Za nepremagljivim zagorelo, prvi odstop po dveh letih! Dvojna zmaga Ferrarija.

Max Verstappen je odstopil po 43 dirkah. Foto: Reuters Formula 1 vendarle ni šport, kjer vedno zmaga isti. Max Verstappen (Red Bull) je na VN Avstralije v Melbournu sicer najbolje speljal s štarta, a vodil le prvi krog. V drugem ga je prehitel Carlos Sainz (Ferrari). Aktualni prvak je javil prek radijske zveze, da je z dirkalnikom nekaj narobe. Krog pozneje se je pokadilo za zadnjo desno pnevmatiko. Zablokirala mu je zavora in se celo vnela. Nizozemec, ki je dobil prejšnjih devet dirk, je odstopil. To je njegov prvi odstop po dveh letih, prav po VN Avstralije 2022. Vmes je uspešno končal 43 dirk, 35 jih je zmagal.

V zadnjih tednih je doživljal pravi vrtiljak. Foto: Reuters "Zadnja desna zavora se je zagozdila. Kot bi vozil z zategnjeno ročno zavoro," je situacijo pojasnil svetovni prvak. Do svoje tretje zmage v kraljici avtomotošporta se je tako pripeljal španski dirkač Ferrarija in to le 16 dni po operaciji slepiča, zaradi katere je izpustil VN Savdske Arabije. Izjemen dosežek, da je zdržal 58 krogov, uro in pol dirkanja pri tolikšnih obremenitvah s silami G. "Življenje je pa res vrtiljak," je po prečkanju kariraste zastave prek radijske zveze dejal Sainz. Pod zmagovalnim balkonom pa priznal, da je komaj zdržal do konca. "Malo sem bil trd, fizično res ni bilo lahko, a sem imel srečo, da sem lahko večji del dirke sam diktiral tempo, skrbel za gume in zato dirka niti ni bila tako težka."

VN Avstralije, končni vrstni red:



1. Carlos Sainz (Ferrari)

2. Charles Leclerc (Ferrari) +2,3

3. Lando Norris (McLaren) +5,9

4. Oscar Piastri (McLaren) +35,7

5. Sergio Perez (Red Bull) +56,3

6. Fernando Alonso (Aston Martin) +80,9

7. Lance Stroll (Aston Martin) +93,2

8. Juki Cunoda (RB) +95,6

9. Nico Hülkenberg (Haas) +104,5

10. Kevin Magnussen (Haas) +1 krog

11. Alex Albon (Williams) +1 krog

12. Daniel Ricciardo (RB) +1 krog

13. Pierre Gasly (Alpine) +1 krog

14. Valtteri Bottas (Sauber) +1 krog

15. Guanju Džov (Sauber) +1 krog

16. Esteban Ocon (Alpine) +1 krog

Odstop: Lewis Hamilton (Mercedes), Max Verstappen (Red Bull), George Russell (Mercedes). Ni nastopil: Logan Sargeant (Williams).

Dvojna zmaga za Ferrari, sredi dirke je tudi Leclerc prišel mimo obeh McLarnov. Foto: Reuters Sainz je bil pet sekund hitrejši od Charlesa Leclerca (Ferrari). Prednost si je pridirkal že v prvi tretjini dirke, ko je imel Monačan več težav z obrabo pnevmatik. Druga najhitrejša ekipa na tretji dirki sezone je bila McLarnova. Oscar Piastri je moral sredi dirke spustiti predse Landa Norrisa, a tudi ta ni mogel ogroziti Leclerca. Na koncu je na tretjem mestu za njim zaostal le štiri sekunde. Najboljši Red Bullov dirkač je bil tako Sergio Perez na petem mestu.

Hamiltonu odpovedal motor, Russell prevrnil dirkalnik

Dirka se je sicer končala za virtualnim varnostnim avtomobilom, saj je v predzadnjem krogu silovito nesrečo doživel George Russell (Mercedes). Ko je skušal dohiteti šestega Fernanda Alonsa (Aston Martin), ga je zaneslo, zdrsnil je na pesek in trčil v betonski zid. Od tega ga je odbilo nazaj na stezo in prevrnilo na bok. Z angleškim dirkačem je vse v redu. Za Mercedesovo ekipo bo to dirka za pozabo, saj je v 17. krogu odstopil Lewis Hamilton in to z odpovedjo pogonskega sklopa. Dandanes odstopov zaradi tehnike v formuli 1 skoraj ni več, tokrat pa je ta zagodla prav najboljšima dirkačema zadnjega desetletja. Tudi sedemkratni svetovni prvak več kot enega odstopa na sezono v zadnjih letih nima.

