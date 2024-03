Po operaciji slepiča ga bodo spet premetavale sile G

Najboljši trije v Melbournu pred letom dni: prvi Verstappen, drugi Hamilton in tretji Alonso. Foto: Reuters Svetovno prvenstvo formule 1 se zdaj začenja zares! Dolga leta je bila namreč VN Avstralije, za katero si je treba "naviti" budilko, prva velika nagrada v sezoni. Letos je pravzaprav že tretja, potem ko je Max Verstappen (Red Bull) na začetku marca dobil sobotni dirki v Bahrajnu in Savdski Arabiji. Dirkališče v Albertovem parku v Melbournu formulo 1 gosti od leta 1996. Zanimivo, da ima najuspešnejši dirkač vseh časov Lewis Hamilton (103 zmage) tukaj vsega dve zmagi, pa čeprav je kar osemkrat stal na najboljšem štartnem položaju. Avstralsko veliko nagrado je nazadnje dobil leta 2015. V zadnjih letih, ko je bila dirka sicer dvakrat odpovedana zaradi pandemije, je v Melbournu najuspešnejši Ferrari. Najprej je poskočnemu konjiču dve zmagi pridirkal Sebastian Vettel, predlani pa Charles Leclerc. Lani je šele drugič to dirko dobil Red Bull, na poti do svojega tretjega naslova svetovnega prvaka je zmagal nizozemski dirkač Verstappen.

Zadnjih šest zmagovalcev VN Avstralije:



2023 – Max Verstappen (Red Bull)

2022 – Charles Leclerc (Ferrari)

2019 – Valtteri Bottas (Mercedes

2018 – Sebastian Vettel (Ferrari)

2017 – Sebastian Vettel (Ferrari)

2016 – Nico Rosberg (Mercedes)

Prvi zavoj je v Albert Parku vedno negotov. Foto: AP / Guliverimage V Melbourne je pripotoval tudi Carlos Sainz (Ferrari), ki je izpustil dirko v Savdski Arabiji, saj je moral na dan kvalifikacij na urgentno operacijo slepiča. Ni še stoodstotno pripravljen na napore dirkanja z dirkalnikom formule 1, a bo v petek ob 2.30 zjutraj po srednjeevropskem času dirkal na prvem treningu. Ko so ga vprašali, kakšen izziv bo to zanj, je odgovoril: "Vam povem jutri, ko bom spet sedel v dirkalniku in me bodo sile G razmetavale po dirkalniku. Počutim se pripravljenega. Naredil sem vse, kar sem lahko, da bi okreval." V Avstraliji je sicer tudi mladi britanski dirkač Oliver Bearman, ki ga je zamenjal na prejšnji dirki in navdušil s sedmim mestom. Načeloma bo v Melbournu dirkal v formuli 2. Ferrari je bil sicer na uvodnih dveh dirkah prvi zasledovalec Red Bulla, ki je na obeh osvojil dvojno zmago. Sainz je bil tretji v Bahrajnu, Charles Leclerc pa v Džedi in le pet sekund za Sergiom Perezom. Pričakovati je, da bodo razlike do že več kot leto dni premočnega Red Bulla na specifični parkovni stezi v Melbournu še nekoliko manjše.

Spored VN Avstralije:



Petek, 22. 3.:

2.30 – 1. trening

6.00 – 2. trening



Sobota, 23. 3.:

2.30 – 3. trening

6.00 – kvalifikacije



Nedelja, 24. 3.:

5.00 – dirka

Verstappen: Veliko razlogov, da sem tu srečen

Po dveh zmagah sproščen v Melbournu Foto: Reuters Čeprav je v zadnjih dveh tednih vroča zakulisna igra v Red Bullu izgubila nekaj ognja, so se v nekaterih medijih še naprej pojavljala ugibanja, da utegne Verstappen pred iztekom pogodbe zapustiti ekipo prvakov. Seveda pa so bila to samo ugibanja in na četrtkovi novinarski konferenci jih je aktualni prvak jasno zavrnil. Zakaj bi nekdo, ki si tako želi zmag in ga ne zadovolji niti drugo mesto, sploh menjal ekipo!? "Mislim, da je veliko razlogov, da sem tu srečen. Dirkalnik je odličen, tukaj je veliko dobrih ljudi, ki delajo vse za odlične rezultate. Sam sem torej povsem osredotočen na to ekipo." O drugih možnostih 26-letnik sploh ne razmišlja. To je njegova deseta sezona v formuli 1, sploh prvič pa je začel z dvema zmagama in dvema najboljšima štartnima položajema (na prejšnji dirki v Džedi ni dobil samo točke za najhitrejši krog).

Skupni seštevek pred VN Avstralije (2/24):



1. Max Verstappen (Red Bull) 51 točk

2. Sergio Perez (Red Bull) 36

3. Charles Leclerc (Ferrari) 28

4. George Russell (Mercedes) 18

5. Oscar Piastri (McLaren) 15

6. Carlos Sainz (Ferrari) 15

7. Fernando Alonso (Aston Martin) 12

8. Lando Norris (McLaren) 12

9. Lewis Hamilton (Mercedes) 8

10. Oliver Berman (Ferrari) 6



1. Red Bull Honda 87

2. Ferrari 49

3. McLaren Mercedes 28

4. Mercedes 26

5. Aston Martin Mercedes 13

6. Haas Ferrari 1

Hamilton: Nikakor ne gre za zlobno sestro

Čeprav ni zmagal že več kot dve leti, Hamiltona še naprej na vsakem koraku oblegajo navijači. Foto: Reuters Prvi dirki sta bili zanimivi predvsem za mesta za Red Bullom, zagotovo si želimo, da bi se jim približalo čim več ekip. Osemkratni konstruktorski prvak Mercedes na obeh dirkah ni bil konkurenčen kot že celotno lansko leto, a George Russell in Lewis Hamilton ne izgubljata upanja. "Mislim, da imamo potencial in hitrost smo na prvih dveh velikih nagradah že pokazali na prvem in drugem treningu. Resnično smo hitri, a je hitrost na kvalifikacijah kar izpuhtela. Imamo pa nekaj idej, kaj je šlo narobe," je pred začetkom dirkaškega konca tedna v Avstraliji razlagal Russell, ki je s petim in šestim mestom četrti v skupnem seštevku. Hamilton ima na devetem mestu deset točk manj. Dirkalnik W15 ni tako nepredvidljiv, kot sta bila njegova predhodnika W14 in W13. "Nikakor ne gre za zlobno sestro. Mislim, da imamo super dirkalnik, ki ima veliko potenciala, a tega še nismo iztisnila iz njega. Nismo še našli pravih nastavitev, naredili smo preveč napak."