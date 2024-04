Prvi štart VN Japonske, četrte dirke sezone formule 1. Max Verstappen je zadržal prvo mesto. Foto: Reuters Trikratni svetovni prvak Max Verstappen (Red Bull) je deset let po svojem debiju v formuli 1 (na prostem treningu v Suzuki leta 2014) dosegel svojo že 57. zmago v kraljici avtomotošporta. Tako kot v Sakhirju in Džedi je bil tudi v Suzuki brez pravega tekmeca in tako je pozabil na razočaranje izpred dveh tednov, ko je odstopil v Melbournu. Četrto veliko nagrado v sezoni 2024 je dobil 12 sekund pred Sergiom Perezom (Red Bull). Še tretja dvojna zmaga za ekipo aktualnih prvakov letos. "Prejšnja dirka je bila manjši spodrsljaj. Vesel sem, da sem se vrnil na vrh, še posebej tukaj pred Hondinimi navijači," je izpostavil Nizozemec.

Charles Leclerc z osmega mesta na četrto. Foto: Reuters Tretje mesto si je pridirkal zmagovalec VN Avstralije Carlos Sainz (Ferrari), ki je nekaj krogov pred ciljem prehitel Charlesa Leclerca (Ferrari). Ta je bil edini, ki je poskusil s taktiko postanka manj in pri tem se mu je skoraj uspelo uvrstiti na zmagovalni balkon. Bil pa je na osmem štartnem mestu. Na stezi, ki zelo "žre" gume, Ferrari s tem ni imel toliko težav kot McLaren in Mercedes. Tako je Lando Norris (McLaren) s tretjega nazadoval na končno peto mesto. George Russell in Lewis Hamilton (oba Mercedes) sta poskusila z drugačno taktiko in večji del dirke odpeljala s tršimi (belimi) gumami, a sta morala vseeno na dva postanka. Russell je končal na sedmem mestu, potem ko je v zadnjem krogu prehitel Oscarja Piastrija (McLaren), za Hamiltona pa je deveto mesto še eno razočaranje. Bil je zadnji, ki je za zmagovalcem zaostal manj kot krog.

VN Japonske, končni vrstni red:



1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Sergio Perez (Red Bull) +12,5

3. Carlos Sainz (Ferrari) +20,8

4. Charles Leclerc (Ferari) +26,5

5. Lando Norris (McLaren) +29,7

6. Fernando Alonso (Aston Martin) +44,2

7. George Russell (Mercedes) +45,9

8. Oscar Piastri (McLaren) +47,5

9. Lewis Hamilton (Mercedes) +48,6

10. Juki Cunoda (RB) +1 krog

11. Nico Hülkenberg (Haas) +1 krog

12. Lance Stroll (Aston Martin) +1 krog

13. Kevin Magnussen (Haas)

14. Valtteri Bottas (Sauber) +1 krog

15. Esteban Ocon (Alpine) +1 krog

16. Pierre Gasly (Alpine) +1 krog

17. Logan Sargeant (Williams) +1 krog

Odstop: Guanju Džov (Sauber), Daniel Ricciardo (RB), Alex Albon (Williams)



Skupni seštevek (4/24):



1. Max Verstappen (Red Bull) 77 točk

2. Sergio Perez (Red Bull) 64

3. Charles Leclerc (Ferrari) 59

4. Carlos Sainz (Ferrari) 55

5. Lando Norris (McLaren) 37

6. Oscar Piastri (McLaren) 32

7. George Russell (Mercedes) 24

8. Fernando Alonso (Aston Martin) 24

9. Lewis Hamilton (Mercedes) 10

10. Lance Stroll (Aston Martin) 9



1. Red Bull Honda 141 točk

2. Ferrari 120

3. McLaren Mercedes 69

4. Mercedes 34

5. Aston Martin Mercedes 33

6. RB Honda 7

Trčenje v drugem zavoju in polurna prekinitev

Daniel Ricciardo z novim razočaranjem. Foto: Reuters Če je bila dirka v ospredju precej mirna, je bilo v ozadju več dogajanja in prehitevanj. Najbolj dramatičen trenutek se je sicer zgodil že v prvem krogu, ko je Alex Albon (Williams) v drugem zavoju z gumo zataknil z Danielom Ricciardom (RB). Oba sta zletela v zaščitne gume. Z obema je bilo vse v redu. Je bila pa dirka z rdečo zastavo prekinjena za pol ure, saj je bilo potrebno popraviti zaščitne gume ob stezi.

Prvenstvo se bo nadaljevalo čez dva tedna na Kitajskem, kamor se formula 1 vrača prvič po pandemiji koronavirusa. Na dirkališču v Šanghaju bo prvič letos tudi sobotna šprinterska dirka (z novim formatom). Izziv za dirkače bo še večji, saj je steza na novo asfaltirana, na voljo pa bodo imeli samo en prosti trening.

Max Verstappen ima v skupnem seštevku sezone 18 točk prednosti pred Charlesom Leclercom. Foto: Reuters

Kako se je razpletala VN Japonske



CILJ. Zmaga za Maxa Verstappna, tretja dvojna zmaga ekipe Red Bull letos. Perez drugi, Sainz tretji, četrti pa Leclerc.



