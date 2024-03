Prvo od kar 24 dirk letošnjega prvenstva formule 1 je dobil kdo drug kot Max Verstappen (Red Bul) in tako na najboljši možen način začel lov na četrti zaporedni naslov prvaka. Vodil je od štarta do cilja in zmagal 20 sekund pred Sergiom Perezom (Red Bull), ki se je na drugo prebil s petega štartnega mesta. Prehitevanj za drugo in tretje mesto res ni manjkalo. Tretji je bil Carlos Sainz (Ferrari), šele četrti pa Charles Leclerc (Ferrari), ko je s prvim mehkim kompletom pnevmatik izgubil tri mesta.

CILJ! Kdo drug kot Verstappen! Perez s petega štartnega mesta z 20 sekundami zaostanka drugi. Nato pa oba Ferrarija, ki sta v drugem delu dirke le premagala Mercedesova Russella. "Ljubko! Super dirka. Odličen začetek sezone," je po radijski zvezi dejal Verstappen. "Dvojna zmaga in še najhitrejši krog dirke," se je oglasil tudi Christian Horner, ki ga ta konec tedna v televizijskem prenosu niso veliko kazali.



VN Bahrajna, končni vrstni red:

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Sergio Perez (Red Bull)

3. Carlos Sainz (Ferrari)

4. Charles Leclerc (Ferrari)

5. George Russell (Mercedes)

6. Lando Norris (McLaren)

7. Lewis Hamilton (Mercedes)

8. Oscar Piastri (McLaren)

9. Fernando Alonso (Aston Martin)

10. Lance Stroll (Aston Martin)

11. Guanju Džov (Sauber)

12. Kevin Magnussen (Haas)

13. Daniel Ricciardo (RB)

14. Juki Cunoda (RB)

15. Alex Albon (Williams)

16. Nico Hülkenberg (Haas)

17. Esteban Ocon (Alpine)

18. Pierre Gasly (Alpine)

19. Valtteri Bottas (Sauber)

20. Logan Sargeant (Williams)



Zadnji krog.



Še 2 kroga: 1. Verstappen, 2. Perez +20,4, 3. Sainz +23,9, 4. Leclerc, 5. Russell, 6. Norris, 7. Hamilton, 8. Piastri, 9. Alonso, 10. Stroll.



Še 4 krogi: Verstappen z 20 sekundami prednosti pred svojo 55. zmago.



Še 8 krogov: 1. Verstappen, 2. Perez +18,7, 3. Sainz +22,8, 4. Leclerc, 5. Russell, 6. Norris, 7. Hamilton, 8. Piastri, 9. Alonso, 9. Stroll.



Še 11 krogov: Blokirane pnevmatike pri Russellu in Leclerc je vendarle pridobil eno mesto nazaj. Dirkač Ferrarija na četrto mesto.



Še 12 krogov: 1. Verstappen, 2. Perez +16,6, 3. Sainz +20,1, 4. Russell, 4. Leclerc, 6. Norris, 7. Hamilton, 8. Piastri, 9. Stroll, 10. Alonso.



Še 13 krogov: Leclerc s tem kompletom gum vendarle hitrejši. Ujel je Russella na četrtem mestu. V ospredju pa mirna dirka Verstappna proti 55. zmagi.



Še 16 krogov: Piastri je prehitel Alonsa, ki vztraja na stezi brez drugega postanka. Če je bila odločitev le za enega, je bila napačna.



Še 17 krogov: Verstappen nima dovolj 25 točk za zmago. Inženirja je vprašal, koliko mo peljati za najhitrejši krog na dirki in dodatno točko. In v naslednjem krogu ga je tudi odpeljal.



Še 18 krogov: 1. Verstappen, 2. Perez +17,8, 3. Sainz +20,0, 4. Russell, 4. Leclerc, 6. Norris, 7. Hamilton, 8. Alonso, 9. Piastri, 10. Stroll.



Še 20 krogov: Vsi na drugem postanku (razen Alonsa), oba Red Bulla na mehke pnevmatike, ostali so še drugič izbrali trde. Znova se obeta dvojna zmaga bikov.



Še 24 krogov: Russell je začel serijo drugih postankov.



31. krog: 1. Verstappen, 2. Perez +15,8, 3. Sainz +18,3,6, 4. Russell, 5. Leclerc, 6. Norris, 7. Piastri, 8. Hamilton, 9. Alonso, 10. Cunoda.



27. krog: Mirnejše nadaljevanje dirke. Verstappen ima že 13 sekund prednosti, Perez pa le dve pred Sainzom. Pričakujemo še eno serijo postankov.



22. krog: 1. Verstappen, 2. Perez +8,4, 3. Sainz +20,6, 4. Russell, 5. Leclerc, 6. Norris, 7. Piastri, 8. Hamilton, 9. Alonso, 10. Cunoda.



19. krog (po postankih): 1. Verstappen, 2. Perez, 3. Sainz, 4. Russell, 5. Leclerc, 6. Norris, 7. Piastri, 8. Hamilton, 9. Alonso, 10. Cunoda.



