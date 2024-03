Najstnik navdušil vse, sam pa v prvi izjavi: Uničen sem!

Verstappen: To je 87 zapravljenih priložnosti

Max Verstappen stotič na stopničkah. Foto: Guliverimage Max Verstappen (Red Bull) je v Džedi dobil deveto zaporedno dirko, kar je drugi najdaljši niz v zgodovini. Najdaljšega, deset zmag zapored, ima seveda Nizozemec sam, iz prve polovice lanske sezone. Prvič v karieri voznika formule 1 je dobil uvodni dve dirki prvenstva, kot sedmi doslej pa je dosegel sto uvrstitev na zmagovalni balkon. Na svoji šele 187. veliki nagradi! A vselej lačen uspehov, kakršen 26-letnik je (gotovo mu ni bilo všeč, da je ostal brez dodatne točke za najhitrejši krog na dirki), je o svojem zadnjem mejniku dejal takole: "To je 87 zapravljenih priložnosti! Seveda sem s tem dosežkom zelo zadovoljen, a pravzaprav nisem človek, ki bi gledal na statistiko." Tega mu sicer preveč ne verjamemo. "Seveda bi rad tako nadaljeval. Osredotočen sem na vsako dirko posebej, da bi na njeJ dosegel čim boljši rezultat." Še najbolj navdušujoč podatek o Verstappnovi formi in dirkalniku ekipe Red Bull pa je, da ni odstopil že dve leti, od VN Avstralije 2022. Prav v Melbournu se bo čez dva tedna sezona nadaljevala.

Najuspešnejše ekipe vseh časov (število zmag):



243 – Ferrari

183 – McLaren

125 – Mercedes

115 – Red Bull

114 – Williams

Po 54 letih štirje Britanci na isti dirki med dobitniki točk

Na tako zahtevni ulični stezi ni naredil nobene napake. Z dirkalnikom, ki ga še v petek ni poznal. Foto: Guliverimage

A pravzaprav je aktualnemu prvaku precej pozornosti vzel Oliver Bearman, 18-letnik, ki je le nekaj ur pred tretjim prostim treningom izvedel, da bo na tej veliki nagradi zamenjal Carlosa Sainza. V Ferrarijevem dirkalniku ni sedel nikoli prej, samo lani dvakrat odpeljal prosti trening s Haasom. Debi na tako zahtevni ulični stezi? Številni so bili prepričani, da ne bo videl cilja, da bo raztrešil Ferrarija. A je odpeljal brez napake in osvojil sedmo mesto. "Mislim, da sem se kar dobro pokazal, kar pa je najpomembnejše. Bile so zelo težke okoliščine, saj s tem dirkalnikom nisem naredil veliko krogov. A mislim, da sem naredil maksimum. Imel sem občutek, da bi bil lahko malo hitrejši od Alonsa in Russella pred mano, a je bil zaostanek prevelik, da bi ju ujel."

Postal je 68. debitant v formuli 1, ki je točke osvojil že na prvi dirki. S Ferrarijem je tak dosežek nazadnje uspel Arturu Merzariu leta 1972. Še štiri leta dlje nazaj v zgodovino tega tekmovanja pa seže naslednji zanimiv mejnik – štirje britanski dirkači med dobitniki točk. Tokrat so bili to šesti George Russell (Mercedes), sedmi Bearman, osmi Lando Norris (McLaren) in deveti Lewis Hamilton (Mercedes). Leta 1968 pa so točke na VN Francije osvojili John Surtees, Jackie Stewart, Vic Elford in Piers Courage.

Bearman: Fizično sem zares trpel

Izkazal se je tudi s prehitevanji. Foto: Guliverimage Ollie, kot ga kličejo, je bil rojen štiri leta po debiju Fernanda Alonsa v formuli 1. Najstnik iz Essexa z enosedežniki dirka od leta 2020. Prvič je nase opozoril v sezoni 2021, ko je osvojil nemško in italijansko prvenstvo formule 4. Predlani je bil tretji v formuli 3, lani je že dirkal v formuli 2, zmagal štiri dirke, a bil v prvenstvu šesti. Letos cilja na naslov prvaka v tem tekmovanju, v Džedi si je pridirkal prvi štartni položaj, a nato na dirkah ni nastopil, saj je torej dobil priložnost v formuli 1. Je namreč Ferrarijev in Haasov rezervni voznik. Ni bil pa zanj Ferrarijev dirkalnik izziv samo zaradi tega, ker ga ni poznal, pravzaprav še bolj zaradi precej višjih hitrosti (predvsem v zavojih) in s tem povezanih sil G. Dirkači formule 1 morajo biti izvrstno fizično pripravljeni. In zato Angleževa prva beseda po dirki ni bila "navdušen sem", temveč: "Uničen sem. Fizično je bila dirka zame zelo zahtevna. Še posebej na koncu, ko sta bila za mano dva dirkača na mehkih pnevmatikah in sem moral pritiskati plin do konca. Da bo psihološko težko, sem se zavedal, a fizično sem pa zares trpel. A sem se obenem tudi zabaval." Največ bolečin je čutil v vratu in križu.

Leclerc: Mislim, da je odpeljal izredno

Zdaj se vrača v Premin dirkalnik formule 2. Foto: Guliverimage "Vi mi povejte. Sem pokazal dovolj?" odgovarja na vprašanje, če meni, da si je s sedmim mestom že izboril redni sedež v formuli 1 v naslednjih sezonah. Skromen, zelo prizemljen mladenič je. Zagotovo si ga je. Za naslednjo sezono je trenutno prostih kar 14 sedežev. "Mislim, da je odpeljal izredno. Mislim, sedmi na prvi dirki formule 1, potem ko je opravil samo tretji prosti trening v zanj povsem novem dirkalniku. To je res navdušujoče. Prepričan sem, da je zelo ponosen nase," ga je pohvalil tudi tretjeuvrščeni Charles Leclerc. Zdaj se Bearman vrača v svoj dirkalnik formule 2, saj je po uspešni petkovi operaciji pričakovati, da bo Carlos Sainz čez dva tedna v Melbournu že pripravljen za nastop na VN Avstralije.