris in Oscar Piastri

Aston Martin: Fernando Alonso in ?

Alpine: ? in ?

Williams: Alex Albon in ?

RB: ? in ?

Haas: ? in ?

Sauber: ? in ?