18. krog: Na menjavo gum še vodilni Verstappen. Vrača se šest sekund pred Perezom. Sainz z najhitrejšim krogom na dirki pa napada še Russella in Španec je že tretji. Leclerc medtem tarna nad zavorami (pri zaviranju ga vleče na desno).



17. krog: V bokse še Alonso in Albon, Verstappen brez menjave gum vodi 30 sekund pred Perezom. Huda bitka Leclerca in Sainza za četrto mesto. Špancu je po nekaj zavojih le uspelo. Razen za prvo mesto na dirki veliko akcije.



16. krog: 1. Verstappen*, 2. Alonso*, 3. Perez, 4. Russell, 5. Albon*, 6. Leclerc, 7. Sainz, 8. Norris, 9. Piastri, 10. Hamilton (*brez postanka).



14. krog: Postanki si sledijo, od prve deseterice še brez samo Verstappen, Sainz in Alonso. Perez po postanku z lepim prehitevalnim manevrom mimo Russella.



12. krog: Russell in Leclerc na prvo menjavo pnevmatik. Iz mehkih na trde. Vodilni Verstappen ima zdaj 10 sekund prednosti pred Perezom.



11. krog: Še Sainz mimo Leclerca, ki je izgubil že tri mesta. Očitno gume na Ferrariju delajo slabše. V ozadju že prvi postanki.



10. krog: 1. Verstappen, 2. Russell, 3. Perez, 4. Leclerc, 5. Sainz, 6. Norris, 7. Piastri, 8. Hamilton, 9. Alonso, 10. Cunoda.



8. krog: Slab začetek za Ferrari, Leclerc znova s težavami v 10. zavoju in prehitel ga je še Perez. Monačan zdaj četrti, Sainz je peti.



7. krog: Vodilni Verstappen ima dobre štiri sekunde prednosti, Russell, Leclerc, Perez in Sainz so nato en za drugim. Deveti Hamilton ne more napasti Piastrija pred sabo.



5. krog: 1. Verstappen, 2. Russell, 3. Leclerc, 4. Perez, 5. Sainz, 6. Norris, 7. Alonso, 8. Piastri, 9. Hamilton, 10. Cunoda.



3. krog: Prva akcija. Norris je prehitel Alonsa, Russell pa Leclerca za drugo mesto!



1. krog: 1. Verstappen, 2. Leclerc, 3. Russell, 4. Perez, 5. Sainz, 6. Alonso, 7. Norris, 8. Piastri, 9. Hamilton, 10. Cunoda.



Štart! Dober štart Verstappna, Leclerc je šel v prvi zavoj po zunanji strani, a ga ni uspel ogroziti. Russell je ostal tretji, Perez se je prebil na četrto mesto. Hülkenberg in Stroll izven steze, nazadovala sta na zadnji dve mesti.



Krog za ogrevanje.



Še 10 min do štarta: Žarometi so prižgani, ob štirih popoldne se začenja prva od 24 dirk letos. Verstappen dirka za 55. zmago v formuli 1. Aktualni prvak je prvi favorit tekme. Že lani so mu bili tekmeci bližje na kvalifikacijah kot na dirki.



Štartna vrsta (57 krogov): 1. Verstappen, 2. Leclerc, 3. Russell, 4. Sainz, 5. Perez, 6. Alonso, 7. Norris, 8. Piastri, 9. Hamilton, 10. Hülkenberg

Šef Red Bullove ekipe Christian Horner na štartni vrsti skupaj s svojo ženo nekdanjo "spajsico" Geri Halliwell. Očitno mu žena zaupa in verjame, da so obtožbe o spolnem nadlegovanju ene od sodelavk v Red Buloovi ekip res nesrečnice. Foto: Reuters

To je 20 dirkačev, ki se letos borijo za zmage:

Angleški mladenič Lando Norris je z McLarnom precej bolj konkurenčen, kot kaže štartno mesto. Foto: Guliverimage Aktualni svetovni prvak Max Verstappen (Red Bull) si je na začetku svojega najhitrejšega kvalifikacijskega kroga pomagal z zavetrjem za Landom Norrisom (McLaren), tako pridobil vsaj dve desetinki in osvojil "pole position" dve desetinki pred Charlesom Leclercom (Ferrari). Nizozemec se zaveda, da je konkurenca letos precej bolj izenačena, kot je bila lani, ko je dobil 19 od 22 dirk. "Mislim, da bo dirka zelo izenačena. Je pa naš dirkalnik za dirko boljši, kar je zelo pomembno. Prepričan sem, da imamo lahko dobro dirko." Nevaren pa ne bo samo Leclerc, v drugi vrstni je še George Russell (Mercedes), v tretji pa izkušeni Fernando Alonso (Aston Martin). Odpisati pa ne gre niti obeh McLarnov v četrti vrsti. Norris je naredil napaki v prvem in četrtem zavoju. "Preostali deli kroga pa so bili dobri. Dirkalnik je bil dovolj dober za prvo vrsto, zato sem z dosežkom kar razočaran," je po kvalifikacijah dejal mladi britanski dirkač, ki še čaka prvo zmago v kraljici avtomotošporta.

VN Bahrajna, štartna mesta:

