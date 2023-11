Takšne premoči še ne! Verstappnovi rekordi brez primere.

Rekordnih deset zmag zapored. Foto: Reuters Že res, da je bila sezona 2023 prvenstva formule 1 rekordno dolga (22 dirk, pa še šest šprinterskih dirk, točko pa se osvoji še za najhitrejši krog), a to ne zmanjšuje dosežkov - številni med njimi so rekordni - Maxa Verstappna. Red Bullov dirkalnik RB19 je bil skoraj nepremagljiv, samo v Singapurju jim je zmago odpeljal Carlos Sainz s Ferrarijem. Sicer pa je Verstappen zmagal na 19 dirkah, Sergio Perez pa na preostalih dveh. Prav gromozanska razlika med Nizozemcem in Mehičanom priča o tem, da Verstappnovi dosežki niso zgolj posledica izvrstnega dirkalnika, ki ga je kot že toliko njih prej oblikoval Adrian Newey. Perez je zbral 290 točk manj. Tako velike razlike med prvim in drugim v prvenstvu ni bilo še nikoli. Prvak je torej postal že šest dirk pred koncem prvenstva, kar je izenačen rekord Michaela Schumacherja iz sezone 2002.

Končni skupni seštevek sezone 2023:



1. Max Verstappen (Red Bull) 575 točk

2. Sergio Perez (Red Bull) 285

3. Lewis Hamilton (Mercedes) 234

4. Fernando Alonso (Aston Martin) 206

5. Charles Leclerc (Ferrari) 206

6. Lando Norris (McLaren) 205

7. Carlos Sainz (Ferrari) 200

8. George Russell (Mercedes) 175

9. Oscar Piastri (McLaren) 97

10. Lance Stroll (Aston Martin) 74



1. Red Bull Honda 860 točk

2. Mercedes 409

3. Ferrari 406

4. McLaren Mercedes 302

5. Aston Martin Mercedes 280

6. Alpine Renault 120

7. Williams Mercedes 28

8. Alpha Tauri Honda 25

9. Alfa Romeo Ferrari 16

10. Haas Ferrari 12

Odstopil ni že zadnjih 41 dirk

Zadnji Verstappnov odstop - Melbourne 2022. Pred 41 dirkami. Foto: Reuters Piko na i sezoni brez primere je dal 26-letni Verstappen na finalni dirki v Abu Dabiju v Združenih arabskih emiratih, ki jo je dobil že četrtič zapored. Še na nobeni veliki nagradi ni zmagal štirikrat zapored. To je bila njegova 19. zmaga sezone, s katero je rekord, ki ga je dosegel že lani (15 zmag), povečal za štiri. Sredi sezone mu je uspel rekordni niz desetih zaporednih zmag, prvenstvo pa je končal še z enim izjemnim nizom - sedem zmag. Še več: na zmagovalnem balkonu je bil na 21 dirkah, zbral pa je 575 točk (od možnih 620!). Tudi to sta rekorda. Odstopil ni že zadnjih 41 dirk! Kot prvi v zgodovini je v eni sezoni v vodstvu odpeljal več kot tisoč krogov. Edini je odpeljal prav vse kroge, kar je doslej uspelo samo dvema - Schumacherju leta 2002 in Lewisu Hamiltonu v sezoni 2019.

Verstappen je vodil 1.003 kroge (od 1.325). Toliko sta jih v dominantni sezoni 1988 skupaj v vodstvu odpeljala dirkača ekipe McLaren Honda Alain Prost in Ayrton Senna. Takrat je bilo dirk 16, zmagala sta na 15 (tako kot letos je edino preostalo dirko dobil Ferrari).

