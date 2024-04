V soboto zjutraj ob osmi uri po srednjeevropskem času bodo dirkači formule 1 na dirkališču v Suzuki dirkali za najboljši štartni položaj za nedeljsko VN Japonske. V petek sta bila na treningu najhitrejša dirkača Red Bulla, Max Verstappen in Sergio Perez. Razlike so bile majhne, a Charles Leclerc (Ferrari) ne verjame, da jih lahko s poskočnim konjičem ogrozi. "Naredil bom vse za prvi štartni položaj, ta je zagotovo moj cilj. A nam za zdaj še manjka nekaj hitrosti, da bi lahko konkurirali zelo močnemu Red Bullu, še posebej Maxu," je dejal Monačan, ki je bil na prvem petkovem treningu šesti. Na drugem zaradi dežja niso veliko dirkali in zato Ferrari čaka še nekaj več dela na sobotnem tretjem prostem treningu.

Sainz: Smo bližje Red Bullu, ko sem pričakoval

Carlos Sainz Foto: Guliverimage Bolj optimističen, da so lahko kos Red Bullu tako kot v Melbournu, je drugi Ferrarijev voznik Carlos Sainz. "Po pravici povedano, smo bližje Red Bullu, kot sem pričakoval. Z vidika napredka so to pozitivni znaki, sploh v primerjavi z zadnjo dirko tu v Suzuki pred petimi meseci," je poudaril španski dirkač, ki je na VN Avstralije zmagal. Se pa zaveda, da ne smejo gledati samo na Red Bull. "Znova je zelo tesno z McLarnoma in Mercedesoma. Red Bull je korak pred nami, a manjši korak, kot sem si mislil. Mislim, da bo zelo dober boj."

Čelada v spomin na pokojnega Bianchija

Charles Leclerc v Suzuki nastopa s posebno poslikavo na svoji čeladi. Naslikano ima številko 17 in začetnici JB. Pred desetimi leti se je prav na tej progi ponesrečil varovanec Ferrarijeve akademije Jules Bianchi in pozneje umrl. Ne smemo ga pozabiti, pravi Leclerc, ki je dober prijatelj z vsemi v družini Bianchi.

Hamilton: Zame je bil to najboljši trening letos

Lewis Hamilton je ta konec tedna, vsaj za zdaj, vendarle zadovoljen z Mercedesovim dirkalnikom. Foto: Guliverimage

V primerjavi s tretjo dirko sezone v Avstraliji je vendarle bolj konkurenčen tudi Mercedesov dirkalnik. V Melbournu sta George Russell in Lewis Hamilton odstopila. Takrat se je sedemkratni svetovni prvak ves konec tedna pritoževal nad povsem nevoznim dirkalnikom. Po petkovih treningih v Suzuki pa so bile njegove besede povsem drugačne: "To je bil odličen trening, zelo dober trening za nas. Zame je bil to najboljši trening letos. Tako dobro se letos v dirkalniku še nisem počutil in to me res veseli," se je smejalo Hamiltonu, ki je bil v petek peti najhitrejši. Tako kot Russell mesto pred njim je zaostal manj kot pol sekunde. Tako kot večini dirkačev je tudi Hamiltonu dirkališče v Suzuki eno najljubših, v prejšnjih dveh sezonah pa je bilo z Mercedesovim dirkalnikom na njem zelo težko dirkati.