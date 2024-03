Druga dvojna zmaga za Ferrari s Sainzom in Leclercom Foto: Guliverimage Ferrari je ponos Italije, a serijskega zmagovalca, kot je bil Michael Schumacher, svetovnega prvaka med dirkači (zadnji je bil Kimi Räikkönen leta 2007), in konstruktorske lovorike (zadnja 2008) nima že 16 let. Zadnjih nekaj let rezultatsko krivuljo skušajo obrniti navzgor, a kaj več od ene, dveh, morda treh zmag na sezono ne dosežejo. Dvojne zmage, kakršne sta nekoč osvajala Schumacher in Rubens Barrichello (pred 20 leti tudi na VN Avstralije), so dandanes bolj izjema kot pravilo. In zato tolikšna radost komentatorja na Sky Italia. Zagotovo pa tudi tifozov, vročekrvnih navijačev Ferrarija, ki komaj čakajo na 19. maj, ko se prvenstvo s sedmo dirko leta seli v Evropo, in to prav v Italijo, na legendarno stezo v Imoli.

Prisluhnite italijanskemu komentatorju ob koncu VN Avstralije:

V zadnjih desetih letih samo pet dvojnih zmag Ferrarija

Leta 2019 sta Sebastian Vettel in Leclerc Ferrariju pridirkala dvojni zmago na VN Singapurja. Foto: Guliverimage "El matador! El matador! El matador, Carlos Sainz je zmagal VN Avstralije," je kričal italijanski komentator, ko je Carlos Sainz mlajši v nedeljo zjutraj po srednjeevropskem času zmagal v Melbournu. Charles Leclerc je uspeh Ferrarija dopolnil z drugim mestom. Nazadnje je Ferari dvojno zmago dosegel na uvodni dirki leta 2022 v Bahrajnu, torej pred dvema letoma, ko je bil Leclerc pred Sainzom. A tisto sezono sta nato nanizala kar devet odstopov. Pred tem pa dve sezoni Ferrari sploh ni zmagal. Leta 2019 so zmagali trikrat, v Singapurju sta Sebastian Vettel in Leclerc dosegla dvojno zmago.

Zadnjih šest dvojnih zmag Ferrarija v formuli 1:



VN Avstralije 2024: 1. Carlos Sainz, 2. Charles Leclerc

VN Bahrajna 2022: 1. Charles Leclerc, 2. Carlos Sainz

VN Singapurja 2019: 1. Sebastian Vettel, 2. Charles Leclerc

VN Monaka 2016: 1. Sebastian Vettel, 2. Kimi Räikkönen

VN Madžarske 2016: 1. Sebastian Vettel, 2. Kimi Räikkönen

VN Bahrajna 2010: 1. Fernando Alonso, 2. Felipe Massa

V iskanju dvojnih zmag poskočnega konjiča iz Maranella moramo nato v leto 2016, ko sta bila Vettel in Raikkönen prvi in drugi v Monte Carlu in na madžarskem Hungaroringu. Matematika torej pravi: samo pet dvojnih zmag v zadnjih desetih letih oziroma celo v zadnjih 14 letih. Med letoma 2007 in 2010 je imel Ferrari osem dvojnih zmag, na vrhuncu Schumacherjeve ere pa med letoma 2000 in 2006 kar 28.

V dobi Michaela Schumacherja je v samo osmih letih Ferrari dosegel kar 28 dvojnih zmag. Foto: Guliverimage