Pred njim sta samo še najuspešnejša vseh časov

Lastnik rekordnih 103 zmag. Foto: Reuters Verstappen je odpeljal svojo deveto sezono v formuli 1 in je že pri 54 zmagah. Samo v zadnjih treh prvenstvih, ko je trikrat postal svetovni prvak, jih je dosegel 44. Po številu zmag je torej že tretji najuspešnejši dirkač v kraljici avtomotošorta vseh časov. Letos je presegel Ayrtona Senno, Alaina Prosta in Sebastiana Vettla, pred njim sta samo še Michael Schumacher (91 zmag) in Lewis Hamilton (103), ki je še drugo sezono zapored ostal brez ene same zmage (prej je v 15 sezonah vselej zmagal vsaj enkrat).

Največ zmag v formuli 1:



103 – Lewis Hamilton

91 – Michael Schumacher

54 – Max Verstappen

53 – Sebastian Vettel

51 – Alain Prost



Največ zmag v eni sezoni:



19 – Max Verstappen (2023)

15 – Max Verstappen (2022)

13 – Michael Schumacher (2004), Sebastian Vettel (2013)

"Zadnjič sem sedel v dirkalniku, ki mi je toliko dal"

Neverjetna sezona, pravi. Foto: Reuters Čeprav vajen zmag in osvajanja naslovov prvaka, je bil po VN Abu Dabija vseeno čustven kot že dolgo ne. "Neverjetna sezona. Zadnji krog je bil zelo čustven. Zadnjič sem sedel v dirkalniku, ki mi je toliko dal. Ponosen sem, da sem zmagal tudi na zadnji dirki. Velika hvala Red Bullu. Imeli smo res neverjetno sezono. Nekaj takega bo težko ponoviti. Res smo uživali." Tekmeci, še posebej McLaren in Ferrari, so se Red Bullu v drugi polovici sezone sicer nekoliko približali, a prvaki so že delali na dirkalniku za naslednje leto (Hamilton pravi, da na letošnjem dirkalniku Red Bull ni naredil nobene spremembe od avgusta). To ne prinaša sprememb v tehničnem pravilniku, tako gre pričakovati še eno dominantno sezono nizozemskega dirkača. "Bomo videli. Že zdaj trdo delamo, da bomo imeli spet konkurenčnen dirkalnik. Seveda pa nas bodo ostale ekipe poskušale premagati. Pripravljeni smo na nov boj, a najprej se bomo malo poveselili."

Najvišji delež zmag v eni sezoni:



2023 – Max Verstappen 19/22 (86,36-odstotno)

1952 – Alberto Ascari 6/8 (75-odstotno)

2004 – Michael Schumacher 13/18 (72,22-odstotno)

1963 – Jim Clark 7/10 (70-odstotno)

2013 – Sebastian Vettel 13/19 (68,42-odstotno)

2022 – Max Verstappen 15/22 (68,18-odstotno)

1954 – Juan Manuel Fangio 6/9 (66,67-odstotno)

2020 in 2002 – Lewis Hamilton in Michael Schumacher 11/17 (64,71-odstotno)

Kazen, ker so tako uspešni – 6,8 milijona evrov

Samo na eni dirki niso zmagali. Foto: Guliverimage Sezona je bila seveda rekordna tudi za ekipo Red Bull Honda - rekordnih 21 zmag (od 22 dirk) in rekordnih 860 točk (pred tem je bil rekord 765 točk ekipe Mercedes leta 2016). A to prinaša tudi "kazen". Višina štartnine za sodelovanje v formuli 1 je namreč odvisna od števila osvojenih točk (6.575 ameriških dolarjev za vsako točko). Osnova za vsako ekipo je 657.836 dolarjev, obenem pa mora konstruktorski prvak plačati še dodatnih 7.893 ameriških dolarjev. Do 10. decembra mora tako Red Bull Mednarodni avtomobilistični zvezi (FIA) plačati nekaj več kot 7,4 milijona ameriških dolarjev oziroma skoraj 6,8 milijona evrov. Za primerjavo: drugi in tretji v prvenstvu Mercedes in Ferrari bosta plačala približno 3,3 milijona dolarjev.