Prvi dron, ki lahko sledi prvaku formule 1 #video

Dirka formule 1 s ptičje perspektive? Tudi to je prihodnost prenosov kraljice avtomotošporta. Nizozemsko podjetje je pod pokroviteljstvom Red Bulla leto dni razvijalo dron, ki lahko dirkalniku formule 1 sledi pri hitrostih prek 300 kilometrov na uro. Tukaj so prvi posnetki (poglejte v videu) in gotovo se strinjate, da so zelo atraktivni.