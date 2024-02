Velika vrnitev Vettla ali pa celo Rosberga?

Odločitev Fernanda Alonsa bo najverjetneje tista, ki bo sprožila plaz prestopov. Samo pet jih ima dolgoročno pogodbo. Foto: Aston Martin F1 Številni so mnenja, da se bo na dirkaški tržnici za sezono 2025 (po letošnjem prvenstvu več kot polovici dirkačev poteče pogodba) spet začelo dogajati šele po odločitvi še enega veterana Fernanda Alonsa. Ali bo Španca Aston Martin prepričal, da z njim lahko zmaguje? Ali se bo odločil za konec kariere ali pa morda prav on odšel k Mercedesu? Njegov agent je Flavio Briatore, pred leti tudi njegov šef pri Renaultu. In zanimivo: ta teden se je v Monte Carlu dobil na kavi s Totom Wolffom.

Wolff, šef Mercedesove ekipe, je takoj po napovedi Lewisa Hamiltona, da bo odšel k Ferrariju, dejal, da se jim z odločitvijo o njegovi zamenjavi ne mudi. Dejal je le, da bodo pri tem drzni. Marsikdo je pomislil, da to pomeni, da bodo izbrali člana svoje dirkaške akademije, komaj 17-letnega Italijana Andreo Kimija Antonellija. Ta je bil lani prvak italijanske formule 4, zdaj pa je preskočil eno stopničko in bo že letos dirkal v formuli 2. Zanimivo bo spremljati, kako bo dirkal v tem tekmovanju.

To je italijanski talent Andrea Kimi Antonelli. Ima 17 let in bo letos dirkal v formuli 2. Foto: Guliverimage

Rosberg: Ta zgodba je končana

Nico Rosberg je bil prvak pred osmimi leti. Foto: Reuters Verjetnejše se zdi, da bo Mercedes za sezono ali dve, preden da sedež Antonelliju, raje izbral enega od veteranov. Če ne Alonsa, morda celo povratnika v formulo 1. Nemški mediji so Wolffu takoj na pladnju ponudili Nica Rosberga in Sebastiana Vettla. Seveda si želijo nemškega dirkača v nemškem ponosu (čeprav je ekipa bolj angleška).

Rosberg je bil leta 2016 z Mercedesom svetovni prvak, nato pa je na presenečenje vseh oznanil konec kariere. Imel je le 30 let. Odtlej ni več dirkal in tako za Süddeutsche Zeitung možnost vrnitve že zavrnil: "Ta zgodba je končana. Ne načrtujem vrnitve." Zdaj je strokovni analitik na nemški televiziji, ukvarja se tudi s finančnim vlaganjem, predvsem pa se posveča družini, pravi. Obenem se zaveda, da tudi fizično ni več pripravljen za ekstremne napore dirkanja.

Wolff o Vettlu: Pogosto se pogovarjava

Sebastian Vettel ima štiri svetovne lovorike. Foto: Reuters Samo leto dni pa je od upokojitve štirikratnega prvaka Vettla. Ima 36 let. Ta bi se z vidika kondicijske priprave lažje vrnil. Pozimi se je govorilo, da se bo letos morda preizkusil na vztrajnostnih dirkah, a iz tega potem ni bilo nič. Že zadnje leto pri Aston Martinu se je videlo, da je izgubil željo do dirkanja in večkrat govoril, da so v življenju tudi še druge stvari, ne le formula 1. "Mislim, da se je odločil, da ne bo več dirkal. Pogosto se pogovarjava. Govorila sva celo včeraj, a ne o tem, da bi dirkal za nas," je pred dnevi za Auto Motor Und Sport o nekdanjem prvaku z Red Bullom dejal Toto Wolff.

Mick Schumacher želi novo priložnost. Foto: Guliverimage Ima pa Mercedes na svoji plačilni listi že enega nemškega dirkača. To je Mick Schumacher, ki bo letos ob vlogi rezervnega voznika sicer primarno dirkal za Alpine v vztrajnostnem prvenstvu (tudi na 24 ur Le Mansa). Z nekonkurenčnim Haasom je odpeljal dve sezoni in se le dvakrat uvrstil med dobitnike točk. Zaradi dveh nesreč, ko je povsem raztreščil dirkalnik, je izgubil sedež. Sin Michaela Schumacherja naj bi Wolffu v pogovoru že namignil, da je pripravljen na novo priložnost.

Mercedesov prvi adut odslej Russell

Lewis Hamilton in George Russell bosta letos dirkala s tole "srebrno" puščico W15. Foto: Guliverimage

Kakorkoli že, Mercedes je pri izbiri res lahko drzen, saj tako ali tako ima dirkača, ki je prihodnost tega tekmovanja. To je George Russell, 26-letnik je odpeljal 104 dirke formule 1 in predlani v Braziliji tudi zmagal, kar je njegova prva in za zdaj edina zmaga. Pa tudi edina zmaga Mercedesa v prejšnjih dveh sezonah. Nova se začne naslednji teden s testiranji v Bahrajnu, kjer bo od četrtka 29. februarja do sobote drugega marca tudi prva velika nagrada.