Zadnji krog: V prvi zavoj Russell mimo Piastrija! Lep dvoboj!



Predzadnji krog: Russell še naprej na Piastrijevem izpuhu.



Še 3 krogi: Vrhunski dvoboj Piastri - Russell. Slednji je z novimi gumami zdaj zelo hiter. Tik pred njima je Alonso.



Še 5 krogov: 1. Verstappen, 2. Perez +11,2, 3. Sainz +19,8, 4. Leclerc, 5. Norris, 6. Alonso, 7. Piastri, 8. Russell, 9. Hamilton, 10. Cunoda (*s postankom manj).



Še 7 krogov: V prvem zavoju Sainz mimo Leclerca na tretje mesto.



Še 8 krogov: Sainz je samo še pol sekunde za Leclercom, ki bo s starejšimi gumami težko zadržal tretje mesto.



Še 10 krogov: Napaka Norrisa, ki ima vse več težav z gumami in nekaj zavojev pozneje gre Sainz mimo njega. Obeta Ferrarijev dvoboj za tretje mesto.



Še 11 krogov: 1. Verstappen, 2. Perez +10,4, 3. Leclerc +17,9, 4. Norris, 5. Sainz, 6. Alonso, 7. Piastri, 8. Russell, 9. Hamilton, 10. 11. Cunoda (*s postankom manj)



Še 13 krogov: Russell in Hamilton sta morala še na en postanek, čeprav sta po rdeči zastavi dirkala s tršimi belimi gumami.



Še 14 krogov: Leclerc se je torej prebil na tretje mesto, a vprašanje, če bo s starejšimi gumami lahko ostal pred Norrisom. Razlika dve sekunde.



Še 15 krogov: 1. Verstappen, 2. Perez +7,9, 3. Leclerc +11,5, 4. Norris, 5. Russell, 6. Hamilton, 7. Sainz, 8. Alonso, 9. Piastri, 10. Cunoda (*s postankom manj)



Še 16 krogov: Gume je zamenjal še Sainz in zdrsnil za oba Mercedesa. Vprašanje, če bosta ta dva zdržala brez še enega postanka.



Še 18 krogov: Na postanek tudi vodilni Verstappen. Popoln postanek in Nizozemec je na dobri poti do svoje 57. zmage v formuli 1.



Še 19 krogov: Piastri kot prvi na drugi postanek. V naslednjem krogu Perez in Alonso.



Še 20 krogov: 1. Verstappen, 2. Perez +11,3, 3. Sainz +16,6, 4. Alonso, 5. Piastri, 6. Leclerc, 7. Norris, 8. Russell, 9. Hamilton, 10. Hülkenberg.



30. krog: Leclercu sporočajo, da bodo vsi pred njim morali še na en postanek, dirkač Ferrarija morda pride na tretje mesto (štartal je kot osmi).



28. krog: 1. Verstappen, 2. Perez +10,4, 3. Sainz +15,6, 4. Alonso, 5. Piastri, 6. Leclerc, 7. Russell, 8. Norris, 9. Hamilton, 10. Hülkenberg.



27. krog: Leclerc na prvi in edini postanek, Norris takoj za njim na drugi postanek. Dirkač Ferrarija se je vrnil pred Russella, dirkač McLarna pa za njega.



26. krog: Perez je na izpuhu Leclerca. Sta devet sekund za Verstappnom. Z obrabljenimi gumami napaka Monačana in Mehičan gre mimo.



23. krog: Perez je prehitel Norrisa. V zadnjih krogih vendarle veliko prehitevanj. Russell je zapeljal na menjavo gum.



22. krog: 1. Verstappen, 2. Leclerc*, 3. Norris, 4. Perez, 5. Sainz, 6. Russell*, 7. Alonso, 8. Hamilton*, 9. Piastri, 10. Magnussen (*brez postanka)



21. krog: Verstappen je prehitel Leclerca, ki bo očitno poskusil z enim postankom.



19. krog: Sainz z lepim prehitevanjem Hamiltona. Leclerc zdaj vodi in še vztraja s prvimi gumami. Norris je z zgodnjim postankom prišel pred Pereza.



18. krog: 1. Leclerc*, 2. Verstappen, 3. Norris, 4. Perez, 6. Russell*, 6. Hamilton*, 7. Sainz, 8. Alonso, 9. Piastri, 10. Magnussen (*brez postanka).



17. krog: V bokse vodilni Verstappen. Postanek z odliko. Medtem pa lep dvoboj Norrisa in Hamiltona. Mlajši Anglež z uspešnim prehitevanjem, je pa imel že nove gume, Hamilton še ni bil na postanku.



16. krog: Perez in Sainz na postanek, odločili so se za rumene gume.



14. krog: S temi širokimi okornimi dirkalniki so prehitevanja na tej stezi res težka, tako je Hamilton kar sam spustil naprej Russella, ki bi lahko vozil hitreje.