LAP 58/58



Big crash for George Russell 💥



The Mercedes driver radioes to say he's okay.



The race will finish behind the Virtual Safety Car #F1 #AusGP pic.twitter.com/SjooKJ8Y5v — Formula 1 (@F1) March 24, 2024

Skupni seštevek (3/24):



1. Max Verstappen (Red Bull) 51 točk

2. Charles Leclerc (Ferrari) 47

3. Sergio Perez (Red Bull) 46

4. Carlos Sainz (Ferrari) 40

5. Oscar Piastri (McLaren) 28

6. Lando Norris (McLaren) 27

7. Fernando Alonso (Aston Martin) 20

8. George Russell (Mercedes) 18

9. Lewis Hamilton (Mercedes) 8

10. Lance Stroll (Aston Martin) 7



1. Red Bull Honda 97 točk

2. Ferrari 93

3. McLaren Mercedes 55

4. Aston Martin Mercedes 27

5. Mercedes 26

Sledi VN Japonske

Prvenstvo se bo čez 14 dni nadaljevalo s še eno jutranjo dirko - VN Japonske v Suzuki. Pred njo prve štiri v skupnem seštevku loči le 11 točk: Leclerc se je Verstappnu približal na vsega štiri točke zaostanka, Sainz pa kljub eni izpuščeni dirki zaostaja le za 11 točk. V konstruktorskem seštevku Red Bull in Ferrari ločijo le štiri točke, Mercedes pa je šele peti, celo za dvema ekipa, ki uporabljata njihove pogonske sklope.

Kako se je razpletala VN Avstralije



Pred štartom tretje dirke szeone

Max Verstappen je lani dobil VN Avstralije. Foto: Reuters Zadnja dva zmagovalca VN Avstralije Charles Leclerc s Ferrarijem predlani in Max Verstappen z Red Bullom lani sta na četrtem oziroma prvem štartnem mestu. Nizozemec pričakuje tesno dirko, Monačan ne verjame, da lahko konkurira zmagovalcu uvodnih dveh. "Mislim, da zelo težko merimo na zmago, saj je Max premočan. Mogoče je moja tarča lahko Checo," je po kvalifikacijah izpostavil Leclerc. Takrat je še mislil, da bo Sergio Perez (Red Bull) na štartu pred njim, a je Mehičan nato dobil tri kazenska mesta pribitka zaradi oviranja Nica Hülkenberga (Haas). Ni povsem jasno, ali se lahko v bitko za zmago vključijo drugi Carlos Sainz (Ferrari) in dirkača ekipe McLaren, Lando Norris je na tretjem, Oscar Piastri pa na petem štartnem mestu. Španec je le dva tedna po operaciji slepiča in vprašanje, ali bo zdržal napore 58 krogov. Vseeno pravi: "Mislim, da imamo možnosti za zmago, da mi to uspe, bom moral biti stoodstoten," pravi dirkač Ferrarija. McLaren pa na prvih dveh dirkah ni bil tako hiter, a Norris pravi, da jim nekoliko bolj ustreza dirkališče v Melbournu.

Hamilton: Sem že kar malo otopel

Lewis Hamilton je izpadel v drugem delu kvalifikacij. Foto: Reuters Rekorder po številu prvih štartnih mest na VN Avstralije Lewis Hamilton (Mercedes) je šele na 11. štartnem mestu. Že v petek je govoril o enem najtežjih dirkaških koncev tedna v njegovi karieri, v soboto se je zdel še bolj na tleh. "Zdaj sem nekako že navajen, da izpadem v drugem delu kvalifikacij. Sem že kar malo otopel. Ni dober občutek, ampak ..." je razlagal precej resignirano. Do njegove selitve k Ferrariju ga čaka še 22 dirk s srebrno puščico. Nikakor ne najde nastavitev dirkalnika W15, ki bi mu ustrezale. "George svoje delo z dirkalnikom opravlja bolje od mene. Na vseh treh kvalifikacijah je bil pred mano."

George Russell je na sedmem štartnem mestu. Na nekaj treningih je sedemkratni svetovni prvak sicer dosegel solidne rezultate. "Na tretjem treningu sem se počutil dobro. Ampak bilo je čudno, ker nismo razumeli, zakaj. A nato je bil dirkalnik na kvalifikacijah spet zelo nekonstanten. In to zdaj že vpliva na mojo glavo."