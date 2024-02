Lani rekordi slave, letos rekordi, ki se jih bodo sramovali

Max Verstappen je v lanski sezoni formule 1 podiral rekord za rekordom. Dobil je 19 od 22 dirk. Foto: Reuters Za svoj tretji naslov svetovnega prvaka formule 1 je Max Verstappen (Red Bull) lani dobil rekordnih 19 dirk (prej je bil rekord 15 zmag, ki ga je imel prav on iz sezone prej) ter bil 21-krat na zmagovalnem balkonu. Dobil je 86,36 odstotka vseh dirk, kar je prav tako rekord, ki ga bo težko kdo presegel. No, morda nizozemski dirkač sam v letošnji sezoni. Zbral je rekordnih 575 točk. Naslov je osvojil z rekordno veliko razliko do drugouvrščenega v prvenstvu, Sergio Perez je imel kar 290 točk manj. Prvak je bil šest dirk pred koncem sezone, kar je izenačen rekord Michaela Schumacherja (2002). Odstopil ni že 41 dirk. Za tista najbolj vredna rekorda pa bo vendarle moral odpeljati še nekaj zelo uspešnih sezon: 103 zmage Lewisa Hamiltona ter sedem naslovov prvaka Hamiltona in Schumacherja.

Malo verjetno je, da bi letos s Haasom Nico Hülkenberg vendarle prišel do prve uvrstitve med najboljše tri. Foto: Guliverimage Na te rekorde je Verstappen gotovo zelo ponosen, so pa tudi rekordi, ki jih dirkači raje ne bi imeli. Tu izstopata Nico Hülkenberg in Lando Norris. Izkušeni nemški voznik je v formuli 1 odpeljal že 203 dirke in še nima zmage. Letos lahko postane dirkač z največ nastopi, a brez zmage. Glede na lansko formo ekipe Haas in rezultate s testiranj je to precej verjetno. Za zdaj je še rekorder Andrea de Cesaris (208 dirk). Še najbližje zmagi je bil na VN Brazilije leta 2012, ko je s Force Indio vodil do 48. kroga. Dve leti prej je presenetil s prvim štartnim položajem v Braziliji. Že zdaj pa je Hülkenberg rekorder po odpeljanih dirkah brez ene same uvrstitve na stopničke (203 dirke, torej).

Lando Norris po testiranjih v Bahrajnu ne verjame, da bo McLaren konkurenčen Red Bullu in Ferrariju. Foto: Guliverimage Dvanajst let mlajši britanski dirkač prav tako še čaka na prvo zmago. A ji je bil v zadnjih treh sezonah že zelo blizu, denimo na VN Italije 2021, ko je zaostal samo za takratnim ekipnim kolegom Danielom Ricciardom, predvsem pa lani, ko je bil drugi ali tretji kar sedemkrat. Ima torej 13 uvrstitev na zmagovalni balkon. Tolikokrat je na njem stal tudi Nick Heidfeld, a dirke ni osvojil. Trenutno si še delita ta rekord. Norris ima tudi rekord največ osvojenih točk brez zmage (633), ki sicer ni najbolj verodostojen, saj se je sistem točkovanja v 74-letni zgodovini tega tekmovanja večkrat spreminjal. Še več: voznik McLarna je vodil že 61 krogov, trenutni rekorder po številu krogov v vodstvu, a brez zmage je Chris Amon (183 krogov). Ta je bil na prelomu iz 60. v 70. leta trikrat blizu zmagi, a ga je vselej izdal dirkalnik.

Rubens Barrichello kljub 68 uvrstitvam med najboljše tri v Ferrariju ni imel prave možnosti, da bi se boril za naslov prvaka. Foto: Guliverimage Kaj pa uspešni dirkači, ki nimajo oziroma niso osvojili naslova prvaka? Valtteri Bottas ima rekordnih 1.797 točk brez lovorike. Ko je dirkal za Mercedes, je ostal v senci Lewisa Hamiltona. Dvakrat je bil podprvak. Finski dirkač lahko letos postane tudi rekorder po številu uvrstitev na zmagovalni balkon brez naslova prvaka. Ima jih 67, rekorder je Rubens Barrichello z 68. Čeprav je vprašanje, ali se lahko s Sauberjem prebije med tri najboljše. Brazilski dirkač ni imel nikoli realnih možnosti, da bi postal prvak, saj je bil v Ferrariju jasna števila 2. Dvakrat je prvenstvo končal na drugem mestu, priložnost za naslov pa je zamudil v sezoni 2009, ko je dirkal za takratno ekipo Brawn, s katero je prvak postal Jenson Button.