12. krog: Začenjajo se postanki najboljši, prvi po nove (bele) gume Norris.



10. krog: 1. Verstappen, 2. Perez +2,9, 3. Norris +5,8, 4. Sainz, 5. Alonso, 6. Piastri, 7. Leclerc, 8. Hamilton, 9. Russell, 10. Cunoda.



9. krog: McLarna imata že težave z rumenimi gumami, Sainz trka na vrata Norrisu, Leclerc že napada Piastrija.



8. krog: V ozadju dirkači z rdečimi gumami že na menjavo, Alonso na petem mestu pa z njimi še vztraja, a je že osem sekund za Verstappnom.



4. krog: 1. Verstappen, 2. Perez +1,1, 3. Norris +2,4, 4. Sainz, 5. Alonso, 6. Piastri, 7. Leclerc, 8. Hamilton, 9. Cunoda, 10. Russell.



Ponoven štart! Tokrat brez zapletov in sprememb na prvih štirih mestih. Je pa Leclerc prehitel Hamiltona, Mercedesa bosta nekaj krogov počasnejša zaradi trših gum.



Rdeča zastava: Dirkači peljejo nazaj na štart. Pri Mercedesu so se odločili za menjavo pnevmatike, oba dirkača na trde bele gume, ki zdržijo precej več krogov. Pri Ferrariju menjava gum, a le za nov komplet rumenih gum.



Rdeča zastava: Ponoven štart dirke šele ob 7.32. Veliko zaščitnih gum morajo postaviti nazaj eno na drugo. Oba Red Bulla bosta znova v prvi vrsti.



2. krog (rdeča zastava): 1. Verstappen, 2. Perez, 3. Norris, 4. Sainz, 5. Alonso, 6. Piastri, 7. Hamilton, 8. Leclerc, 9. Russell, 10. Hülkenberg.



Štart! Odličen štart Verstappna in Sainza. Max je ostal pred Perezom, Carlos je napadel Norrisa za tretje mesto, a ga je Anglež zaprl v drugem zavoju. V ozadju pa je Albon zataknil z Ricciardom. Oba sta zletela v zaščitne gume. Z obema je vse v redu. Rdeča zastava, saj bo potrebno popraviti zaščitne gume.

LAP 1/53



Red flag 🔴



Albon and Ricciardo come together at Turn 2. Both drivers are out of their cars.#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/fvGWOyb104 — Formula 1 (@F1) April 7, 2024

Krog za ogrevanje. Samo Alonso dirko začenja z rdečimi gumami (edini ima še en komplet nerabljenih), vsi ostali v ospredju na rumenih. Obraba bo velika.



Štarta mesta (53 krogov): 1. Verstappen, 2. Perez, 3. Norris, 4. Sainz, 5. Alonso, 6. Piastri, 7. Hamilton, 8. Leclerc, 9. Russell, 10. Cunoda.



Pred štartom četrte dirke sezone

Lando Norris na tretjem štartnem mestu Foto: Guliverimage Red Bull je v Bahrajnu in Savdski Arabiji že dosegel dvojno zmago, po treningih in kvalifikacijah v Suzuki se zdi, da jo bo na nedeljski veliki nagradi Japonske še lažje. Max Verstappen in Sergio Perez sta v prvi štartni vrsti. Pa vendarle: trikratni svetovni prvak v svojo 57. zmago ni tako zelo prepričan. Meni, da je Ferrari kljub samo sedmemu mestu Charlesa Leclerca na kvalifikacijah z nastavitvami za dirko in polno posodo goriva precej bolj nevaren. "Naš ritem ni slab, a se v dirkalniku ne počutim tako dobro kot na prejšnjih dirkah in lani. Upam, da bo s spremembami, ki smo jih naredili na tretjem treningu bolje." Tudi na tem je bil Nizozemec najhitrejši. Njegov mehiški kolega je odpeljal najboljše kvalifikacije po skoraj letu dni (Miami), leto dni pa bo minilo tudi od njegove zadnje zmage (Azerbajdžan).

Fernando Alonso je bil na kvalifikacijah peti. Foto: Guliverimage Se pa obeta precej bolj tesen boj za tretje mesto, morda celo sedmeroboj. V najboljšem položaju je Lando Norris (McLaren), ki je na tretjem štartnem mestu. Mladi Anglež sicer še naprej čaka svojo prvo zmago, ima pa že 14 uvrstitev na zmagovalni balkon. Z več goriva v dirkalniku je boljši tudi Mercedesov dirkalnik, prve posodobitve pa so pomagale tudi ekipi Aston Martin. "Kar malo nepričakovano, da smo tako konkurenčni. Samo nekaj stotink za Sainzom, Leclerc za mano, pa Piastri, oba Mercedesa. Pred šestimi meseci smo bili na tej stezi sekundo in pol za prvim štartnim mestom, zdaj smo dobre štiri desetinke," je bil prijetno presenečen Fernando Alonso, ki je na petem štartnem mestu. Na dirki je bil med najboljšimi tremi (tretji) nazadnje jeseni v Braziliji, svojo 33. zmago pa čaka že 11 let.